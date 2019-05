V noci stouply hladiny řek, v Beskydech bude pršet do večera

Praha - Na třech desítkách míst v Česku se dostaly hladiny toků přes noc do dnešního rána na povodňový stav. Většina byla na nejnižším stupni povodňové aktivity, prvním ze tří, ale na třech místech se postupně hladiny dostaly až na třetí stupeň, tedy ohrožení. Voda na severu a východě Česka zaplavila silnice a sklepy. Za posledních 24 hodin napršelo do dnešního rána podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) třeba na návětří Jizerských hor a Beskyd až 100 milimetrů srážek, tedy 100 litrů vody na metr čtvereční. Meteorologové navíc očekávají, že v Beskydech bude pršet až do večera. Krkonošská přehrada Labská ve Špindlerově Mlýně v noci na dnešek nepřetekla a vzhledem k poklesu přítoku do přehrady se to již ani neočekává.

Vydatně v Česku pršelo již od středečního rána a na pěti místech v Česku se toky dostaly večer až na třetí, nejvyšší stupeň povodňové aktivity, tedy povodňové ohrožení. Již během středečního večera hladiny na všech pěti místech opadly, ale v noci vystoupaly na povodňové stupně jiné řeky. Ráno tak byly po 05:00 na třetím stupni řeky Smědá na Liberecku a Bečva na Přerovsku. Po 07:00 dosáhla třetího stupně také Olše v Českém Těšíně. Smědá i Bečva do 08:00 opadly na druhý stupeň, zatímco Olše se ještě před 09:00 stále držela na třetím.

Potíže způsobila velká voda například na Vsetínsku ve Zlínském kraji, kde voda zaplavila desítky domů v Ústí nebo Valašské Polance. Hasiči vyjížděli také k vytopeným sklepům, ucpaným kanalizačním vpustím, poškozeným hrázím rybníků nebo stromům zachyceným u lávek a mostů. V sousedním Olomouckém kraji voda již ve středu pozdě večer u obce Ústí nedaleko Teplic nad Bečvou zaplavila silnici číslo 439, která proto musela být uzavřena. V Ústí voda zaplavila hřiště a natekla do několika sklepů. V obci Špičky na Přerovsku hasiči v noci kvůli hrozbě záplav vypomáhali farmářům při přestájení dobytka do bezpečnějších zemědělských objektů.

V severních Čechách se zase voda na Frýdlantsku vylila do luk a zaplavila dvě silnice třetí třídy. Ve Špindlerově Mlýně se vodohospodáři obávali, že přeteče krkonošská přehrada Labská. Kvůli rekonstrukci spodních výpustí má totiž výrazně omezený odtok. Ve středu od rána do večera se tak hladina v přehradě zvedla téměř o tři metry. Nakonec ale nádrž nepřetekla. V noci na dnešek hladina stoupla už jen o zhruba půl metru. Rozdíl mezi přelivem a hladinou byl dnes ráno 1,2 metru.

Výstraha před extrémními srážkami platí podle ČHMÚ pro severovýchodní cíp Pardubického kraje, sever Olomouckého kraje a západní část Moravskoslezského kraje do dnešního poledne a pro východní část Zlínského a Moravskoslezského kraje až do dnešních 18:00. V severovýchodní části Zlínského kraje a východní části Olomouckého kraje také platí výstraha před nejvyšším stupněm povodňové aktivity, a to až do odvolání. Výstrahy před nižšími stupni povodňové aktivity, nebo silnými srážkami platí také v dalších oblastech zmíněných krajů a rovněž v Libereckém, Královéhradeckém a Jihomoravském kraji.

Krkonošská přehrada Labská ve Špindlerově Mlýně v noci na dnešek nepřetekla a vzhledem k poklesu přítoku do přehrady se to již ani neočekává. ČTK o tom dnes informoval vedoucí dispečinku Povodí Labe Jiří Petr. Dosažení přelivů vodohospodáři očekávali po silných středečních deštích proto, že přehrada má kvůli rekonstrukci spodních výpustí výrazně omezený odtok spodními výpustmi.

