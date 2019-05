V Nizozemsku a Británii začaly volby do Evropského parlamentu

Brusel - V Nizozemsku a v Británii dnes jako v prvních dvou z osmadvaceti členských zemí Evropské unie začaly volby do Evropského parlamentu. Nizozemci vybírají 26 poslanců, Britové 73. Podle původních plánů měla být Británie touto dobou již mimo EU, kvůli zdržení při jednání o podobě brexitu se ale nakonec eurovoleb účastnit musí. V následujících třech dnech své zástupce do Evropského parlamentu v různých termínech zvolí i zbylých 26 zemí EU včetně Česka.

Většina volebních místností se v Nizozemsku otevřela v 07:30 SELČ, první voliči ale svůj hlas mohli odevzdat již krátce po 05:00 SELČ, kdy se otevřela místnost na mezinárodním letišti Schiphol u Amsterodamu. V Británii se začalo hlasovat v 08:00 SELČ. V Nizozemsku mají voliči možnost odevzdat svůj hlas do 21:00 SELČ, v Británii budou volební místnosti otevřené ještě o dvě hodiny déle.

V Nizozemsku se napjatě čeká, jak dopadne strana Fórum pro demokracii (FvD) novináře Thierryho Baudeta, která při předchozích eurovolbách ještě neexistovala. Podle posledního průzkumu veřejného mínění by uskupení, které prosazuje referendum o členství Nizozemska v EU a staví se proti imigraci, mohlo získat až 15 procent hlasů. Stejnou podporu by mohla mít také Lidová strana pro svobodu a demokracii (VVD) premiéra Marka Rutteho. Na třetím místě by podle průzkumů měla skončit levicová Strana práce (PvdA).

Británie, která na základě rozhodnutí svých občanů v referendu z roku 2016 z Evropské unie odchází, měla původně evropský blok opustit letos 29. března. Později se ale termín brexitu posunul na 12. dubna a nyní je nejzazším termínem 31. říjen letošního roku. Protože tedy zatím Britové zůstávají plnoprávnými členy EU, musejí se v zemi konat také volby do Evropského parlamentu. Britští voliči dnes vybírají 73 poslanců.

Průzkumy veřejného mínění v posledních týdnech naznačovaly, že vítězem hlasování bude v Británii Strana pro brexit europoslance Nigela Farage. Získat by mohla přes 35 procent hlasů. Vládní Konzervativní strana naopak podle průzkumů utrpí drtivou porážku. Středeční anketa institutu YouGov jí přisoudila dokonce až páté místo - za Stranou pro brexit, liberálními demokraty, labouristy a zelenými.

Nizozemsko a Británie jsou jediné dvě země, kde se volby do europarlamentu konají dnes. Volební místnosti v dalších unijních zemích se otevřou v různých termínech v následujících třech dnech. Nejvíce zemí bude hlasovat v neděli. V Česku se o 21 zástupcích v europarlamentu bude rozhodovat v pátek a v sobotu. Česko je jediným státem EU, kde jsou eurovolby dvoudenní.

Nové složení jediné přímo volené instituce Evropské unie bude jasné až v neděli večer poté, co skončí hlasování v poslední z 28 zemí evropského bloku. Europarlament bude mít až do britského odchodu z unie stále 751 členů. Po případném brexitu by se měl počet poslanců snížit na 705. Dnes hlasující Nizozemci by v tomto případě získali další tři křesla, počet českých poslanců by zůstal stejný.