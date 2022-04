V noci na neděli má v celé ČR mrznout, mráz může poškodit ovocné stromy

Praha - V celém Česku hrozí v noci na neděli mrazy, které mohou poškodit zejména kvetoucí ovocné stromy. Vyplývá to z výstrahy, kterou dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Podle předpovědi ústavu se budou teploty v noci pohybovat mezi plus dvěma až minus dvěma stupni, v údolích mohou klesnout až na minus čtyři stupně Celsia.

Výstraha meteorologů platí od půlnoci do nedělních 09:00. Mráz, který by mohl poškodit vegetaci, se může podle ČHMÚ objevit ve všech regionech v polohách do 600 metrů nadmořské výšky.

Rostliny mohou lidé podle meteorologů ochránit v případě nižší vegetace třeba zakrytím světlou netkanou textilií. V případě stromů je možno použít rosení v ranních hodinách nebo zakuřování spalováním vlhkého rostlinného odpadu v bezprostřední blízkosti stromů.