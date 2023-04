V noci začne vydatně pršet, déšť může zvednout hladiny menších řek

Praha - Během noci začne na většině Česka vydatně a trvale pršet. Nejvíc srážek spadne v centrální a jižní části republiky, kde déšť zvedne hladiny některých řek, vyplývá z aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Prvního, tedy nejnižšího povodňového stupně, můžou dosáhnout zejména menší přítoky středního Labe, povodí Sázavy, Lužnice, Dyje a Berounky. Jen na Chrudimsku platí přísnější varování - povodňová pohotovost. Meteorologové dnes také upozornili na to, že na jihozápadě Českomoravské vrchoviny, v oblasti Novohradských hor a Šumavy může během pátečního rána a dopoledne napadnout od dvou do osmi centimetrů, na horách až 15 centimetrů mokrého a těžkého sněhu. Napadaný sníh může způsobit problémy zejména v dopravě.

"Tlaková níže Leon bude v noci na pátek postupovat z jižní do střední Evropy a bude přinášet na naše území vydatné a trvalé srážky. Na většině území od páteční půlnoci do sobotního rána naprší od pěti do 40 milimetrů, v centrálních a jižních částech území místy i kolem 50 milimetrů srážek. Srážky budou od východu během sobotního rána pozvolna slábnout," uvedli meteorologové.

Vzhledem k vydatným srážkám mohou v pátek večer a v noci na sobotu výrazněji stoupat hladiny řek odvodňujících Českomoravskou vrchovinu a jihovýchodní a jihozápadní Čechy. "S velkou pravděpodobností bude v těchto oblastech překročena úroveň prvního povodňového stupně," dodali pracovníci ČHMÚ.