Pohled na americké město New York. ČTK/AP/Mark Lennihan

New York - Americké velkoměsto New York, o kterém se říká, že nikdy nespí, poprvé za poslední nejméně čtvrtstoletí neohlásilo o víkendu žádnou přestřelku. Starosta města Bill de Blasio považuje víkend prostý střelby za úžasný.

Fakt, že v New Yorku nebyl o uplynulém pátku, sobotě a neděli nikdo postřelen, oznámil de Blasio v pondělí absolventům policejní akademie. "Není to úžasné?" prohlásil.

Šéf newyorské policie Terence Monahan, který u bezpečnostního sboru pracuje od roku 1982, řekl, že si nepamatuje víkend, kdy by nikdo nebyl ve městě postřelen. "Je to jiné město," řekl Monahan. Na twitteru za to všem poděkoval a uvedl, že město za poslední roky udělalo velký pokrok.

Jako poslední střelbu z minulého týdne má policie ve své statistice incident ze čtvrtečního dopoledne v Brooklynu, kde byl do břicha postřelen 25letý muž. Znovu se pak v New Yorku střílelo v pondělí odpoledne v Bronxu, kde kulka zasáhla do kotníku 27letého muže. Policie upřesnila, že mezi jednotlivými případy uběhlo 98 hodin.

Poklidný závěr týdne byl ale ze statistického hlediska spíše výjimečný, za letošní rok policie v New Yorku eviduje přes 730 střeleckých incidentů. To jsou v průměru více než dva incidenty denně.