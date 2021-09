V NHL začnou v sobotu přípravy, celkem je na programu 103 utkání

New York - Sobotními zápasy Toronta s Montrealem a St. Louis s Minnesotou začne program 103 přípravných utkání před novým ročníkem hokejové NHL, která se odehrají během patnácti dnů. V neděli čeká premiérový test nováčka Seattle, který se ve Spokane představí proti Vancouveru.

Kraken sehrají všechny tři přípravné duely v roli domácího týmu mimo svou Climate Pledge Arenu v jiných městech státu Washington. V pátek 1. října přivítají Edmonton v Everettu a o den později nastoupí proti Calgary v Kentu. Na vlastním ledě se představí až v sobotu 23. října při soutěžní domácí premiéře proti Vancouveru. Předtím nastoupí pětkrát venku, první zápas sehrají 12. října v Las Vegas.

Program přípravných zápasů před NHL:

Sobota 25. září:

Toronto - Montreal, St. Louis - Minnesota.

Neděle 26. září:

Florida - Nashville (1. zápas), Washington - Boston, Florida - Nashville (2. zápas), New York Rangers - New York Islanders, Winnipeg - Ottawa, Anaheim - San Jose, Calgary - Edmonton, Seattle - Vancouver (ve Spokane), Vegas - San Jose.

Pondělí 27. září:

Montreal - Toronto, Pittsburgh - Columbus, St. Louis - Dallas, Arizona - Los Angeles, Vancouver - Calgary (v Abbotsfordu).

Úterý 28. září:

New York Rangers - Boston, Philadelphia - New York Islanders, Columbus - Buffalo, Carolina - Tampa Bay, Edmonton - Seattle, Vegas - Colorado, San Jose - Los Angeles.

Středa 29. září:

Washington - New Jersey, Columbus - St. Louis, Ottawa - Toronto, Dallas - Florida, Winnipeg - Edmonton, Chicago - Detroit, Calgary - Seattle, Anaheim - Arizona.

Čtvrtek 30. září:

Tampa Bay - Nashville, Boston - Philadelphia, Detroit - Buffalo, Colorado - Minnesota, Los Angeles - Vegas (v Salt Lake City), Anaheim - San Jose.

Pátek 1. října:

Buffalo - Pittsburgh, New Jersey - New York Rangers, Florida - Dallas, Tampa Bay - Carolina, Ottawa - Montreal, Chicago - St. Louis, Calgary - Vancouver, Vegas - Los Angeles, Seattle - Edmonton (v Everettu).

Sobota 2. října:

Arizona - Anaheim, Montreal - Ottawa, Philadelphia - Washington, Edmonton - Winnipeg, Boston - New York Rangers, Detroit - Columbus, New York Islanders - New Jersey (v Bridgeportu), Nashville - Tampa Bay, St. Louis - Chicago (v Independence), Seattle - Calgary (v Kentu).

Neděle 3. října:

Pittsburgh - Detroit, Vancouver - Winnipeg.

Pondělí 4. října:

Philadelphia - Boston, Buffalo - Columbus, New Jersey - Washington, Ottawa - Toronto, Detroit - Chicago, Minnesota - Colorado, Edmonton - Calgary, San Jose - Anaheim.

Úterý 5. října:

Toronto - Montreal, Pittsburgh - Buffalo, Carolina - Nashville, New York Islanders - Philadelphia (v Bridgeportu), Tampa Bay - Florida (v Orlandu), Dallas - St. Louis, Colorado - Vegas, Vancouver - Seattle, Los Angeles - Arizona.

Středa 6. října:

Boston - Washington, New York Rangers - New Jersey, Columbus - Detroit, Winnipeg - Calgary, Minnesota - St. Louis, Anaheim - Los Angeles.

Čtvrtek 7. října:

Montreal - Ottawa, New Jersey - New York Islanders, Tampa Bay - Florida, Detroit - Pittsburgh, Minnesota - Chicago, Dallas - Colorado, Edmonton - Vancouver, Vegas - Arizona.

Pátek 8. října:

Washington - Philadelphia, St. Louis - Columbus, Calgary - Winnipeg.

Sobota 9. října:

Buffalo - Detroit, Nashville - Carolina, Florida - Tampa Bay, Toronto - Ottawa, Columbus - Pittsburgh, Colorado - Dallas, New York Islanders - New York Rangers (v Bridgeportu), San Jose - Vegas, Chicago - Minnesota, Vancouver - Edmonton, Los Angeles - Anaheim.