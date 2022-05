V nepálských horách zmizelo letadlo s 22 lidmi na palubě, pátrá se po něm

Káthmándú - V nepálských horách zmizelo z radarů letadlo soukromé letecké společnosti s 22 lidmi na palubě. Stroj mířil z města Pokhara, které leží asi 200 kilometrů severozápadně od hlavního města Káthmándú a které je vyhledávanou turistickou destinací, na sever do Jomsomu. S odvoláním na zástupce firmy a vlády o tom dnes informují tiskové agentury. Pátrání po letadle znemožňuje špatné počasí, v oblasti byla podle meteorologů od rána velká oblačnost.

Šlo o pravidelný let, který využívají turisté a který běžně trvá asi 15 minut. Letadlo ztratilo kontakt s řídicí věží asi pět minut před přistáním, řekl agentuře Reuters činitel aerolinek, který si nepřál být jmenován. Letecká společnost uvedla, že na palubě byli čtyři Indové, dva Němci a 16 Nepálců. Tento výčet zahrnuje i tříčlennou posádku. Na palubě bylo sedm žen.

Stroj provozuje společnost Tara Air, která létá převážně s letadly Twin Otter kanadské výroby, které jsou uzpůsobeny ke startům a přistáním na krátkých ranvejích. Stroj, který dnes zmizel z radarů, podle serveru Flightradar24 létá od dubna 1979.

V oblasti už několik dnů prší, lety však omezeny kvůli počasí nejsou. Letadla na této trase prolétávají mezi horami a pak přistávají v údolí. Na trase tohoto spoje, který pro výpravy do hor často využívají turisté, není podle úřadů žádné jiné letiště, kde by se dalo přistát.

"Jeden pátrací vrtulník se kvůli špatnému počasí vrátil do Jomsomu, aniž to letadlo našel," uvedl nepálský úřad pro civilní letectví. "Jakmile se zlepší povětrnostní podmínky, pátrací vrtulníky jsou připraveny vzlétnout z Káthmándú, Pokhary a z Jomsomu. Armádní a policejní pátrací týmy vyrazily směrem k místu," dodal.

Letiště v Jomsomu je často označováno za jedno z nejnebezpečnějších na světě - leží ve výšce 2682 metrů nad mořem a má jedinou asfaltovou dráhu. Je výchozí branou jak pro zahraniční milovníky trekingu, kteří odtud vyrážejí do oblasti hory Annapurna, tak pro hinduistické poutníky, jejichž cílem je uctívaný chrám Muktinath.

Nepál, kde se nachází osm ze čtrnácti nejvyšších hor světa, má rekordní počet leteckých nehod. Počasí se v horách může rychle měnit a přistávací plochy jsou obvykle v těžko přístupných horských oblastech.

Na začátku roku 2018 se let společnosti US-Bangla Airlines z Dháky do Káthmándú při přistání zřítil a začal hořet. Zahynulo 51 ze 71 lidí na palubě. V roce 1992 zemřelo všech 167 lidí na palubě letadla společnosti Pakistan International Airlines, když stroj při pokusu o přistání v Káthmándú narazil do kopce.