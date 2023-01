V noci hrozí v části Čech náledí, vítr lámal stromy na severu Moravy

Praha - Dnes večer a v noci na pondělí hrozí v severozápadní polovině Čech náledí. Vyplývá to z varování vydaného Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ). Silný vítr dnes lámal stromy v Moravskoslezském kraji, hasiči měli téměř 90 výjezdů.

Při přechodu studené fronty bude dnes na většině území Česka pršet, na horách sněžit, uvádějí meteorologové. Večer a v noci na pondělí budou srážky od severozápadu ustávat, v severozápadní polovině Čech se bude vyjasňovat a na mokrých površích se při poklesu teplot pod bod mrazu začne tvořit náledí. Zvýšenou pozornost by mu měli věnovat zejména řidiči, ale i chodci.

Výstraha před náledím platí od dnešních 20:00 do pondělních 10:00 pro kraje Karlovarský, Liberecký, Plzeňský, Středočeský, Ústecký a pro Prahu. Částečně se týká také Jihočeského a Královéhradeckého kraje. V ostatních regionech ČR hrozí podle meteorologů náledí jen ojediněle.

Silný vítr lámal stromy v Moravskoslezském kraji

Silný vítr dnes zaměstnával hasiče v Moravskoslezském kraji. Do dnešních 19:00 měli v souvislosti s počasím téměř 90 výjezdů. V převážné většině hasiči odstraňovali polámané stromy. Vítr ale nepáchal větší škody ani nikoho nezranil, řekl ČTK mluvčí hasičů Jakub Kozák.

"V neděli se potvrdila výstraha vydaná Českým hydrometeorologickým ústavem, který varoval před silným větrem na území Moravskoslezského kraje. Už půl hodiny po půlnoci vyjeli hasiči k prvnímu zásahu zapříčiněnému právě větrem, podobných zásahů bylo do 19:00 na devět desítek," uvedl Kozák.

Dodal, že ve většině případů se jednalo o odstraňování padlých či poškozených stromů, obvykle na silnicích nebo v místech, kde hrozilo ohrožení lidí či majetku. "Několikrát jednotky zajišťovaly poškozené střechy. Hasiči v mnoha případech spolupracovali se správci elektrické rozvodné soustavy, stromy totiž často končily na drátech elektrického vedení. Využívali jsme rovněž výškovou techniku. V souvislosti se zásahy neevidujeme žádnou výrazně vysokou škodu ani zranění," řekl mluvčí.

Nejvíce zásahů měli hasiči na Frýdecko-Místecku, během dne tam vyjížděli téměř šedesátkrát. Naopak zasahovat nemuseli na Bruntálsku.

V pondělí by v regionu mělo být oblačno až polojasno, odpoledne až zataženo a k večeru místy slabý občasný déšť nebo mrholení, nad 500 metrů pak slabé sněžení. Teploty vystoupí maximálně na šest stupňů Celsia. Vítr by měl být mírný, jen na horách by mělo foukat více.