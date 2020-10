V NHL se koná odložený draft, jedničkou bude Lafreniere

Secaucus (USA) - S více než tříměsíčním zpožděním kvůli koronavirové pandemii si kluby NHL rozdělí na draftu hokejové talenty. New York Rangers jako vítěz srpnové loterie si z první pozice vyberou kanadského útočníka Alexise Lafreniérea. Původně se měl draft konat 26. a 27. června v Montrealu.

V současné situaci se uskuteční 58. ročník výběru hráčů poprvé bez osobní účasti budoucích hvězd NHL virtuálně ze sídla studií NHL Network v Secaucusu. Úvodní kolo začne v noci na středu v 1:00 SELČ, 2. až 7. kolo je na programu ve středu od 17:30 SELČ.

Rangers stejně jako loni sáhnou po mladíkovi, který by je mohl v budoucnu táhnout. Loni měli hned druhou volbu po New Jersey, které si vybralo amerického útočníka Jacka Hughese, a posílili ofenzivu o Fina Kaapa Kakka. Jednoznačným favoritem letošního draftu je Lafreniére a týmu z Manhattanu přihrál možnost jej získat šťastný los.

Při provizorních pravidlech kvůli letní dohrávce sezony pro 24 celků po předčasně ukončené základní části se v prvním kole loterie rozhodlo o 2. až 8. pozici. Ta nejvyšší připadla Rangers při dalším losování jako jednomu z týmů vyřazených v předkole play off.

"Je to výjimečný rok, víme to," komentoval generální manažer Rangers Jeff Gorton šťastný los. Rangers budou brát jedničku draftu podruhé v historii poté, co v roce 1965 sáhli po útočníkovi Andrem Veilleuxovi.

Lafreniére na začátku roku získal s Kanadou zlato na mistrovství světa hráčů do 20 let v Ostravě a Třinci. Po turnaji získal cenu pro nejlepšího útočníka i nejužitečnějšího hráče.

Před ukončením sezony kvůli pandemii koronaviru byl nejproduktivnějším hráčem juniorské soutěže QMJHL, v dresu Rimouski zaznamenal 112 bodů za 35 branek a 77 asistencí v 52 zápasech.

Druhý rok po sobě díky tomu Lafreniére získal ocenění pro nejlepšího hráče celé kanadské juniorské ligy CHL, což v minulosti dokázal pouze současný kapitán Pittsburghu Sidney Crosby.

Atakovat první kolo by mohl po roční pauze český hokejista. Podle některých prognóz by se do 31. místa mohl vejít útočník Jan Myšák, který v minulé sezoně odešel z Litvínova do Hamiltonu do OHL. Na startu této sezony by měl opět působit v extralize, než začnou severoamerické soutěže.

Nejvýše draftovaným hráčem černé pleti historii se může stát centr Quinton Byfield ze Sudbury z OHL, který je druhý v žebříčku hráčů působících v Severní Americe podle Centrálního úřadu pro skauting a ve většině prognóz odborníků je pasován na druhé místo za Lafreniérea. Dosud nejvýše draftovanými černochy byli na čtvrtých místech útočník Evander Kane (2009, Atlanta) a obránce Seth Jones (2013, Nashville).

Byfieldovi konkuruje útočník Tim Stützle z Mannheimu, který byl mohl překonat nebo vyrovnat nejvýše draftovaného Němce v historii Leona Draisaitla, jehož si vzal v roce 2014 jako trojku Edmonton. Dosud bylo v prvním kole draftováno jen pět Němců a nikdy více než jeden v jednom roce. Letos mají šanci se dostat mezi prvních 31 hráčů i útočníci John-Jason Peterka z EHL Mnichov a Lukas Reichel z Eisbären Berlín, synovec olympijského vítěze z Nagana a trojnásobného mistra světa Roberta Reichla.

Atakovat nejvyšší pozice své země by mohl i rakouský útočník Marco Rossi z Ottawa 67' z OHL. Dosud nejvýše z Rakušanů byl v roce 2003 Thomas Vanek, jehož si vybralo na páté pozici Buffalo.

Současná opatření odkázala na komunikaci na dálku i managamenty týmů se skauty. "Bohužel nemůžeme mít všechny z našeho týmu pohromadě kvůli zavřeným hranicím nebo cestovním omezením. Ale budeme propojeni přes Zoom nebo Webex," řekl serveru nhl.com šéf skautingu Minnesoty Judd Brackett.

