V NHL skórovali Palát, Kämpf a Nečas. Vaněček inkasoval pětkrát a byl střídán

Utkání NHL Philadelphia - NY Rangers, 1. března 2023. Zprava Filip Chytil z New York Rangers a Scott Laughton z Philadelphie Flyers. ČTK/AP/Matt Slocum

New York - Ondřej Palát pomohl v NHL hokejistům New Jersey gólem k výhře 7:5 v Coloradu. Jeho spoluhráč Vítek Vaneček inkasoval pětkrát z 19 střel a byl ve 42. minutě po brance na 5:6 střídán. Torontu nestačila trefa Davida Kämpfa a prohrál v Edmontonu 2:5. Skóroval i Martin Nečas, ale s Carolinou podlehl ve Vegas 2:3. Filip Chytil přihrál v prodloužení na gól New Yorku Rangers, který zvítězil v Philadelphii 3:2. Dallas i díky asistenci Faksy zdolal doma Arizonu 4:2.

Palát si najel z pravé strany s pukem před branku a otevřel skóre po 67 sekundách hry. Český útočník v předchozích šesti zápasech vůbec nebodoval a gól dal poprvé od 6. února.

New Jersey vedlo už ve 13. minutě 3:0 a v čase 25:53 dokonce 5:1. Colorado se nevzdalo a v rozmezí 28. až 30. minuty překonalo Vaněčka třikrát. V závěru druhé třetiny zvýšil na 6:4 Dawson Mercer, který nasbíral v utkání čtyři body (1+3) a byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

V úvodu třetí třetiny vyhnal Vaněčka na střídačku Valerij Ničuškin z dorážky. Náhradní gólman Akira Schmid z 12 střel neinkasoval a při power play domácích zpečetil výhru Nico Hischier. Na straně poražených vstřelil dva góly Nathan MacKinnon.

Palát zaznamenal sedmý gól sezony stejně jako Kämpf, který v Edmontonu vyrovnal střelou z mezikruží ve 13. minutě na 1:1. Domácí ale rychle odskočili, po první třetině vedli 3:1 a ve 38. minutě už 5:1. Connor McDavid si připsal tři body (2+1) a jako pátý hráč v historii NHL dal alespoň dvě branky v pátém utkání v řadě. Kanadský útočník vede tabulku střelců s 52 zásahy, o deset gólů zpět je na druhém místě David Pastrňák z Bostonu.

Carolina prohrávala po brankách Jacka Eichela 0:1 a 1:2, ale pokaždé vyrovnala. V prvním případě po akci Nečase. Český útočník získal v obranném pásmu puk, pronikl po levé straně do útočné třetiny, navedl si kotouč mezi kruhy a vstřelil svůj 24. góly sezony. Hurricanes podruhé srovnali krok v 53. minutě trefou Jordana Staala, ale o výhře Vegas rozhodl o chvíli později Reilly Smith.

U všech tří gólů Rangers figuroval Vladimir Tarasenko. V základní hrací době přihrál na první branku zápasu, kterou dal Mika Zibanejad, a v 51. minutě asistoval u vyrovnávací trefy Chrise Kreidera na 2:2. Ruský útočník poté rozhodl o výhře v prodloužení individuální akcí, když ve středním pásmu převzal puk od Chytila a prosadil se střelou z levého kruhu.

Dallas otočil zápas s Arizonou, na jejíž střídačce zůstal Karel Vejmelka, z 0:2. Na obratu se podílel Tyler Seguin třemi body (2+1) a v 57. minutě zpečetil výhru 4:2 v oslabení po akci Faksy. Český útočník získal po chybné rozehrávce puk, zbavil se stahovačkou obránce a sám zakončil. Puk se po jeho střele vrtěl pár centimetrů před brankovou čárou a Seguin jej doklepl do prázdné branky.

Výsledky NHL

Philadelphia - NY Rangers 2:3 v prodl. (1:1, 1:0, 0:1 - 0:1)

Branky: 16. Tippett, 32. Laughton - 3. Zibanejad, 51. Kreider, 63. Tarasenko (Chytil). Střely na branku: 28:25. Diváci: 19.534. Hvězdy zápasu: 1. Tarasenko, 2. Šesťorkin (oba NY Rangers), 3. Tippett (Philadelphia).

