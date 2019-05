V noci stouply hladiny řek, hasiči zasahovali na stovkách míst

Praha - Na třech desítkách míst v ČR se dostaly hladiny toků v noci na dnešek na povodňový stav. Dopoledne se zvedly hladiny ještě na dalších čtyřech místech. Večer už ale hladiny klesaly, na většině míst přestalo pršet. Voda na severu a východě zaplavila silnice a sklepy. Hasiči měli stovky výjezdů. Za posledních 24 hodin napršelo do dnešního rána podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) třeba na návětří Jizerských hor a Beskyd 100 litrů vody na metr čtvereční.

V Moravskolezském kraji odpoledne ještě platil třetí povodňový stupeň, tedy ohrožení, na Olši v Českém Těšíně a v Dětmarovicích, večer už nebyl nikde. Déšť měl jen lokální charakter. Hladina Olše byla výrazněji zvednutá pouze v Dolní Lutyni-Věřňovicích před ústím do Odry, problémy se už nečekají.

Hasiči ale měli v kraji kvůli vodě od středy zhruba 200 výjezdů. Hlavně čerpali vodu ze sklepů či garáží, čistili kanalizace, větvemi zanesená koryta potoků a odstraňovali bahno ze silnic a chodníků. V centru Ostravy musel být na několik hodin uzavřen dvousetmetrový úsek silnice na Havlíčkově nábřeží mezi silničním mostem u Karoliny a tramvajovým mostem na levém břehu Ostravice. Rozlité toky také zatopily například šatny některých škol v Opavě a ve Studénce.

Ve Zlínském kraji byly problémy hlavně na Vsetínsku, voda zaplavila desítky domů v Ústí nebo Valašské Polance. V Rožnově pod Radhoštěm, kde ve středu večer dosáhla Rožnovská Bečva třetího povodňového stupně, bylo nutné zavřít zaplavenou základní školu. Mluvčí radnice Tomáš Gross ČTK řekl, že velké škody bude mít také pivovar a že některé cesty jsou podemleté. "Město zdarma půjčuje vysoušeče a přistavuje kontejnery na úklid, protože na komunikacích je bahno," uvedl.

V sousedním Olomouckém kraji rozvodněné hladiny řek kolem poledne už postupně klesaly. Ve středu večer u Ústí nedaleko Teplic nad Bečvou zaplavila voda hřiště a několik sklepů. Ve Špičkách na Přerovsku hasiči v noci pomáhali farmářům při přestájení dobytka do bezpečnějších objektů. Uzavřená je zaplavená silnice z Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku směrem na Kelč na Vsetínsku.

V severních Čechách se zase voda na Frýdlantsku vylila do luk a zaplavila dvě silnice třetí třídy. Ve Špindlerově Mlýně se vodohospodáři obávali, že přeteče krkonošská přehrada Labská. Kvůli rekonstrukci spodních výpustí má výrazně omezený odtok. Ve středu od rána do večera se tak hladina v přehradě zvedla téměř o tři metry. Nakonec ale nádrž nepřetekla. V noci na dnešek hladina stoupla už jen zhruba o půl metru. Rozdíl mezi přelivem a hladinou byl dnes ráno 1,2 metru.

Přehrady v místech, které v uplynulých dnech vydatný déšť zasáhl, jsou téměř plné. Vodohospodáři regulují přítok a odtok z nádrží tak, aby nepřetekly, zároveň si však udržely dost vody pro případné další období sucha.

Liberecký kraj

Situace na tocích ve Frýdlantském výběžku na Liberecku se dnes zklidnila. Ráno přestalo pršet a na prvním povodňovém stupni byl odpoledne pouze potok Řasnice ve Frýdlantu, tam se hladina pod tuto hranici dostala před 16:00. Voda se na Frýdlantsku vylila jen do luk a v Hejnicích poškodila jez na řece Smědé. Zaplavené byly vodou ze Smědé také dvě silnice třetí třídy z Černous na Boleslav a na Ves. Cestu na Ves se podařilo už zprůjezdnit, na Boleslav se otevře ještě dnes večer. "Klesá to a jen se čeká až to skutečně opadne, řekl po 19:00 ČTK starosta Černous Miroslav Richter (Pro obec Černousy).

V noci na dnešek Smědá v Předláncích na Frýdlantsku dosáhla třetího stupně, když překročila hranici 240 centimetrů. Kulminovala na 253 centimetrech, v úterý ráno bylo v korytě 19 centimetrů vody. Dnes vody ve Smědé ale postupně ubývalo. Pod první stupeň, což je 200 centimetrů, klesla v Předlánkách před polednem.

Pohotovost už ráno mohli odvolat na horním toku Smědé v Hejnicích. "Po dvou dnech konečně vidíme i hory," poznamenal starosta Jaroslav Demčák (Za lepší Hejnice). Velká voda ale poškodila jez za Dělnickým domem, zbortila se jedna stěna. "Jak velký je rozsah poškození, uvidíme asi až v pátek ráno, až voda opadne," řekl hejnický starosta.

