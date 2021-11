V nominaci českých házenkářek na MS není Königová

Cheb - Trenér českých házenkářek Jan Bašný nominoval na nadcházející mistrovství světa ve Španělsku 18 hráček včetně tří brankářek. Z týmu oproti uplynulému turnaji v Chebu vypadla levá křídelnice Kristýna Königová, naopak v kádru zůstala spojka Magda Kašpárková, která se na přípravný kemp dostala až dodatečně.

"Kristýna Königová byla nominovaná jako třetí levé křídlo. Veronika Malá i Adéla Stříšková jsou ve velmi dobré formě, takže to vyšlo na Kristýnu, že zatím na šampionát nepojede. Ale může se to během šampionátu změnit. Jedeme tam minimálně na šest utkání. Nominace je zatím osmnáctičlenná, ale hráčky se mohou během mistrovství doplňovat z těch, které byly v širší nominaci 35 hráček," řekl na on-line tiskové konferenci Bašný.

Z hráček nominovaných na přípravný turnaj v Chebu nebude na šampionátu startovat ani pivotka Alena Stellnerová. "S Alenou jsme byli dohodnuti dopředu, že s námi ten kemp absolvuje, aby si ty dvě pivotky, které pojedou na šampionát, trochu odpočinuly během utkání. Z toho jsme museli ustoupit, protože jí onemocněl malý kluk, takže se musela vrátit domů předčasně," vysvětlil Bašný.

Národnímu týmu bude na mistrovství scházet řada opor. Z nejrůznějších důvodů nebudou startovat zkušené Iveta Korešová, Hana Kvášová či brankářka Lucie Satrapová, která je po zranění. Petra Maňáková přišla o turnaj kvůli tomu, že na něm mohou startovat pouze očkované hráčky. Kvůli zranění vypadla Jana Šustková a nahradila ji Kašpárková, která bude jednou z českých novicek na velké akci. Hlavními oporami by měly být spojka Markéta Jeřábková, brankářka Petra Kudláčková či křídelnice Jana Knedlíková.

"Z různých důvodů máme nově se tvořící tým, který v podstatě mistrovstvím světa začíná novou etapu. Já jsem ale s tímto týmem velmi spokojen. Tenhle tým má na to něco uhrát na tomhle šampionátu, hlavně něco uhrát v nejbližší budoucnosti, protože jsou tam kvalitní hráčky, i když méně mezinárodně zkušené," uvedl Bašný.

"Asi 14 dnů před šampionátem jsme měli nějaký plán, jak bude tým poskládaný. S Petrou Maňákovou a Janou Šustkovou jsme počítali, museli jsme na poslední chvíli trochu měnit takticko-technické plány. Ale máme tu tým, který je kvalitní. Samozřejmě u mladých hráček je něco jiného odehrát důležitou roli na turnaji v Chebu a stejnou roli pak odehrát při utkáních mistrovství světa. Z toho důvodu je tady s námi i sportovní psycholog Michal Šafář a na první část šampionátu pojede s námi," doplnil Bašný.

Jeho svěřenkyně na konci minulého týdne odehrály přípravný turnaj čtyř zemí O štít města Chebu. Nejprve podlehly Švýcarsku, pak o gól širšímu výběru Norska a v sobotu porazily Island. Na šampionát do Španělska odletí tým v úterý.

Do turnaje Češky vstoupí ve čtvrtek utkáním s Německem, dalšími soupeři v základní skupině budou Maďarsko a Slovensko. Na MS bude poprvé v historii startovat 32 týmů. Do další fáze postoupí ze skupiny vždy tři nejlepší celky. Poté se týmy utkají ve čtyřech šestičlenných skupinách a následovat budou vyřazovací boje. Cílem českého výběru je minimálně postup ze základní skupiny.

"Je to jediná skupina, kde jsou čtyři evropské týmy. Když víme, že házená má největší sílu v Evropě, z toho nám vychází jednoduchá rovnice, že naše skupina je nejtěžší, co se týče postupu do hlavní skupiny. Ale nedá se nic dělat. Třeba by z toho nakonec mohla být ve finále výhoda, pokud bychom se dostali do hlavní skupiny. V té by mohly být třeba dva mimoevropské týmy," přemítal Bašný.

"Proti Německu a Maďarsku možná nemáme až tolik co ztratit, ale můžeme hodně získat. Pokud se nám podaří uhrát nějaký výsledek, nemusí být třetí utkání se Slovenkami rozhodující o postup," dodal.

Jelikož na šampionát mohou jen očkované osoby, neměla by ve Španělsku panovat tak přísná opatření proti covidu-19 jako na loňském mistrovství Evropy v Dánsku. První test na koronavirus by měl být absolvovat hned po příletu, další pak před hlavní skupinou.

Češky se představí na mistrovství světa po čtyřech letech, předloni na závěrečném turnaji scházely. Na šampionátu v roce 2017 tým překvapivě došel až do čtvrtfinále a konečným osmým místem stanovil nejlepší výsledek v samostatné historii.

Nominace:

Brankářky: Petra Kudláčková (Dijon/Fr.), Hana Mučková (Poruba), Karin Řezáčová (Plzeň).

Levé spojky: Markéta Jeřábková (Vipers Kristiansand/Nor.), Charlotte Cholevová (Most), Magda Kašpárková (Olomouc).

Střední spojky: Julie Franková (Slavia Praha), Kamila Kordovská (Blomberg Lippe/Něm.), Veronika Mikulášková (Most).

Pravé spojky: Markéta Hurychová (Saint Amand les Eaux/Fr.), Sára Kovářová (Kastamonu Belediyesi/Tur.), Silvie Polášková (Poruba).

Levá křídla: Veronika Malá (Bietigheim/Něm.), Adéla Stříšková (Most).

Pravá křídla: Jana Knedlíková (Vipers Kristiansand/Nor.), Dominika Zachová (Thüringer HC/Něm.).

Pivotky: Veronika Andrýsková, Michaela Holanová (obě Most).