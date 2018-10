New York - Sedm českých hokejistů změnilo v létě dres v rámci NHL. Pětatřicetiletý Tomáš Plekanec se vrátil z Toronta do Montrealu, kde před únorovým odchodem k Maple Leafs strávil celou svou kariéru v NHL. Toronto opustil i bek Roman Polák, jenž bude hrát za Dallas. Gólman Petr Mrázek zamířil z Philadelphie do Caroliny.

Zadák Andrej Šustr opustil Tampu Bay a upsal se Anaheimu. Útočník Vladimír Sobotka byl vyměněn ze St. Louis do Buffala. Obránce Jakub Jeřábek opustil kádr vítěze Stanleyova poháru Washingtonu a v srpnu uzavřel kontakt s Edmontonem, odkud se ale v pondělí stěhoval do St. Louis. Naopak ze St. Louis dnes zamířil do Washingtonu forvard Dmitrij Jaškin.

Osm českých hokejistů odešlo do zámoří z domácí soutěže. Z Pardubic do Colorada přestoupil osmnáctiletý útočník Martin Kaut, jehož si Avalanche vybrali letos v prvním kole draftu na 16. pozici. O rok starší Martin Nečas zamířil z Komety Brno do Caroliny, za kterou už na začátku minulé sezony sehrál jedno utkání.

Z Plzně se vydali do Montrealu společně beci Michal Moravčík a David Sklenička, Nashville získal brankáře Miroslava Svobodu z Plzně a Filipa Pyrochtu z Liberce. Útočník Lukáš Jašek ze stejného klubu zamířil do Vancouveru. Brankář Josef Kořenář odešel z Jihlavy do San Jose.

Další tři Češi zamířili do Severní Ameriky z jiných evropských soutěží. Centr Jan Kovář po pěti letech v Magnitogorsku zamířil jako jedna z hvězd KHL zkusit štěstí do New York Islanders. Útočník Lukáš Radil bojuje o NHL v San Jose po tříletém angažmá ve Spartaku Moskva. Ze švédské Mory se vydal do Philadelphie David Kaše. Další útočník Filip Zadina, šestka letošního draftu, se přesunul z Halifaxu ze zámořské juniorské QMJHL do Detroitu.

Už na konci ledna odešel z Calgary hvězdný Jaromír Jágr, který se vrátil do prvoligového Kladna. Kariéru ukončil po vypršení kontraktu s Floridou kanonýr Radim Vrbata a také teprve jednatřicetiletý gólman Ondřej Pavelec, kterému doběhla smlouva s New York Rangers. Bez angažmá je útočník Aleš Hemský, jehož působení v Montrealu poznamenal otřes mozku.

Po působení na farmách Buffala odešel do Komety Brno útočník Václav Karabáček. Do Sparty přišli gólman Matěj Machovský, jenž chytal v záložních týmech Detroitu, bek Jan Košťálek z farmy Winnipegu a útočník Daniel Přibyl z Calgary, který celý minulý ročník vynechal kvůli zranění.

Největší přestupovou událostí léta byl odchod útočníka Johna Tavarese z New York Islanders. Osmadvacetiletá jednička draftu z roku 2009 podepsala coby nechráněný volný hráč 1. července sedmiletý kontrakt na 77 milionů dolarů s Torontem. Po pěti letech strávených v KHL v dresu Petrohradu se vrátil do NHL ruský kanonýr Ilja Kovalčuk. Bývalý hráč Atlanty a New Jersey se upsal Los Angeles.

Přesuny českých hokejistů:

Jméno Post Dosavadní klub Nový klub Aleš Hemský útočník Montreal bez angažmá Jaromír Jágr útočník Calgary Kladno Lukáš Jašek útočník Liberec Vancouver; Utica/AHL Dmitrij Jaškin útočník St. Louis Washington Jakub Jeřábek obránce Washington St. Louis Václav Karabáček útočník Buffalo; Rochester/AHL; Cincinnati/ECHL Kometa Brno David Kaše útočník Mora/Švéd Philadelphia; Lehigh Valley/AHL Martin Kaut útočník Pardubice Colorado Avalanche; Colorado Eagles/AHL Josef Kořenář brankář Jihlava San Jose Sharks; San Jose Barracuda/AHL Jan Kovář útočník Magnitogorsk/KHL NY Islanders Jan Košťálek obránce Winnipeg; Manitoba/AHL; Jacksonville/ECHL Sparta Praha Matěj Machovský brankář Detroit; Grand Rapids/AHL; Toledo/ECHL Sparta Praha Michal Moravčík obránce Plzeň Montreal; Laval/AHL Petr Mrázek brankář Philadelphia Carolina Martin Nečas útočník Kometa Brno Carolina Ondřej Pavelec brankář NY Rangers konec kariéry Tomáš Plekanec útočník Toronto Montreal Roman Polák obránce Toronto Dallas Daniel Přibyl útočník Calgary; Stockton/AHL Sparta Praha Filip Pyrochta obránce Liberec Nashville; Milwaukee/AHL Lukáš Radil útočník Spartak Moskva/KHL San Jose David Sklenička obránce Plzeň Montreal; Laval/AHL Vladimír Sobotka útočník St. Louis Buffalo Miroslav Svoboda brankář Plzeň Nashville; Milwaukee/AHL Andrej Šustr obránce Tampa Bay Anaheim Radim Vrbata útočník Florida konec kariéry Filip Zadina útočník Halifax/QMJHL Detroit; Grand Rapids/AHL

Přehled dalších zajímavých přestupů:

Jméno Post Dosavadní klub Nový klub Patrik Berglund útočník St. Louis Buffalo Mikkel Boedker útočník San Jose Ottawa Tyler Bozak útočník Toronto St. Louis Ian Cole obránce Columbus Colorado Matt Cullen útočník Minnesota Pittsburgh Rasmus Dahlin obránce Frölunda/Švéd. Buffalo Max Domi útočník Arizona Montreal Valtteri Filppula útočník Philadelphia NY Islanders Alex Galchenyuk útočník Montreal Arizona Michael Grabner útočník New Jersey Arizona Philipp Grubauer brankář Washington Colorado Dougie Hamilton obránce Calgary Carolina Noah Hanifin obránce Carolina Calgary Scott Hartnell útočník Nashville konec kariéry Mike Hoffman útočník Ottawa Florida Erik Karlsson obránce Ottawa San Jose Leo Komarov útočník Toronto NY Islanders Ilja Kovalčuk útočník Petrohrad/KHL Los Angeles Mikko Koskinen brankář Petrohrad/KHL Edmonton Elias Lindholm útočník Carolina Calgary Ryan O'Reilly útočník Buffalo St. Louis Max Pacioretty útočník Montreal Vegas David Perron útočník Vegas St. Louis Derek Ryan útočník Carolina Calgary Daniel Sedin útočník Vancouver konec kariéry Henrik Sedin útočník Vancouver konec kariéry Jeff Skinner útočník Carolina Buffalo Paul Stastny útočník Winnipeg Vegas Andrej Svečnikov útočník Barrie/OHL Carolina John Tavares útočník NY Islanders Toronto Tomáš Tatar útočník Vegas Montreal Thomas Vanek útočník Columbus Detroit James van Riemsdyk útočník Toronto Philadelphia Henrik Zetterberg útočník Detroit konec kariéry