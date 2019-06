V New Yorku vrtulník tvrdě přistál na střeše mrakodrapu a vzplál

New York - Jeden člověk dnes zemřel při nouzovém přistání vrtulníku na střeše manhattanského mrakodrapu. Oznámila to televize NBC s odvoláním na policisty v New Yorku. Stroj po přistání vzplál, hasiči ale oheň brzy uhasili. V budově, která má 54 poschodí, zavládla panika, policie dům evakuovala.

O příčině nehody, která se stala za deštivého a mlhavého počasí, zatím newyorská policie nemá informace. Vrtulník byl soukromým majetkem realitní společnosti investora Daniele Bodiniho, kromě pilota na palubě nikdo jiný nebyl. Stroj startoval z Long Islandu a ve vzduchu byl asi jedenáct minut. Mířil zřejmě na domovské letiště ve městě Lindenu v New Jersey.

Prezident Donald Trump byl podle sdělení Bílého domu o nehodě informován a vývoj situace sledoval.

Stroj se pohyboval v oblasti zapovězené pro leteckou dopravu, uvedla agentura AP. Místo nehody se totiž nachází nedaleko Trump Tower, kde má prezident soukromou rezidenci. V okruhu jedné míle od této budovy, kterou šéf Bílého domu často navštěvuje, je let ve výškách pod zhruba 900 metrů zakázán.

Dům vysoký téměř 230 metrů, na jehož střeše vrtulník nouzově přistál, je v New Yorku známý jako Axa Equitable Center. Stojí v samém centru Manhattanu mezi jižním okrajem Central Parku a náměstím Times Square. Budova je sídlem americké firmy AXA Financial, dceřiné společnosti francouzské finanční firmy AXA. V budově mají rovněž kanceláře bankovní domy BNP Paribas a Citibank. Přistávací plochu pro vrtulníky na střeše nemá.

Podle dosavadních informací nikdo z budovy zraněn nebyl, dům se ale silně rozkýval. Požár na střeše se hasičům podařilo uhasit po 20 minutách. Budova, která nebyla výrazněji poškozena, má podle NBC cenu zhruba dvě miliardy dolarů (45 miliard korun).

Zatím poslední podobná nehoda se v New Yorku stala v roce 2006, kdy malé dopravní letadlo narazilo do dvaačtyřicetiposchoďového domu na severovýchodě Manhattanu. Osmnáct lidí bylo zraněno.