V noci na pátek budou v ČR přízemní mrazíky, mohou poškodit vegetaci

Praha - V noci na pátek budou v Česku četné přízemní mrazíky, které mohou poškodit dosud nesklizené zemědělské plodiny a další vegetaci. Teplota u země by měla být pod nulou od půlnoci do pátečního rána. Informoval o tom dnes Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Zemědělci a zahrádkáři by proto měli podle meteorologů zeleninu jako například rajčata, okurky či dýně před mrazem zakrýt.

Upozornění platí pro všechny kraje. Meteorologové doporučují zakrýt zeleninu a nízké rostliny například světlou netkanou textilií.

O přízemním mrazu se mluví v případě, že pět centimetrů nad zemí se noční teplota dostane pod nulu, zatímco dva metry nad povrchem zůstává nad nulou. "Protože k nočnímu ochlazování přízemních vrstev ovzduší dochází od povrchu směrem nahoru, tak jsou, až na výjimky, minimální teploty v pěti centimetrech vždy nižší než teploty ve výšce dvou metrů. Tento rozdíl je obvykle dva až tři stupně, ale v extrémních případech může přesáhnout i deset stupňů," uvedli na svém webu meteorologové.