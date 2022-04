V New Yorku se střílelo v metru; 17 zraněných a podezřelý uniká

Policisté u vchodu do stanice metra 36th Street station v New Yorku, kde 12. dubna 2022 došlo ke střelbě.

New York - Neznámý pachatel dnes odpálil dýmovnici v soupravě metra jedoucí v newyorské čtvrti Brooklyn a následně tam zahájil palbu.Nejméně 17 lidí při incidentu utrpělo zranění, deset z nich zasáhly kulky, nikdo však není v ohrožení života, oznámili dnes místní policisté a hasiči. Policie událost nevyšetřuje jako teroristický čin, motiv je však zatím nejasný. Podezřelý je stále na útěku, podle svědků měl na sobě v době útoku plynovou masku a reflexní vestu. Guvernérka státu New York vyzvala obyvatele města k opatrnosti.

Podle šéfky newyorské policie Keechant Sewellové si jeden z cestujících kolem 8:30 místního času (14:30 SELČ) ve voze nasadil plynovou masku a odpálil dýmovnici, načež se vagon začal plnit kouřem. Podezřelý pak začal střílet do lidí.

Souprava následně dojela na stanici na 36. ulici v Brooklynu, kde se z ní podle dostupných videí a fotografií vyhrnuli lidé, přičemž někteří byli poraněni a leželi pak na podlaze nástupiště. Na místo přijeli jako první hasiči, lidé ve stanici se totiž kvůli kouři domnívali, že v metru vypukl požár. Původně panovaly obavy, zda kouř nezpůsobily exploze, hasiči nicméně brzy informovali, že při prověrce na místě nenašli žádné výbušniny.

"Dveře mého metra se otevřely do kalamity. Byl tam kouř a krev a křičící lidé," popsal jeden ze svědků situaci místní rozhlasové stanici.

Z postřelených lidí jich je pět k kritickém ale stabilním stavu, oznámila šéfka newyorských hasičů Laura Kavanaghová. Kromě střelných zranění lékaři rovněž ošetřují šest osob, které buď zasáhly úlomky, nebo se například nadýchaly kouře.

Guvernérka státu New York Kathy Hochulová varovala obyvatele nejlidnatějšího amerického města, že je podezřelý stále na útěku a vyzvala je proto k bdělosti a opatrnosti. Úřady po incidentu nařídily mimo jiné uzavřít přístup do škol, v nichž právě začínala výuka. Nemohou se tak do nich dostat cizí osoby a návštěvníci.

Americký prezident Joe Biden poděkoval záchranným složkám a civilistům, kteří na místě pomáhali dalším cestujícím a snažili se je před střelbou chránit.

Newyorské úřady podle bezpečnostních zdrojů agentury AP předaly policistům fotografii, na níž je předpokládaný pachatel, a číslo arizonské poznávací značky dodávky. Policisté podle těchto zdrojů dostali pokyn dodávku stěhovací společnosti v případě vypátrání zastavit a zadržet její pasažéry.

Detektivové na místě činu podle nejmenovaných zdrojů AP také našli pistoli, několik dýmovnic a další předměty, které nyní zkoumají. Vyšetřovatelé se podle těchto zdrojů domnívají, že se útočníkovi zbraň zasekla, což mu zabránilo v další palbě.

New York se v poslední době potýká s nárůstem ozbrojené kriminální aktivity, který začal za pandemie covidu-19 po několika letech ubývajícího počtu podobných incidentů. Boj proti pouliční ozbrojené kriminalitě je jedním ze zásadních bodů programu nedávno zvoleného starosty Erica Adamse, bývalého policisty. Boj proti kriminalitě dnes za jednu ze svých priorit označila i guvernérka Hochulová.