Od středečního rána do večera se hladina v přehradě zvýšila téměř o tři metry. V noci na dnešek s poklesem přítoku a ustáváním srážek již hladina dál stoupla jen o necelého půl metru. Rozdíl mezi přelivem a hladinou byl dnes ráno 1,2 metru. "Vzhledem k rychlému poklesu přítoku již dosažení přelivu nepředpokládáme," uvedl Petr.

Kvůli rekonstrukci výpustí je přehrada nyní schopná vypouštět asi deset metrů krychlových za vteřinu. Ve středu ráno byl přítok do přehrady na úrovni 25 metrů krychlových vody za vteřinu a do dnešního rána postupně klesl na asi 11 metrů krychlových. Ani při přelití přehrady by voda pod přehradou podle vodohospodářů nenapáchala škody.

Před rekonstrukcí byla přehrada schopná vypouštět spodními výpustmi při dosažení hladiny zásobního prostoru asi 76 metrů krychlových vody za vteřinu. Po rekonstrukci by měla být spodem schopná vypouštět takzvaný neškodný odtok na úrovni 100 metrů krychlových za vteřinu. Při stoleté povodni v roce 2006 průtok činil 168 metrů krychlových za vteřinu.

"Nahrazuje se pět spodních výpustí o metrovém průměru dvěma o dvoumetrovém průměru a jednou výpustí osmdesáticentimetrovou," řekla dříve k rekonstrukci přehrady mluvčí Povodí Labe Hana Bendová. Úpravy spodních výpustí a další stavební práce, při kterých bude rozšířena kapacita nádrže, začaly v březnu 2017 a vyjdou na 103,6 milionu korun bez DPH, z toho 96,7 milionu činí dotace ministerstva zemědělství.

Silné deště ve středu nejvíce zvedly hladiny řek v Krkonoších a v Orlických horách. Na Labi ve Špindlerově Mlýně platit od středečního rána do odpoledne první povodňový stupeň. Ostatní řeky v hradeckém kraji byly bez povodňových stupňů.

Hladiny řek i menších vodních toků ve Zlínském kraji klesají. Ráno v 8:00 platil už jen na třech místech v regionu druhý stupeň povodňové aktivity, na dalších sedmi místech první povodňový stupeň, zjistila ČTK z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Kvůli očekávaným srážkám však podle odborníků mohou hladiny začít nanovo stoupat. Ve středu odpoledne a večer přitom na některých tocích v kraji platil třetí, nejvyšší povodňový stupeň.

Potíže s velkou vodou přetrvávají hlavně na Vsetínsku. Druhý povodňový stupeň hlásí hydrologové z Bystřičky nad i pod stejnojmennou nádrží a také z toku Velká Stanovnice pod nádrží v Karolince. "Podle předpovědi má během dneška docházet v Beskydech k dalším srážkám, v důsledku přechodu další fronty nelze vyloučit, že bude docházet k opětovným vzestupům hladin vodních toků," uvedl mluvčí Povodí Moravy (PMO) Petr Chmelař.

První stupeň povodňové aktivity platí na Vsetínské Bečvě ve Velkých Karlovicích a ve Vsetíně, na Hutiském potoku v Hutisku-Solanci a Rožnovské Bečvě v Rožnově pod Radhoštěm a Valašském Meziříčí. Nad hranicí nejnižšího stupně povodňové aktivity je i řeka Morava v Kroměříži a ve Spytihněvi na Zlínsku.

