V noci bude sněžit na většině území ČR, výrazněji na východě

Praha - Sněžení v noci na dnešek zasáhne většinu území Česka. Meteorologové původně očekávali sníh jen na jihozápadě Česka, podle jejich aktuální informace se však sněžení přesune i na východ republiky, přičemž na východě Zlínského a Moravskoslezského kraje může napadnout do pátečního dopoledne až 15 centimetrů sněhu. Sníh má být většinou mokrý a hrozí to, že bude lámat stromy, způsobí škody na elektrickém vedení a s tím související výpadky proudu. ČTK to dnes sdělil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Současně zůstává v platnosti jeho dřívější upozornění na silný vítr na jihu země. Foukat má od půlnoci do pátečních 10:00 v Jihočeském, Plzeňském a Jihomoravském kraji a na Vysočině a v nárazech může přesáhnout rychlost 70 kilometrů v hodině.

Sněžit má začít dnes kolem 19:00 ve Středočeském, Jihočeském, Plzeňském, Karlovarském a Ústeckém kraji, kde by mělo do pátečního rána připadnou od čtyř do 12 centimetrů sněhu. Sněhovou nadílku mezi třemi až sedmi centimetry sněhu očekávají meteorologové od půlnoci do pátečních 11:00 na většině území Pardubického, Jihomoravského, Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského kraje. Ve východních okresech Moravy by ve stejnou dobu mohlo napadnout až 15 centimetrů sněhu.

Vzhledem k tomu, že sníh může být mokrý, může podle meteorologů působit škody na stromech, drátech elektrických vedení a výpadky v energetice. Řidiči směřující do hor by neměli zapomenout zimní výbavu, uvedli meteorologové a doplnili, že možné poškození stromů, případně menší škody na budovách, hrozí i od silného větru.