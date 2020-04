V New York za den přes 10.000 nakažených, Trumpův test negativní

New York/Washington - Americký stát New York k dnešnímu dni eviduje již 102.863 lidí nakažených koronavirem. Za posledních 24 hodin jich tam přibylo téměř 10.500. Stát také zaznamenal dalších 562 obětí nemoci COVID-19, což je zatím nejvíce od vypuknutí pandemie. Celkový počet obětí tak vystoupal na 2935. Guvernér Andrew Cuomo vyzval ostatní státy, aby poskytly New Yorku zdravotnické vybavení, jinak podle něj budou umírat další lidé kvůli nedostatku nemocničních lůžek a plicních ventilátorů, informovala agentura Reuters.

"New York je v krizi. Pomozte New Yorku. Potom se zvedněte (...) a jděte na další místo, jak se to (koronavirus) bude valit napříč celou zemí," prohlásil Cuomo. "To je způsob, jakým porazit tenhle zatracený virus," dodal s tím, že všechny nemocnice v New Yorku se zabývají v podstatě jen poskytováním intenzivní péče pacientům s COVID-19. Již ve čtvrtek přitom varoval, že současným tempem dojdou ventilátory ve státě za několik dní a dalším těžce nemocným tak nebude jak pomoci.

Více než polovinu všech nakažených zaznamenalo mnohamilionové město New York. Celý stát eviduje téměř polovinu všech úmrtí na COVID-19 v USA, což je zhruba stejný počet obětí, jaký si vyžádal teroristický útoku z 11. září 2001. Spojené státy dosud zaznamenaly 265.000 nakažených a 6774 úmrtí.

Cuomo se také chystá podepsat exekutivní příkaz, který by úřady opravňoval zabavit soukromým nemocnicím a společnostem plicní ventilátory a zdravotnický materiál nepoužívaný pro boj s koronavirem. "Pokud mě chtějí žalovat za to, že si půjčím jejich přebytečné ventilátory k záchraně životů, ať si mě žalují," prohlásil Cuomo v reakci na dotaz, zda by takový příkaz obstál před soudy. Podle agentury AP jde o jedno z nejagresivnějších dosud přijatých opatření v USA.

Cuomo také oznámil, že jednal se spoluzakladatelem čínského gigantu Alibaba ohledně dovážek zdravotnického materiálu z Číny, která je největším výrobcem ochranných pomůcek na světě.

Šéfové nemocnic v New Yorku si stěžují na to, že armádní nemocniční loď USNS Comfort s asi tisíci lůžky, která připlula do města v pondělí, má na palubě zatím jen asi 20 pacientů. Většina z 1200 zdravotnických pracovníků na palubě, kteří kvůli viru nesmí loď opustit, tak v podstatě nemá co na práci. Plovoucí nemocnice smí totiž převzít pouze pacienty bez COVID-19, jejich příjem však podle listu The New York Times komplikuje řada vojenských předpisů a byrokratických překážek. Někteří majitelé nemocnic nyní volají po tom, aby se loď začala starat i o nakažené koronavirem, jinak podle nich její přítomnost ve městě postrádá smysl.

Starosta New Yorku vyzval k zakrývání úst a nosu

Starosta New Yorku Bill de Blasio vyzval obyvatele města, aby si na veřejnosti zakrývali nos a ústa, a bránili tak dalšímu šíření koronaviru. Používat podle něj lidé mohou šály, šátky či jakékoli podomácku vyrobené roušky, chirurgické ústenky by ale měli přenechat zdravotníkům. Informovala o tom dnes agentura AP. Federální vláda podle ní doporučení k zakrývání obličeje chystá, odborníci se zatím ale neshodli na jeho podobě. Prezident Trump se nechal opět testovat na koronavirus, výsledek negativní.

Podle starosty de Blasia aktuální výzkumy prokázaly, že lidé mohou šířit koronavirus, aniž by sami vykazovali nějaké příznaky. "Když si zakryjete ústa, chráníte všechny ostatní," řekl de Blasio. Zároveň ale zdůraznil, že nechce, aby lidé používali ústenky, které potřebuje zdravotnický personál "v první linii" boje s koronavirem.

Už ve středu vyzval také starosta Los Angeles Eric Garcetti čtyři miliony obyvatel města, aby si na veřejnosti zakrývali ústa a nos rouškami či jinou textilní ochranou.

Hlavní americký epidemiolog Anthony Fauci, který řídí strategii boje s nákazou v USA, se dnes k rouškám vyjádřil rezervovaně. V rozhovoru s televizí Fox News prohlásil, že roušky nejsou náhradou jiných protiepidemických opatření, především dodržování vzájemného odstupu mezi lidmi. Američané by se podle něj měli řídit hlavně tímto požadavkem přinejmenším do konce dubna, protože omezení kontaktů nepochybně pomůže krizi zastavit, řekl Fauci, který je ředitelem amerického Národního ústavu pro alergii a infekční nemoci.

