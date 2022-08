V noci na sobotu vrcholí Perseidy, pozorování meteorů ale ztíží Měsíc

Praha - V noci na sobotu vrcholí oblíbený meteorický roj Perseidy. Pozorování během maxima však letos zkomplikuje Měsíc, který bude pouhý den po úplňku. Perseidy nesou název podle souhvězdí Persea, odkud meteory zdánlivě vylétají. Na srpnové obloze mohou lidé pozorovat také jasné planety.

Perseidy vrcholí v sobotu kolem třetí hodiny ráno, v době maxima je četnost roje zhruba 80 meteorů za hodinu. Pro sledování meteorů je třeba odjet daleko od světelného znečištění, ideálně do hor. Zatímco do doby maxima četnost meteorů pozvolna stoupá, poté podle astronomů celkem prudce klesá. Vyhlížet je lidé mohou až do 24 srpna.

První zmínky o meteorickém roji Perseidy pocházejí ze třetího století. Lidé si tehdy meteorů všimli krátce po umučení svatého Vavřince. Někdy se jim proto přezdívá Slzy svatého Vavřince. Jde o prachové částice z komety 109P Swift-Tuttle, která se naposledy přiblížila ke Slunci v prosinci 1992. Znovu k tomu dojde až v roce 2126.

Lidé mohou pozorovat také několik jasných planet. Saturn se podle Astronomického ústavu Akademie věd ČR v tuto neděli dostane do opozice se Sluncem a zároveň bude nejblíže k Zemi. V těchto týdnech je viditelný po celou noc, s malým dalekohledem pak lidé mohou spatřit jeho prstenec i nejjasnější měsíc Titan. Jupiter pak lze pozorovat po většinu noci, vyjma večerních hodin, Mars je viditelný ve druhé polovině noci, Venuše pak na ranní obloze. Vysoko nad obzorem se také klene Mléčná dráha, kterou je nejlepší pozorovat právě v letních měsících a pak během zimy.