V nemocnicích a domovech seniorů bude moci pomáhat až 900 vojáků

Praha - Ve zdravotnických a sociálních zařízeních bude moci při zvládání epidemie koronaviru pomáhat až 900 vojáků. Vláda dnes o navýšení z nynějších 360 rozhodla nařízením. Na dotaz ČTK to uvedl vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Nově budou vojáci nasazeni především v páteřních nemocnicích. Nyní příslušníci armády pomáhají podle mluvčí generálního štábu Magdaleny Dvořákové v 19 domovech pro seniory a 16 nemocnicích. Vláda limit zvýšila, protože povolený počet byl už téměř vyčerpán.

"Posílíme personál nemocnic o 400 vojáků s kurzem první pomoci. Stane se tak v průběhu tohoto týdne," uvedl ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Vojáci budou mít podle Dvořákové na starosti pomocné práce. Budou tak asistovat třeba při hygieně pacientů či jejich polohování, při transportu materiálu, na starosti také budou mít přejímání či ukládání zdravotnického materiálu, prádla a léků nebo likvidaci biologického materiálu.

O přesném nasazení vojáků se bude teprve rozhodovat, vysláni by ale měli být do páteřních zdravotnických zařízení, tedy především do fakultních nemocnic. Armáda při zvládání pandemie pomáhá i v jiných oblastech. Podle Dvořákové je k dnešnímu dni celkem nasazeno 920 vojáků. Kromě pomoci ve zdravotnických a sociálních zařízeních jsou zapojeni třeba do systému chytré karantény a do obvolávání rizikových kontaktů nakažených. Celkem v několika call centrech působí 200 vojáků.

Armáda také v pražských Letňanech postavila záložní polní nemocnici, kam by v případě nedostatku kapacit v kamenných nemocnicích byli posíláni pacienti na doléčení. Jako personál by do ní byli staženi vojenští lékaři a zdravotníci, kteří v současné době působí v nemocnicích.