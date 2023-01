Praha - V noci na středu bude vrcholit meteorický roj Kvadrantidy. Jde o jeden z nejbohatších rojů, jenž je téměř pravidelně aktivní hned zkraje nového roku, uvedl v tiskové zprávě Fyzikální ústav v Opavě.

Kvadrantidy jsou aktivní od 1. do 10. ledna. Maxima dosáhnou 4. ledna ve 04:40. Nevhodnější podmínky pro pozorování budou ale až po 05:00, kdy zapadá Měsíc, a to zhruba do 06:00, kdy svítá. Podle ústavu se v lednu vyskytuje Měsíc vysoko nad obzorem, navíc danou noc bude ve fázi přibližně dva dny před úplňkem. Jeho svit tak bude viditelnost Kvadrantid rušit.

Podle ústavu určuje sílu Kvadrantid především hodnota zenitové frekvence, která udává zhruba 120 meteorů za hodinu. Avšak maximální aktivita roje trvá přibližně jen šest hodin, kromě svitu Měsíce navíc pozorování kazí také obecně velká pravděpodobnost oblačnosti. Skvělé podmínky pro sledování Kvadrantid se očekávají v roce 2025.

Přesto mohou i letos lidé spatřit 60 až 80 meteorů za hodinu, nejlépe v ranních hodinách, při nízké oblačnosti a daleko od měst, informoval ústav.

Kvadrantidy se dnes nacházejí v souhvězdí Pastýře. Své jméno ale roj získal podle souhvězdí Zedního kvadrantu, součástí kterého v minulosti byl. V roce 1922 ovšem toto souhvězdí zrušila Mezinárodní astronomická unie. Mateřským tělesem roje je planetka 2003 EH1.