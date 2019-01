Praha - Prvním významným astronomickým úkazem letošního roku je meteorický roj Kvadrantidy, který vyvrcholí v noci z dneška na pátek. Podle astronomů nebude při jejich pozorování vůbec rušit Měsíc a zejména v pátečních ranních hodinách by mohlo zazářit až 80 meteorů za hodinu. Letos by měly být nejlepší pozorovací podmínky do roku 2022.

Mimo náhodné meteory bude možné malým dalekohledem vysoko nad obzorem v souhvězdí Rysa naleznout i slábnoucí kometu Wirtanen, jež v prosinci zaznamenala desátý nejbližší zdokumentovaný kometární průlet kolem Země za celou historii lidstva.

K pozorování meteorů astronomové doporučují najít místo daleko od měst s minimálním vlivem světelného znečištění, nejlépe na horách s odkrytým obzorem. Meteory se objevují náhodně na všech místech oblohy, proto není nutné používat přístroje. "Rozhodně je však nutné nepodcenit mrazivé počasí a vybavit se teplým oblečením. Nejlépe se meteory pozorují vleže, ideální je mít teplý spacák a karimatku," doplnily Česká astronomická společnost a Astronomický ústav Akademie věd ČR.

Meteorický roj Kvadrantidy má radiant, což je místo, odkud meteory jakoby vylétají, na pomezí souhvězdí Pastýře a Draka, kousek východně za ojí Velkého vozu. Meteory jsou světelnými úkazy, které vznikají tehdy, když se malá tělíska nebo prachové částečky (meteoroidy) srazí se Zemí. Při letu vysokou rychlostí atmosférou se třou o vzduch, rozžhaví se a většinou se vypaří. Přitom dochází k ionizaci okolního plynu, a tak vzniká meteor - světelná čára na obloze.

Nejznámějším meteorickým rojem jsou srpnové Perseidy, v prosinci se zase dají pozorovat Geminidy.