V noci někdo pokácel zřejmě nejznámější strom v Británii

Londýn - V noci na dnešek někdo pokácel zřejmě nejznámější strom v Británii. Jednalo se o javor, který rostl nedaleko Hadrianova valu na severu Anglie a který v 90. letech proslavil film Robin Hood: Král zbojníků s Kevinem Costnerem v hlavní roli. Javoru se z tohoto důvodu přezdívalo Strom Robina Hooda. V souvislosti s činem policie zadržela šestnáctiletého mladíka, píše server BBC News.

Pokácení stromu podle prohlášení šéfa místní policie Kevina Waringa "způsobilo hluboký šok, zármutek a zlobu v místní komunitě i mimo ni". Podle něj byl javor významným krajinným prvkem. Vyšetřování se stále nachází na začátku, a Waring proto vyzval veřejnost ke spolupráci. Britská média uvedla, že policie vzala do vazby šestnáctiletého mladíka, který s vyšetřovateli spolupracuje.

Strom proslavil film o Robinovi Hoodovi z roku 1991 a v roce 2016 získal titul Anglický strom roku. Podle médií patřil k nejfotografovanějším rostlinám v Británii a pořídit snímek jezdili do hrabství Northumberland na severovýchodě Anglie lidé ze širokého okolí. Mezi nimi byla dnes i Alison Hawkinsoná z Liverpoolu. "Byl to opravdový šok," řekla stanici BBC o svém pocitu, když se od hlídače národního parku dozvěděla, co se s javorem stalo.