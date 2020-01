V noci na Nový rok zemřeli tři lidé, výrazně přibylo požárů

Praha - O silvestrovské noci a ráno na Nový rok zemřeli v Česku tři lidé. Jednou z nich je opilá žena, která na Táborsku spadla ze schodů. Mrtvého muže našli ráno po požáru rodinného domu v Horní Plané na Českokrumlovsku, muže v pražských Dolních Počernicích zřejmě srazil vlak. Požárů proti předchozím letům výrazně přibylo, většinou ale byly menší. Způsobila je hlavně zábavní pyrotechnika. Zdravotničtí záchranáři ošetřovali opilé dospělé i děti, lidi po potyčkách a s úrazy v opilosti a zraněné zábavní pyrotechnikou. Několika lidem vážně zranila ruce, dítě v Praze zasáhla petarda do tváře. Policii lidé volali vedle dopravních nehod hlavně ke rvačkám.

"Žena po pádu ze schodů utrpěla poranění natolik závažná, že zemřela přímo na místě. Lékař mohl pouze konstatovat její smrt," uvedla k úmrtí na Táborsku mluvčí Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje Petra Kafková. Požár v Horní Plané na Českokrumlovsku podle mluvčí jihočeských hasičů Venduly Matějů se silvestrovskými oslavami pravděpodobně nesouvisí, hasiči v domě našli tělo 69letého muže. Škoda přesáhne milion korun. Nález těla mrtvého muže v Dolních Počernicích po 06:00 zhruba na půlhodinu zastavil dopravu po hlavní trati z Prahy na Kolín.

Hasiči v Česku v první hodině nového roku registrovali 108 požárů, loni jich bylo 70 a v předchozích letech kolem padesáti. Mezi 20:00 na silvestra a dnešní 06:00 bylo požárů 265, o rok dřív to bylo 176. Průměrně přitom hasiči vyjíždějí k 47 požárům za den. "Ve většině případů se jednalo o menší požáry odpadu, křovin, převážně tújí, zbytků pyrotechniky a krabic od pyrotechniky nebo popelnic a kontejnerů na odpad. Hořelo ale také na balkoně obytného domu, garáž, fasáda domu nebo pyrotechnika v uzamčeném voze. Za většinou požárů stála zábavní pyrotechnika," uvedla mluvčí generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Nicole Studená.

Nejvíce požárů bylo v prvních šesti hodinách nového roku v Praze, Středočeském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji. V hlavním městě bylo tentokrát požárů způsobených zábavní pyrotechnikou 57, tedy o 13 víc než loni. Mluvčí pražských hasičů Martin Kavka to ale nepovažuje za nic výjimečného. "Během pěti let jsou ty silvestry podobné," řekl.

V Karlíku u Prahy hořela fasáda domu, škoda byla vyčíslena na 100.000 korun. U Třeboně si lidé zábavní pyrotechnikou zapálili vlastní seník. V Morkovicích- Slížanech na Kroměřížsku hozená petarda vletěla do pokoje, ale uhasili ji před příjezdem hasičů a obešlo se to bez zranění. V Chotěboři na Havlíčkobrodsku hořela obytná místnost v rodinném domě, majitelka se nadýchala zplodin a záchranáři ji převezli do nemocnice.

Vážná zranění způsobila zábavní pyrotechnika dvěma mužům na Vyškovsku a jednomu v Brně. Vybuchla jim v rukách. Devastující poranění ruky pyrotechnikou operovali v českobudějovické nemocnici. V Mýtu na Rokycansku 19letému mladíkovi explodoval dělbuch blízko u obličeje, skončil v nemocnici stejně jako dva muži, které zranila petarda v obličeji ve Svinišťanech na Náchodsku.

V Pardubickém kraji petardy zranily šest lidí, jeden pacient je s popáleninami na horní polovině těla v pražské vinohradské nemocnici, dva lidé přišli o prsty. Na Vysočině po výbuchu zábavní pyrotechniky jeden člověk přišel o prsty na ruce, další si zranil oko, jiný měl hluboké popáleniny. Dítě v Praze dostalo před půlnocí zásah petardou do tváře. "Tam byly nějaké rozsáhlejší tržně-zhmožděné rány," uvedl mluvčí pražských záchranářů Ondřej Franěk.

K opilým nezletilým vyjížděli záchranáři třeba na Pelhřimovsku nebo v Moravskoslezském kraji. "Mezi nimi byli tři šestnáctiletí mladiství, chlapec a dvě dívky, a jedno dítě ve věku 12 let," uvedl mluvčí krajské záchranné služby Lukáš Humpl. V Moravskoslezském kraji ošetřili také ženu po nárazu do zdi při noční jízdě na bobech, muže zraněného při přelézání dvoumetrové zdi a muže s úrazem po úderu paličkou na maso. V pražských Měcholupech spadl muž ze stromu, odkud sundával dron. "Mladá žena v Hradci Králové utrpěla podchlazení, poté co byla údajně shozena do Labe," uvedl mluvčí záchranářů Ivo Novák.

Policisté měli rušněji v Libereckém kraji, kde je lidé povolali k 28 násilným konfliktům, z nichž dva byly vážné. V obou případech si oběti ze střetu s agresorem odnesly řezné rány v obličeji. Jednoho útočníka má policie v cele, po druhém pátrá, řekla ČTK krajská policejní mluvčí Ivana Baláková. Další potyčky v bytech, barech nebo na ulici se podle mluvčí obešly bez vážnějších zranění. Téměř 100 různých potyček a desítku dopravních nehod opilých řidičů řešila o silvestrovské noci jihočeská policie.