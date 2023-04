V noci hořel byt v Praze 4 a ubytovna v Praze 10, desítky lidí evakuovány

Praha - Pražští hasiči zasahovali v noci na dnešek u požáru bytu v Praze 4 a požáru ubytovny v Praze 10. Byt hořel ve 12. patře obytného domu v Mečíkové ulici, hasiči z domu evakuovali 43 lidí, jednoho muže záchranáři úspěšně resuscitovali. V ubytovně, která je určena k demolici, hořelo ve druhém nadzemním podlaží, evakuováno bylo 30 lidí. ČTK to dnes sdělil mluvčí hasičů Martin Kavka.

Byt začal hořet krátce před 01:00, "Po příjezdu první jednotky byl byt plameny zachvácen v plném rozsahu," uvedl mluvčí. Požár se podle něj podařilo dostat pod kontrolu za několik minut, plameny ale byt zcela zničily. "Během zásahu byla nalezena jedna osoba a předána do péče ZZS. Z domu bylo evakuováno 43 osob," doplnil. Podle mluvčí záchranářů Jany Poštové záchranáři pečovali o muže ve věku kolem 70 let. "Muže jsme resuscitovali a převezli do nemocnice na Vinohradech," řekla ČTK. Příčina požáru není zatím známá, škodu hasiči předběžně odhadli na několik milionů korun.

V ubytovně v Černokostelecké ulici zasahovali hasiči krátce po půlnoci. "Na likvidaci požáru nasadili čtyři vodní proudy s využitím výškové techniky. Použili i zařízení Cobra pro hašení mezistropí a střechy objektu," popsal mluvčí. Příčinou požáru byla nedbalost, s ohledem na demoliční objekt nevznikla škoda.