V noci byli hasiči kvůli vodě v pohotovosti. "Na Frýdlantsku dobrovolné jednotky přes noc pravidelně prováděly monitoring vodních toků. Došlo i na pytlování, když se voda v Předlánkách blížila ke garáži a jednomu obytnému domu. Použito bylo 200 pytlů, dalších 150 měli hasiči v záloze. K žádnému zaplavení obytných budov ani evakuaci nedošlo," řekla mluvčí hasičů Zdenka Štrauchová. Písek pytlovali v noci také hasiči ve Frýdlantu, ani tam ho ale nemuseli použít. V Hejnicích se vylil rybník u lesnické školy. Hasiči také přes noc vyjížděli k několika popadaným stromům u Jablonného v Podještědí a Svoru.

V Libereckém kraji pršelo už od úterý, nejintenzivněji ale na návětrné straně Jizerských hor, kde jen za středu spadlo kolem 100 milimetrů srážek, což je 100 litrů na metr čtvereční. Nejsilnější srážky naměřila stanice na Smědavě v Bílém Potoce, kde za dva dny spadlo 143 litrů vody na metr. Naopak téměř bez deště bylo Českolipsko, třeba v Mimoni nebo Stráži pod Ralskem spadlo za dva dny sotva deset milimetrů srážek. Podle meteorologů bude srážek ubývat a potoky a řeky budou dál klesat.

Moravskoslezský kraj

Hladiny řek v Moravskoslezském kraji, které se zvedly po nočním dešti, odpoledne klesly. Hladina Olše na Karvinsku, kde byla situace nejhorší, je výrazněji zvednutá už jen v Dolní Lutyni-Věřňovicích před ústím do Odry. Situace se ale uklidňuje a problémy už se nečekají, řekla dnes večer ČTK mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Třetí stupeň povodňové aktivity byl odpoledne na Olši v Českém Těšíně a v Dětmarovicích, večer už nebyl nikde. Postupně přestávalo pršet, déšť má jen lokální charakter.

Mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Kůdela řekl, že hasiči měli kvůli počasí téměř 200 výjezdů. Hlavně čerpali vodu ze sklepů či garáží, čistili kanalizace, větvemi zanesená koryta potoků a odstraňovali bahno ze silnic a chodníků.

V centru Ostravy dnes musel být na několik hodin uzavřen zhruba dvousetmetrový úsek silnice na Havlíčkově nábřeží mezi silničním mostem u Karoliny a tramvajovým mostem na levém břehu Ostravice. Řeka se tam vylila z břehů, když v 11:00 vystoupala na první stupeň povodňové aktivity, kulminovala před 14:00.

Rozlité toky zatopily například šatny některých škol. Postiženo bylo několik škol v Opavě: Základní škola Ilji Hurníka v Ochranově ulici, Základní škola Opava-Kylešovice a Mateřská škola Sadová. Vodu bylo nutné čerpat také ze šaten základní školy ve Studénce na Novojičínsku.

Hasiči čerpali vodu i z depa pošty v Třinci-Oldřichovicích na Frýdecko-Místecku. Kůdela uvedl, že od středečního rána dosud museli hasiči v kraji zasahovat kvůli počasí nejvíce v okresech Frýdek-Místek, kde měli 85 výjezdů, a Opava (62 zásahů). Na Novojičínsku bylo zásahů celkem 28 a v okresech Bruntál, Karviná a Ostrava-město dohromady 19.

Olomoucký kraj

Rozvodněné hladiny řek v Olomouckém kraji po středečních vydatných srážkách postupně klesají. Před polednem zůstávala na druhém povodňovém stupni řeka Bečva v Dluhonicích, v Teplicích nad Bečvou ráno klesla na druhý z třetího stupně povodňové aktivity, tedy ohrožení. Vyplývá to z údajů Povodí Moravy. Uzavřená je zaplavená silnice z Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku směrem na Kelč na Vsetínsku. Další situace bude záležet na počasí.

Hasiči v Olomouckém kraji zatím evidují několik výjezdů k zatopeným silnicím či domům. Ve středu večer zasedly i protipovodňové štáby.

V Teplicích nad Bečvou stoupla Bečva nad úroveň prvního povodňového stupně ve středu odpoledne, v 18:00 už dosahovala nad hranici druhého stupně. Po půlnoci překročila čtyřmetrovou hranici - limit pro třetí stupeň. Maxima 426 centimetrů dosáhla dnes v 04:30, od té doby zvolna klesá. Nyní dosahuje 364 centimetrů, tedy druhého povodňového stupně.

"V Hranicích vážnější škody nenastaly, ale momentálně nedoporučujeme používat cyklostezku Bečva směrem k Rybářům. Další vývoj bude záležet zejména na síle dešťů v Beskydech," informuje radnice v Hranicích na svých stránkách www.mesto-hranice.cz.

V Dluhonicích u Přerova platí druhý povodňový stupeň od dnešních 02:00, od rána tam hladina stagnuje a pohybuje se na současných 516 centimetrech. Třetí povodňový stupeň je vyhlašován od 530 centimetrů.

