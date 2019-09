V NHL začnou v neděli přípravy, hrát se bude i v Evropě

New York - Nedělním zápasem hokejistů Vegas a Arizony začne program 107 přípravných utkání před novým ročníkem NHL, která se odehrají během šestnácti dnů. Chicago a Philadelphia se představí na závěr testovacího období v Evropě, start do soutěže je čeká v pátek 4. října v pražské O2 areně.

Pro Chicago bude generálkou v neděli 29. září duel v berlínské Mercedes-Benz Areně s tamními Eisbären. Flyers se představí o den později na ledě Lausanne ve Vaudoise Areně. Oba celky pak absolvují ve čtvrtek 3. října tréninky v O2 areně otevřené pro fanoušky.

Program přípravných zápasů NHL:

--------

Neděle 15. září:

Vegas - Arizona.

Pondělí 16. září:

Nashville - Florida (1. zápas), New Jersey - Boston, Montreal - New Jersey, Washington - Chicago, Philadelphia - New York Islanders, Pittsburgh - Buffalo (v University Parku), Nashville - Florida (2. zápas), Dallas - St. Louis, Edmonton - Winnipeg, Calgary - Vancouver, Calgary - Vancouver (ve Victorii).

Úterý 17. září:

Toronto - Ottawa (v St. John's), Columbus - Buffalo, New York Islanders - Philadelphia, Tampa Bay - Carolina, Detroit - Chicago, Minnesota - Dallas, Colorado - Vegas, Vancouver - Edmonton, Arizona - Los Angeles, Los Angeles - Arizona, San Jose - Anaheim.

Středa 18. září:

Montreal - Florida (v Bathurstu), Carolina - Tampa Bay, New York Rangers - New Jersey, Washington - St. Louis, Ottawa - Toronto, Winnipeg - Minnesota, Chicago - Detroit, Calgary - San Jose.

Čtvrtek 19. září:

Montreal - Florida, Pittsburgh - Columbus, Philadelphia - Boston, Colorado - Dallas, Edmonton - Vancouver, Los Angeles - Vegas.

Pátek 20. září:

Toronto - Buffalo, New Jersey - New York Rangers, Tampa Bay - Nashville, Detroit - New York Islanders, Winnipeg - St. Louis, Edmonton - Calgary.

Sobota 21. září:

Columbus - Pittsburgh, Minnesota - Colorado, Buffalo - Toronto, Ottawa - Montreal, Washington - Carolina, New Jersey - New York Islanders, Philadelphia - New York Rangers, Nashville - Tampa Bay, San Jose - Vegas, Florida - Dallas (v Tulse), Chicago - Boston, Vancouver - Los Angeles (v Salt Lake City), Arizona - Anaheim.

Neděle 22. září:

St. Louis - Columbus, Detroit - Pittsburgh, Colorado - Minnesota, Winnipeg - Calgary.

Pondělí 23. září:

Boston - Philadelphia, Montreal - Toronto, New York Islanders - Detroit, Vancouver - Ottawa (v Abbotsfordu), Los Angeles - Anaheim.

Úterý 24. září:

New York Rangers - New York Islanders, Florida - Tampa Bay, St. Louis - Dallas, Calgary - Winnipeg, Edmonton - Arizona, Anaheim - San Jose.

Středa 25. září:

Toronto - Montreal, Buffalo - Columbus, Boston - New Jersey, Pittsburgh - Detroit, Nashville - Carolina, Chicago - Washington, Vegas - Colorado, Vancouver - Ottawa, Anaheim - Los Angeles.

Čtvrtek 26. září:

New York Rangers - Philadelphia, Florida - Tampa Bay, St. Louis - Detroit (v Calumetu), Winnipeg - Edmonton, Dallas - Minnesota, Vancouver - Arizona, San Jose - Calgary.

Pátek 27. září:

Columbus - New Jersey, Detroit - Toronto, Carolina - Nashville, St. Louis - Washington, Vegas - Los Angeles.

Sobota 28. září:

Boston - Chicago, Pittsburgh - Buffalo, Dallas - Colorado, Montreal - Ottawa, Toronto - Detroit, Tampa Bay - Florida, New York Rangers - New York Islanders (v Bridgeportu), Calgary - Edmonton, Anaheim - Arizona.

Neděle 29. září:

Eisbären Berlín - Chicago (v Berlíně), Carolina - Washington, Minnesota - Winnipeg, Columbus - St. Louis, Vegas - San Jose.

Pondělí 30. září:

HC Lausanne - Philadelphia (v Lausanne).