Edmonton - Toronto 5:2 (3:1, 2:0, 0:1)

Branky: 4. a 14. McDavid, 19. Hyman, 29. Yamamoto, 38. Kostin - 13. Kämpf, 42. Marner. Střely na branku: 32:28. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. Kostin, 3. Nugent-Hopkins (všichni Edmonton).

Dallas - Arizona 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)

Branky: 22. a 57. Seguin (na druhou Faksa), 19. Hintz, 45. Heiskanen - 11. Hayton, 14. Keller. Střely na branku: 41:20. Diváci: 18.045. Hvězdy zápasu: 1. Seguin, 2. Hintz (oba Dallas), 3. Välimäki (Arizona).

Colorado - New Jersey 5:7 (1:3, 3:3, 1:1)

Branky: 20. a 29. MacKinnon, 28. Rantanen, 30. Compher, 42. Ničuškin - 2. Palát, 8. Bastian, 12. Tatar, 24. Hamilton, 26. Wood, 37. Mercer, 59. Hischier. Střely na branku: 31:29. Vítek Vaněček odchytal za New Jersey 41:26 minuty, inkasoval pět branek z 19 střel a úspěšnost zásahů měl 73,7 procenta. Diváci: 18.131. Hvězdy zápasu: 1. Mercer (New Jersey), 2. Lehkonen, 3. MacKinnon (oba Colorado).

Anaheim - Washington 2:3 v prodl. (1:1, 0:0, 1:1 - 0:1)

Branky: 14. Terry, 45. Zegras - 41. a 62. Wilson, 9. Fehérváry. Střely na branku: 23:39. Diváci: 14.279. Hvězdy zápasu: 1. Wilson (Washington), 2. Terry, 3. Gibson (oba Anaheim).

Vegas - Carolina 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

Branky: 26. a 39. Eichel, 57. R. Smith - 34. Nečas, 53. J. Staal. Střely na branku: 20:26. Diváci: 17.669. Hvězdy zápasu: 1. Eichel, 2. Theodore, 3. R. Smith (všichni Vegas).

Tabulky NHL

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 60 47 5 8 226:129 99 2. Toronto 61 37 8 16 209:163 82 3. Tampa Bay 60 37 4 19 213:180 78 4. Buffalo 59 31 4 24 223:208 66 5. Florida 62 30 6 26 214:214 66 6. Ottawa 60 30 4 26 189:188 64 7. Detroit 60 28 8 24 182:196 64 8. Montreal 60 26 4 30 166:215 56

Metropolitní divize:

1. Carolina 59 39 8 12 200:154 86 2. New Jersey 60 40 5 15 215:162 85 3. NY Rangers 61 35 9 17 204:170 79 4. NY Islanders 64 31 8 25 184:176 70 5. Pittsburgh 60 30 9 21 195:191 69 6. Washington 63 30 6 27 191:189 66 7. Philadelphia 62 23 11 28 163:205 57 8. Columbus 61 20 6 35 159:225 46

Západní konference:

Centrální divize:

1. Dallas 61 32 13 16 199:161 77 2. Minnesota 61 34 6 21 177:167 74 3. Colorado 59 34 5 20 190:164 73 4. Winnipeg 61 35 2 24 187:165 72 5. Nashville 58 29 6 23 170:174 64 6. St. Louis 60 26 5 29 183:220 57 7. Arizona 61 21 9 31 166:216 51 8. Chicago 60 21 5 34 150:217 47

Pacifická divize:

1. Vegas 61 36 6 19 195:171 78 2. Los Angeles 62 34 8 20 211:211 76 3. Edmonton 62 33 8 21 237:206 74 4. Seattle 60 33 6 21 208:192 72 5. Calgary 61 27 13 21 193:191 67 6. Vancouver 60 24 5 31 204:240 53 7. San Jose 61 18 12 31 180:226 48 8. Anaheim 62 20 8 34 158:255 48