Velká voda ve středu zaplavila v kraji desítky domů, třeba v Ústí u Vsetína nebo Valašské Polance na Vsetínsku. Hasiči vyjížděli k vytopeným sklepům, ucpaným kanalizačním vpustím, poškozeným hrázím rybníků nebo stromům a dalším předmětům zachyceným u lávek a mostů. Mezi 12:00 a 20:00 měli podle mluvčího Romana Žemličky v kraji na 180 výjezdů souvisejících s intenzivním deštěm, nejvíc na Vsetínsku a Zlínsku.

Na situaci reaguje PMO manipulací na vodních dílech. "Vodní nádrže mírní průběh povodní. V důsledku uvolňování prostor ve vodních nádržích může pod některými vodními díly docházet k řízenému vzestupu hladin s dosažením stupňů povodňové aktivity. Nádrže jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky," uvedl Chmelař.

Zasedají povodňové komise ve Vsetíně, Vizovicích, Valašském Meziříčí, Rožnově pod Radhoštěm nebo v Otrokovicích. Ve středu nechalo PMO prověřit stavby na vodních tocích s ohledem na zabezpečení před povodní. Ani několikadenní déšť však nedokáže podle společnosti doplnit deficit několik let trvajícího sucha. Nasycena je jen svrchní část půdy, na doplnění hladiny podzemních vod to nestačí.

Ve východní části Zlínského kraje platí do dnešních 18:00 výstraha ČHMÚ před extrémními srážkami. V severovýchodní části kraje platí do odvolání výstraha před nejvyšším stupněm povodňové aktivity.

Po vydatných deštích stouply hladiny některých řek v severní části Kraje Vysočina. Hasiče zaměstnávalo na několika místech čerpání vody a pročištění kanalizace. Čtyřiadvacetihodinové srážkové úhrny k dnešním 7:00 se pohybovaly mezi 30 a 40 litry na čtvereční metr v Havlíčkově Brodě, Humpolci nebo Bohdalově na Žďársku. Stoupala především hladina řeky Svratky. V Jimramově na Žďársku zatopila místní komunikaci.

Podle starosty Jimramova Josefa Homolky je silnice v záplavovém území. "Není to významná komunikace, nikoho neodřezává, protože je tam přístup odjinud. Řeka ji zaplavuje pravidelně, jak se trochu zvedne," řekl starosta. Silnice je neprůjezdná. Jinde v obci voda problémy zatím nepůsobí. "Pokud začne znovu pršet, může se začít hladina zvedat, ale zatím je kapacita v řece dostatečná," řekl starosta.

V Herálci na Žďársku se na rozlití řeky Svratky připravovali už od středečního podvečera, hasiči po obci rozváželi pytle s pískem, řekl ČTK starosta Zdeněk Gregor. K vyhlášení třetího povodňového stupně podle něho chybělo několik centimetrů, situace se začala lepšit o půlnoci. "Nemám zprávu o tom, že by někdo hlásil na obec nějakou škodu," řekl Gregor.

V Borovnici začal na Svratce druhý povodňový stupeň platit ve středu ve 23:00, když se hladina dostala na 200 centimetrů. Kulminovala ve 2:00, kdy vystoupala na 212 centimetrů. K třetímu nejvyššímu povodňovému stupni ji chybělo 13 centimetrů. Dnes v 8:00 byla hladina 204 centimetry a o hodinu později klesla na úroveň prvního povodňového stupně. Ten platí na Svratce i v Dalečíně, kde začala voda v 9:00 klesat, vyplývá z informací na webu státního podniku Povodí Moravy.

Na několika místech na Vysočině museli hasiči odčerpávat vodu. Už ve středu v podvečer zatopila voda kruhový objezd v Havlíčkově Brodě. Kvůli vodě zasahovali také v obci Svratka na Žďársku nebo v Božejově na Pelhřimovsku. V Hradci na Havlíčkobrodsku pročišťovali ucpanou kanalizaci a později tam museli vodu odčerpat ze sklepa rodinného domu.

Podle meteorologů bude dnes na Vysočině zataženo, místy bude ještě občasný déšť nebo přeháňky.