Prezident Donald Trump na dnešní tiskové konferenci jasné doporučení Američanům nedal. Už dříve řekl, že zakrývat si ústa a nos není aspoň na určitou dobu "špatný nápad". "Nemyslím, že to bude povinné," dodal dnes. "Pokud je lidé chtějí nosit, můžou," dodal.

Členka krizového štábu Bílého domu Deborah Birxová na tiskové konferenci řekla, že americká vláda nadále diskutuje o tom, zda aktualizovat federální doporučení tak, aby obsahovala výzvu k zakrývání úst. Podle ní by totiž Američané při nošení šál, šátků či roušek mohli získat "falešný pocit ochrany" a přestat dbát na odstup od ostatních a mytí rukou. "Proto dál o rouškách diskutujeme," dodala.

Viceprezident Mike Pence řekl, že Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) by mělo doporučení k zakrývání úst a nosu vydat v následujících několika dnech. Podle agentury AP se bude týkat jen Američanů, kteří žijí v oblastech nejvíce postižených šířením koronaviru.

Podle aktuálních dat výzkumníků z Univerzity Johnse Hopkinse se ve Spojených státech nakazilo koronavirem již více než 236.000 lidí. Přes 5800 jich nemoci COVID-19, kterou vir způsobuje, podlehlo.

Trumpův test na koronavirus je opět negativní

Americký prezident Donald Trump se nechal podruhé testovat na koronavirus. Výsledek testu byl opět negativní, oznámil šéf Bílého domu na pravidelné tiskové konferenci. Dodal, že nemá ani žádné příznaky nemoci COVID-19, kterou koronavirus způsobuje. V USA se již koronavirem nakazilo přes 245.000 lidí a téměř 6000 jich zemřelo. Podle Univerzity Johnse Hopkinse za 24 hodin od středečních 20:30 washingtonského času nemoci COVID-19 podlehlo v zemi 1169, což je největší nárůst počtu obětí za jeden den, který některá ze zemí světa postižených virem zaznamenala.

"Myslím, že jsem se mu podrobil opravdu ze zvědavosti, abych viděl, jak rychle funguje," řekl Trump. Zdravotníci podle něj použili test, jehož výsledek je k dispozici za méně než patnáct minut. "Je zdravý a bez příznaků," uvedl ve zveřejněné zprávě Trumpův lékař Sean Conley.

Šéf Bílého domu se nechal testovat na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 již v březnu. Učinil tak poté, co se setkal s brazilským prezidentem Jairem Bolsonarem, v jehož týmu se nákaza koronavirem potvrdila.

Viceprezident Mike Pence na tiskové konferenci uvedl, že Bílý dům nyní připravuje plán, jak kompenzovat americkým nemocnicím ztráty způsobené testováním a péčí o nepojištěné pacienty s COVID-19. Uvažuje se podle něj i o přímých platbách.

"Chceme, aby si žádný Američan nemusel dělat starosti kvůli testování nebo lékařské péči," řekl Pence. Podle něj Trump k tématu bližší podrobnosti sdělí dnes. Bez zdravotního pojištění je v USA asi 30 milionů lidí.

Prezident na tiskové konferenci také oznámil, že vyhověl žádosti státu New York a umožní, aby v polních nemocnicích ve městě New York pečovali vojenští zdravotníci o lidi nakažené koronavirem. Vojenské lazarety vzniknou také ve městech New Orleans v Louisianě a Dallas v Texasu.

Další opatření, které v boji proti šíření koronaviru Bílý dům přijal, se týká ochrany seniorů. Trump vyzval, aby domovy seniorů okamžitě zakázaly vstup personálu, který není nezbytný pro lékařskou péči. Pečovatelské domy by měly také vytvořit oddělená místa pro zdravé a pro nemocné klienty.

Poradce Bílého domu Peter Navarro novinářům oznámil, že jako poučení ze současné krize hodlají Spojené státy v budoucnu opět vyrábět mnohem více medicínských produktů na svém území. Krize totiž podle něj ukázala, jak moc jsou USA závislé na dovozu ze zahraničí. Jako příklad dováženého zboží uvedl Navarro penicilin nebo plicní ventilátory.

Ve Spojených státech se koronavirem nakazilo již přes 245.000 lidí. Téměř 6000 jich nemoci COVID-19, kterou virus způsobuje, podlehlo. Podle Univerzity Johnse Hopkinse, která šíření viru sleduje, přibylo od středečních do čtvrtečních 20:30 místního času 1169 mrtvých, což je dosud nejvyšší počet obětí za jeden den v kterékoli zemi postižené koronavirem. V Itálii ani Španělsku, druhé a třetí nejpostiženější zemi světa, nikdy nezemřelo za 24 hodin více než tisíc lidí.