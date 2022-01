V noci v horách na severu Čech připadlo až 10 centimetrů sněhu

Praha - V noci v horách na severu Čech připadlo až deset centimetrů sněhu. Silnice v Libereckém, Ústeckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. V Olomouckém kraji v noci napadlo několik centimetrů sněhu. Na silnicích je vrstva rozbředlého sněhu. Na silnicích na Vysočině leží čerstvý sníh, někde se mohou tvořit sněhové jazyky.

Liberecký a Ústecký kraj

V noci v horách na severu Čech připadlo až deset centimetrů sněhu. Na silnicích leží sníh zejména v Libereckém kraji, v Ústeckém jsou vozovky převážně mokré. V obou krajích jsou silnice sjízdné se zvýšenou opatrností, vyplývá z údajů na webu Ředitelství silnic a dálnic.

Pod nulou zůstaly v noci teploty v horských oblastech, na nule bylo k ránu ještě i v Liberci, jinak bylo v nižších polohách mezi jedním až čtyřmi stupni Celsia a srážky byly dešťové nebo smíšené.

V Libereckém kraji leží rozbředlý sníh na hlavních tazích Jablonecka a Semilska, které vedou do Jizerských hor či Krkonoš. Na silnicích nižších tříd v těchto regionech je vrstva nového sněhu. Zbytky rozbředlého sněhu jsou na vedlejších silnicích Liberecka a Českolipska. Silničáři varují i před možnou námrazou na čtyřproudé silnici 35 z Liberce na Turnov.

V Ústeckém kraji je rozbředlý sníh na silnicích nižších tříd v Krušných horách a zbytky sněhu po pluhování jsou na vedlejších silnicích na Chomutovsku. Silničáři upozorňují na nebezpečí akvaplaningu na dálnici D8 a kluzkou vozovku mezi 56. a 78. kilometrem dálnice D7.

Podle předpovědi by přes den mělo být na severu Čech zataženo až oblačno, pršet či sněžit by ale mělo jen ojediněle. V Ústeckém kraji budou nejvyšší denní teploty mezi jedním až čtyřmi stupni, v Libereckém mezi minus jedním a dvěma stupni Celsia. Na horách zůstanou teploty pod nulou i přes den.

Moravskoslezský kraj

Kvůli nočnímu sněžení jsou silnice dnes sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Zvláště ve vyšších polohách, kde je ujetá vrstva sněhu, by měli být řidiči opatrní. Vyplývá to z informací, které na svém webu zveřejnilo Ředitelství silnic a dálnic.

Na silnicích první třídy, které se ošetřují chemicky, jsou zbytky rozbředlého sněhu. Na úsecích, které silničáři sjízdné udržují pomocí inertního materiálu, leží ujetá vrstva sněhu.

Pro nákladní vozy těžší 12 tun je nadále uzavřený zhruba pětadvacetikilometrový úsek silnice I/56 mezi Frýdlantem nad Ostravicí a Bílou v Beskydech na Frýdecko-Místecku. Silnice, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko, se nesmí solit a v kopcích je ledovka.

Podle předpovědi meteorologů dnes bude v kraji spíše oblačno, v Beskydech až zataženo a ojediněle sněhové přeháňky. Teploty budou pod bodem mrazu.

Olomoucký kraj

Od pátečního večera napadlo až několik centimetrů sněhu. Na silnicích je po chemickém posypu rozbředlý sníh, sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Kvůli silnému větru se místy mohou tvořit sněhové jazyky. Správci silnic průběžně provádí zimní údržbu, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Husté sněžení v noci zasáhlo většinu území Olomouckého kraje. Intenzivní bylo hlavně v horských okresech Jeseník a Šumperk, kde hlavní silniční tahy ráno pokrývá vrstva rozbředlého sněhu. Na méně důležitých cestách je ujetý sníh s posypem. S opatrností je sjízdná i silnice přes Červenohorské sedlo. Dohlednost na mnoha místech stále snižuje sněžení.

V noci sněžilo také na Olomoucku, Přerovsku a Prostějovsku, kde silnice pokrývá rozbředlý sníh. Dálniční tahy jsou zpravidla holé a mokré, vozovka ale může být místy kluzká se zbytky sněhu. V okolí Protivanova a Konice na Prostějovsku se podle dispečerů správy silnic mohou tvořit sněhové jazyky.

Středočeský kraj

Silnice v kraji jsou dnes ráno mokré po chemickém ošetření, na některých mohou ležet zbytky sněhu. Cestáři na řadě míst doporučují zvýšenou opatrnost, vyplynulo z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Zbytky sněhu po pluhování byly ráno například na silnicích na Příbramsku, někde se mohly tvořit i sněhové jazyky. Rozbředlý sníh ztěžoval jízdu také na některých silnicích v okrese Praha-východ.

Policisté ráno neměli zprávy o větším počtu nehod. V noci zasahovali u Malešova na Kutnohorsku, kde narazilo nákladní auto do stromu. Šestasedmdesátiletý řidič nehodu nepřežil. Příčinu a okolnosti policisté vyšetřují, byla nařízena soudní pitva.

Kraj Vysočina

Silnice v kraji jsou s opatrností sjízdné, leží na nich čerstvý sníh, někde se mohou tvořit sněhové jazyky. Silničáři v noci opakovaně vyjížděli se sypači a radlicemi, podle dispečinku krajské správy a údržby silnic nebyly před 08:00 hlášeny žádné nesjízdné úseky. Podle informací na webu Policie ČR se ráno na Vysočině stalo několik dopravních nehod.

Nehody se obešly bez zranění. Osobní auto havarovalo u obce Dvorce na Jihlavsku nebo na silnici 360 u Třebíče. V noci sjela u Markvartic na Jihlavsku do příkopu dodávka a převrátila se na bok. U nehody zasahovali i hasiči, řidiči se podle jejich informací nic nestalo.

Podle odhadů silničářů napadlo přes noc asi osm centimetrů sněhu, výjezdů evidovali silničáři na 150. Na Vysočině platí až do 15:00 výstraha meteorologů před tvorbou sněhových jazyků. Oblačnosti i sněžení by mělo postupně ubývat. Teploty budou v rozmezí minus dvou a jednoho stupně Celsia nad nulou. Vítr bude mít v nárazech rychlost kolem 50 kilometrů v hodině a večer bude slábnout.

Zlínský kraj

Na rozbředlý sníh si dnes ráno musejí dát pozor řidiči v kraji, kde v noci napadlo několik centimetrů sněhu. Všechny silnice byly ráno sjízdné se zvýšenou opatrností. V kraji jsou stále sněhové přeháňky, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Husté sněžení v noci zasáhlo většinu území Zlínského kraje, do terénu byly vyslány sypače a pluhy. Na hlavních silničních tazích ležel ráno rozbředlý sníh. Dálnice jsou zpravidla holé a mokré, místy je jejich vozovka ale kluzká. Dohlednost snižuje sněžení. Na méně důležitých cestách je vrstva ujetého sněhu s posypem.

Na silnici z Vizovic do Vsetína se místy tvoří námraza, řidiči tam musejí jezdit opatrně. Námraza je ráno také na silnici z Luhačovic do Petrůvky a dál do Slavičína.