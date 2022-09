V Nizozemsku se otevřel terminál na LNG, zajistí plyn pro ČR

Eemshaven (Nizozemsko) - V přístavu Eemshaven v Nizozemsku byl dnes slavnostně otevřen terminál na zkapalněný zemní plyn. Třetinu jeho roční kapacity si prostřednictvím energetické společnosti ČEZ pro své účely pronajala Česká republika, pomůže ji zajistit dostatek plynu na topnou sezonu. První loď s LNG dorazí z USA do Nizozemska 19. září, řekl při otevření terminálu šéf společnosti ČEZ Daniel Beneš.

Česku pomůže terminál pokrýt až třetinu roční spotřeby plynu, a snížit tím závislost na této surovině z Ruska. Česká republika získala v nizozemském terminálu kapacitu na tři miliardy metrů krychlových plynu, roční spotřeba v ČR přitom loni přesáhla devět miliard metrů krychlových. Plovoucí terminál představují dvě spojené lodě, jeho součástí je například jednotka zpětného zplynování.

První loď se zkapalněným zemním plynem pro Českou republiku dorazí z USA do Nizozemska 19. září. Do konce roku přijede celkem osm lodí s plynem, uvedl Beneš. Každé z osmi plavidel, která tam zakotví do konce roku, má podle něj přivézt 100 milionů metrů krychlových plynu. ČR má v terminálu pronajaté tři miliardy metrů krychlových, potřeba tak bude celkem 30 tankerů.

Beneš uvedl, že ČEZ má kromě první lodi smluvně zajištěno už také druhé plavidlo, které dodá společnost Shell. Každou dodávku plynu kupuje ČEZ za spotové, tedy okamžité tržní ceny, za každou dodávku tak zaplatí jinou sumu. Samotný pronájem terminálu vyjde na vyšší desítky milionů eur ročně, přesná cena je neveřejná.