Pořadí výběru na draftu NHL:

1. New York Rangers, 2. Los Angeles, 3. Ottawa (od San Jose), 4. Detroit, 5. Ottawa, 6. Anaheim, 7. New Jersey, 8. Buffalo, 9. Minnesota, 10. Winnipeg, 11. Nashville, 12. Florida, 13. Carolina (od Toronta), 14. Edmonton, 15. Toronto (od Pittsburghu), 16. Montreal, 17. Chicago, 18. New Jersey (od Arizony), 19. Calgary, 20. New Jersey Devils (od Tampa Bay a původně od Vancouveru), 21. Columbus, 22. New York Rangers (od Caroliny), 23. Philadelphia, 24. Washington, 25. Colorado, 26. St. Louis, 27. Anaheim (od Bostonu), 28. Ottawa (od New York Islanders), 29. Vegas, 30. Dallas, 31. San Jose (od Tampy Bay).

Pořadí hokejistů působících v Severní Americe podle Centrálního úřadu pro skauting:

1. Alexis Lafreniére (Kan.; útočník; Rimouski/QMJHL), 2. Quinton Byfield (Kan.; útočník; Sudbury/OHL), 3. Jamie Drysdale (Kan.; obránce; Erie/OHL), 4. Jake Sanderson (USA; obránce; USA '18'), 5. Cole Perfetti (Kan.; útočník; Saginaw/OHL), 6. Marco Rossi (Rak.; útočník; Ottawa 67's/OHL), 7. Jack Quinn (Kan.; útočník; Ottawa 67's/OHL), 8. Kaiden Guhle (Kan.; obránce; Prince Albert/WHL), 9. Braden Schneider (Kan.; obránce; Brandon/WHL), 10. Dawson Mercer (Kan.; útočník; Chicoutimi/QMJHL), ...28. Jan Myšák (útočník; Hamilton/OHL), 46. Jaromír Pytlík (útočník; Sault Ste. Marie/OHL), 85. Pavel Novák (útočník; Kelowna/WHL), 112. Adam Raška (útočník; Rimouski/QMJHL), 135. Ivan Ivan (útočník; Cape Breton/QMJHL), 136. Šimon Kubíček (obránce; Seattle/WHL), 176. Michal Gut (útočník; Everett/WHL).

Brankáři: 1. Nicolas Daws (Kan.; Guelph/OHL), 2. Drew Commesso (USA; USA '18'), 3. Samuel Hlavaj (SR; Sherbrooke/QMJHL), ...10. Nick Malík (Sault Ste. Marie/OHL), 20. Jakub Dobeš (Omaha/USHL).

Pořadí hokejistů působících v Evropě podle Centrálního úřadu pro skauting:

1. Tim Stützle (Něm.; útočník; Mannheim/Něm.), 2. Alexander Holtz (Švéd.; útočník; Djurgaarden/Švéd.), 3. Anton Lundell (Fin.; útočník; IFK Helsinky/Fin.), 4. Lukas Raymond (Švéd.; útočník; Frölunda/Švéd.), 5. Rodion Amirov (Rus.; útočník; Ufa/KHL), 6. Helge Grans (Švéd.; obránce; Malmö/Švéd.), 7. John-Jason Peterka (Něm.; útočník; EHC Mnichov/Něm.), 8. Topi Niemelä (Fin.; obránce; Kärpät Oulu/Fin.), 9. Noel Gunler (Švéd.; útočník; Lulea/Švéd.), 10. Roni Hirvonen (Fin,; útočník; Ässät Pori/Fin.), ...27. Michael Krutil (obránce; Sparta), 37. Karel Klikorka (obránce; Mladá Boleslav), 52. Tomáš Chlubna (útočník; Jihlava), 56. Petr Hašek (útočník; Sparta), 63. Tomáš Urban (útočník; Rytíři Kladno), 65. Tobiáš Handl (útočník; Olomouc), 81. Filip Kovář (obránce; Liberec), 98. Jakub Konečný (útočník; Sparta), 99. Pavel Matěj (útočník; Třinec), 101. Michal Rouha (útočník; Pardubice), 106. Josef Slavíček (útočník; Sparta), 108. Jan Hampl (obránce; Liberec), 113. Sebastián Malát (útočník; Plzeň), 116. David Routa (útočník; Rytíři Kladno), 123. Jakub Malý (útočník; Kometa Brno), 124. Michal Hrádek (obránce; Pardubice), 126. Daniel Malák (obránce; Plzeň), 127. Michal Simon (útočník; Plzeň), 128. Lukáš Stehlík (útočník Litvínov), 138. Petr Šíma (útočník; Mladá Boleslav), 140. Dominik Vacík (obránce; Mladá Boleslav).

Brankáři: 1. Jaroslav Askarov (Rus., Petrohrad/KHL), 2. Jan Bednář (ČR; Karlovy Vary), 3. Joel Blomqvist (Fin.; Kärpät Oulu/Fin.), ...10. Jakub Málek (Vsetín).