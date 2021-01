V noci na čtvrtek začne další neobvyklá sezona NHL

New York - Další velmi neobvyklá sezona NHL začne pěti zápasy v noci na čtvrtek. Každý z 31 týmů odehraje 56 utkání v základní části místo běžných 82, a to jen uvnitř svých divizí, které byly dočasně přerozděleny. Základní část skončí 8. května, nový držitel Stanley Cupu by měl být znám v červenci. Trofej obhajuje Tampa Bay Lightning,

Při přetrvávající koronavirové krizi věří vedení soutěže, že 104. ročník (103. hraný) nejlepší hokejové ligy světa bude překlenovací s vidinou návratu k normálnímu režimu od sezony 2021/22. Opožděný začátek si vyžádalo dohrání předchozího ročníku po jeho přerušení před polovinou března a následnému návratu do hry jen s 24 týmy začátkem srpna. Šampion byl však znám až koncem září, kdy už se obvykle kluby chystají na start nové sezony.

"Je zřejmé, že jsou před námi další výzvy. Stejně jako tomu bylo minulé jaro a léto. Prioritou zůstává zdraví a bezpečí všech účastníků i komunit, v nichž týmy působí. Řekněme si to však zcela na rovinu - chceme hrát, protože si myslíme, že je to důležité pro hokej samotný. A také proto, že naši hráči a fanoušci chtějí, aby se hrálo," uvedl šéf ligy Gary Bettman.

Věří, že pro hokejové příznivce budou zápasy něčím, co jim pomůže v jinak těžké době, byť to bude přinejmenším zpočátku jen skrze televizní přenosy. Z hlediště budou moct diváci - a to ještě v hodně omezeném počtu - sledovat na začátku sezony jen zápasy Arizony, Dallasu, Floridy, Tampy Bay a San Jose, které bylo kvůli opatřením spojeným s bojem proti koronaviru v Kalifornii nuceno využít azylu právě v Glendale, působišti Arizony.

"Člověk je zvyklý na vyprodané haly, že diváci pomáhají týmu, najednou tam nikdo nebude. Určitě to bude nezvyk. Neumím si to moc představit... Dlouho jsem takhle bez diváků nehrál a asi to bude trvat pár zápasů, než si člověk zvykne. Zrovna tady v Arizoně budeme mít na zápasy lidi, ale pořád to jsou tři, čtyři tisíce. Nebude to snadné. Myslím, že diváci k hokeji patří," řekl útočník Tomáš Hertl za San Jose.

"Ti, kteří jsou zpět v izolaci nebo mají opět zákaz vycházení, budou mít co dělat a alespoň v určitém směru bude pro ně život zase normální. Bylo by pro nás levnější prostě zavřít a nehrát. Když budeme za současných podmínek hrát, bude to stát víc peněz, ale majitelé klubů s touto cestou jednomyslně souhlasí. Vědí, jak je důležité hrát," řekl Bettman.

Úvodní hrací den si Lightning jako úřadující šampioni připomenou před duelem proti Chicagu vyvěšením transparentu ke stropu Amalie Areny druhý triumf klubové historie. Vedle toho nabídne první den zápasy Edmonton - Vancouver, Philadelphia - Pittsburgh, Tampa Bay - Chicago a Toronto - Montreal. Na programu je celkově 868 utkání místo 1271.

I kvůli cestovním restrikcím mezi Kanadou a USA přeskupila NHL složení divizí. V osmičlenných Východní (Boston, Buffalo, New Jersey, New York Islanders, New York Rangers, Philadelphia, Pittsburgh, Washington), Centrální (Carolina, Chicago, Columbus, Dallas, Detroit, Florida, Nashville, Tampa Bay) a Západní (Anaheim, Arizona, Colorado, Los Angeles, Minnesota, San Jose, St. Louis, Vegas) tak bude hrát každý s každým sedmkrát a v Severní, kterou tvoří výhradně jen sedmička kanadských celků (Calgary, Edmonton, Montreal, Ottawa, Toronto, Vancouver, Winnipeg), to bude devět až desetkrát každý s každým.

Do vyřazovacích bojů postoupí z každé divize čtyři nejlepší celky, následovat by pak mělo play off v obvyklém formátu se 16 týmy.

Přes všechny komplikace potvrdila NHL, že uspořádá poslední dobou již tradiční zápasy pod širým nebem. Namísto bitev na stadionech pro baseball či americký fotbal s možností účasti desítek tisíc fanoušků cílí soutěž nyní na scénicky zajímavé lokace. Hrát se tak bude o víkendu 20. a 21. února na jezeru Tahoe. Nejprve se utkají Colorado s Vegas, den nato pak Philadelphia a Boston.

Z celkem 41 českých hokejistů pozvaných do přípravných kempů by se zápasy pod otevřenou oblohou mohly týkat brankáře Pavla Francouze a útočníků Martina Kauta (Colorado), Tomáše Noska (Vegas), Jakuba Voráčka (Philadelphia) a hned české pětice ve službách Bruins: brankáře Daniela Vladaře, obránce Jakuba Zbořila (obránce) a útočníků Ondřeje Kašeho, Davida Krejčího a Davida Pastrňáka.

Pastrňák, jenž se stal v uplynulém ročníku nejlepším střelcem NHL, když dal v základní části 48 gólů stejně jako ruský kanonýr Alexandr Ovečkin z Washingtonu a společně získali Maurice "Rocket" Richard Trophy, bude Bruins v úvodu scházet. Po operaci kyčle z poloviny září by se měl vracet na led v polovině února, podle posledních informací je však o něco napřed oproti původně odhadované době rekonvalescence.

O zápas na jezeru přišel naopak přesunem do Washingtonu nejstarší hráč současné NHL a dlouholetý bostonský kapitán Zdeno Chára. V polovině března oslaví slovenský obránce 44. narozeniny. Další z veteránů Kanaďan Patrick Marleau má na dosah pokoření jednoho z velkých milníků historie, na který nakonec nedosáhl Jaromír Jágr.

Hertlův spoluhráč ze Sharks odehrál v základní části 1723 zápasů a může za příznivých okolností překonat i rekordmana Gordieho Howea (1767). Druhý je Mark Messier (1756), třetí Jágr (1733), čtvrtý Ron Francis (1731).