V Nizozemsku pohřbili pětici československých letců padlých před 81 lety

Bergen-op-Zoom (Nizozemsko) - Přesně 81 let poté, co se jejich bombardér zřítil nad Nizozemskem po zásahu německou stíhačkou, byla dnes pohřbena pětice československých válečných letců ve službách Britského královského letectva (RAF). Posádka letounu Vickers Wellington T2990 spočinula na vojenském hřbitově v nizozemském Bergen-op-Zoomu, kde jsou již uloženy ostatky čtyř desítek československých vojáků. Při ceremoniálu zněla od příbuzných i vládních politiků slova o hrdinském odkazu, který je velmi aktuální v době ruské agrese proti Ukrajině.

Šestičlenná československá posádka britského bombardéru podnikla v noci na 23. června 1941 spolu se 70 dalšími stroji útok na Brémy. Na zpáteční cestě stroj napadl německý stíhač a sestřelil jej. Z hořícího letadla se zachránil pouze Vilém Bufka, který byl poté zajat. Pětice Jan Hejna, Vilém Konštatský, Alois Rozum, Leonard Smrček a Karel Valach v troskách zahynula.

"Dnešní generace by si měla tento odkaz hrdinů pilotů RAF a leteckého personálu neustále připomínat," prohlásila česká ministryně obrany Jana Černochová. Zároveň poděkovala nizozemským úřadům za rychlou práci při objevení a analýze pozůstatků posádky letadla.

Ty byly objeveny v červnu 2021 při vyzdvižení trosek letounu z louky u nizozemské obce Hollands Kroon. Stroj patřil k 311. československé peruti RAF. Na místě byly nalezeny úlomky kostí, kus boty a letecké kombinézy. Analýza letos v lednu potvrdila předpoklad, že patřily pětici československých letců.

Jejich památku dnes uctili nejen ministři české, slovenské a nizozemské vlády, ale i několik desítek příbuzných a blízkých. "Můj prastrýc a jeho společníci neodjeli z domova, aby se stali hrdiny. Ale jsou jimi," řekl prasynovec Konštatského Radan Bukva. Připomněl, že komunistický režim po válce československé letce, kteří bojovali proti nacistům v britských službách, pronásledoval a ty padlé se snažil vymazat z paměti národa. Uctít památku mnohých z nich se tak daří až nyní.

Nizozemská ministryně vnitra Hanke Bruinsová při ceremoniálu připomněla citát Václava Havla, podle něhož je povinností každého bojovat za demokracii. Černochová dodala, že příběh československých letců je připomenutím toho, že by Češi a Slováci v době války na Ukrajině neměli zapomínat na boj za svobodu. "Je tady paralela s Ukrajinou, zcela bezprecedentním napadením ze strany Ruské federace, agresora, který stejně jako nacistický režim nebral ohledy vůbec na nic, co chtěli mít, to měli. A to bychom jako civilizovaný svět v 21. století nikdy neměli dopustit," dodala Černochová.