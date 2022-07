V noci nejvíce pršelo v okolí Prahy a na jihu Čech, u Hřenska minimálně

Praha - V noci na dnešek nejvíce napršelo v okolí Prahy a na jihu Čech, někde za posledních 24 hodin spadlo i přes 60 milimetrů vody. V Českém Švýcarsku, kde hasiči už téměř týden bojují s požárem lesa, ale spadlo jen několik milimetrů. Navíc se zdá, že vydatný déšť se těmto místům vyhne i v následujících hodinách. Na svém facebooku to dnes ráno uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

"Tlaková níže, která přechází přes naše území dále k východu, přináší tolik potřebnou vláhu. Za posledních 24 hodin se výraznější srážkové úhrny vyskytly většinou díky kombinaci bouřek a deště," sdělili meteorologové. Více než 60 milimetrů napršelo v Ondřejově v okrese Praha-východ, přes 30 milimetrů pak spadlo jižně od Prahy a na jihu Čech.

Dnes bude vydatně pršet zejména na návětří hor na severovýchodě a východě, tedy v Beskydech, Jeseníkách, Krkonoších a Jizerských horách. Spadnout by tam mělo 20 až 60 milimetrů za 24 hodin.

V okolí Hřenska tolik pršet nebude, podle předpovědi by tam do nedělního rána nemělo spadnout více než deset milimetrů, spíše však méně. Hasiči přitom chtějí o víkendu přejít z požární obrany do požárního útoku, a omezit tak rozsah požárem zasažené plochy. Oheň se podle nich stále daří držet na ploše o rozloze asi pětkrát dva kilometry, dnes mají v plánu zasažené území zmenšit.

Meteorologové dodali, že dopoledne aktualizují výstrahu před vydatným deštěm a rizikem požárů.