Kvůli rozvodněným řekám zasahovali na některých místech hasiči, například voda v Ústí zaplavila hřiště a natekla do několika sklepů. "Jelikož se v této oblasti nejedná o první případ, jsou již místní obyvatele včas připraveni a nedošlo k žádným škodám či újmě na zdraví," uvedl mluvčí hasičů Zdeněk Hošák. V obci Špičky na Přerovsku hasiči v noci kvůli hrozbě záplav vypomohli farmářům při přestájení dobytka do bezpečnějších zemědělských objektů. Na rizikových místech postavili hasiči hráze z pytlů.

Ve Starém Městě na Šumpersku voda ve středu odpoledne částečně zatopila silnici v jedné z ulic. Na Jesenicku v České Vsi hasiči ve středu odčerpali vodu z domů, která přitekla z okolních polí.

Kvůli vydatnému dešti a stoupajícím hladinám vodních toků byly v Olomouckém kraji zvýšeny počty hasičů na stanicích. Další členové hasičského sboru mají od středečního odpoledne pohotovost, aby mohli v případě potřeby pomoci sloužícím kolegům.

Kraj Vysočina

Po vydatných deštích stouply hladiny některých řek v severní části Kraje Vysočina. Hasiče zaměstnávalo na několika místech čerpání vody a pročištění kanalizace. Čtyřiadvacetihodinové srážkové úhrny k dnešním 7:00 se pohybovaly mezi 30 a 40 litry na čtvereční metr v Havlíčkově Brodě, Humpolci nebo Bohdalově na Žďársku. Stoupala především hladina řeky Svratky. V Jimramově na Žďársku zatopila místní komunikaci.

Podle starosty Jimramova Josefa Homolky je silnice v záplavovém území. "Není to významná komunikace, nikoho neodřezává, protože je tam přístup odjinud. Řeka ji zaplavuje pravidelně, jak se trochu zvedne," řekl starosta. Silnice je neprůjezdná. Jinde v obci voda problémy zatím nepůsobí. "Pokud začne znovu pršet, může se začít hladina zvedat, ale zatím je kapacita v řece dostatečná," řekl starosta.

V Herálci na Žďársku se na rozlití řeky Svratky připravovali už od středečního podvečera, hasiči po obci rozváželi pytle s pískem, řekl ČTK starosta Zdeněk Gregor. K vyhlášení třetího povodňového stupně podle něho chybělo několik centimetrů, situace se začala lepšit o půlnoci. "Nemám zprávu o tom, že by někdo hlásil na obec nějakou škodu," řekl Gregor.

V Borovnici začal na Svratce druhý povodňový stupeň platit ve středu ve 23:00, když se hladina dostala na 200 centimetrů. Kulminovala ve 2:00, kdy vystoupala na 212 centimetrů. K třetímu nejvyššímu povodňovému stupni ji chybělo 13 centimetrů. Dnes v 8:00 byla hladina 204 centimetry a o hodinu později klesla na úroveň prvního povodňového stupně. Ten platí na Svratce i v Dalečíně, kde začala voda v 9:00 klesat, vyplývá z informací na webu státního podniku Povodí Moravy.

Na několika místech na Vysočině museli hasiči odčerpávat vodu. Už ve středu v podvečer zatopila voda kruhový objezd v Havlíčkově Brodě. Kvůli vodě zasahovali také v obci Svratka na Žďársku nebo v Božejově na Pelhřimovsku. V Hradci na Havlíčkobrodsku pročišťovali ucpanou kanalizaci a později tam museli vodu odčerpat ze sklepa rodinného domu.

Podle meteorologů bude dnes na Vysočině zataženo, místy bude ještě občasný déšť nebo přeháňky.

Zlínský kraj

Hladina řeky Moravy bude ve Zlínském kraji pravděpodobně kulminovat až dnes v noci, případně v pátek ráno. ČTK to před 20:00 řekl mluvčí Povodí Moravy (PMO) Petr Chmelař. Vodohospodáři upřesnili své původní informace o tom, že by řeka měla kulminovat dnes odpoledne. Už od rána na ní v Kroměříži a Spytihněvi na Zlínsku platí první stupeň povodňové aktivity, od večera pak také v Otrokovicích na Zlínsku.

V příštích hodinách může hladina Moravy, a to především na dolním toku, vystoupat na druhý povodňový stupeň. Její koryto se nadále plní mimo jiné vodou z Bečvy, jejíž hladina nyní kulminuje, a také z horních částí povodí. "V případě Moravy se ale neočekává nic dramatického, ani předpověď počasí tomu nenasvědčuje," uvedl Chmelař.

V některých partiích se podle něj sice řeka může vylít do zátopového území a do volné krajiny, zástavbu by však voda z ní ohrozit neměla.

Odpoledne déšť na většině míst Zlínského kraje postupně ustával. Dramatické nárůsty hladin řek v regionu proto už odborníci neočekávají. Toky v Beskydech podle informací vodohospodářů stagnují, případně mírně klesají průtoky. Druhý stupeň povodňové aktivity přesto podle údajů PMO nadále platí na Stanovnici pod přehradou v Karolince a také na Bystřičce pod stejnojmennou nádrží. První stupeň povodňové aktivity evidují vodohospodáři na Rožnovské Bečvě ve Valašském Meziříčí.