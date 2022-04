V nemocnici v Karviné se začnou vysokoškolsky vzdělávat zdravotní sestry

Karviná - Nemocnice Karviná-Ráj začne ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě (SU) a Moravskoslezským krajem vysokoškolsky vzdělávat zdravotní sestry přímo v nemocnici. Cílem je zvýšit počet kvalifikovaných všeobecných sester, kterých má Karviná i ostatní krajské nemocnice nedostatek, i zamezit tomu, aby lidé odcházeli z Karvinska za studiem a prací jinam. Novinářům to dnes v Karviné řekli zástupci nemocnice, kraje a univerzity.

Do prvního ročníku kurzu celoživotního vzdělávání, jehož absolventi následně přejdou do bakalářské formy studia, nastoupí od září 30 lidí. Rozšíří tak kapacity studijního programu všeobecné ošetřovatelství SU. Přihlášky musí zájemci podat do 29. května.

Hejtmanův náměstek Martin Gebauer (ANO) řekl, že v každé krajské nemocnici chybí desítky všeobecných zdravotních sester. Zdravotnictví navíc hrozí jejich další úbytek, protože mnoho sester už je v důchodovém věku nebo se k němu blíží. "Samozřejmě ten první rok nás nevytrhne, ale myslíme do budoucna. Je třeba něco s tím začít dělat. Možná je to pozdě, ale aspoň jsme začali," uvedl Gebauer. Jde podle něj o první takovýto projekt v České republice.

Proděkanka Fakulty veřejných politik SU pro nelékařská zdravotnická studia Yvetta Vrublová řekla, že obor všeobecná zdravotní sestra lze studovat pouze v nástavbovém studiu buď v bakalářské formě, anebo na vyšší odborné škole. "Na střední škole zůstávají praktické sestry, které splňují ošetřovatelské dovednosti, to znamená péče o hygienu, péče o příjem potravy, měření fyziologických funkcí, ale už nemůžou vykonávat některé kvalifikované výkony, které už vyžadují vyšší teoretické, ale i praktické zkušenosti," poznamenala proděkanka.

Stejně jako lékaři i sestry se podle ní musí stále více vzdělávat, protože se vyvíjí medicína i ošetřovatelská péče. Sestry musí například umět připravit pacienta k vyšetřením, musí umět spočítat, kolik miligramů léku pacient může dostat, jakou rychlostí může projít infuze či obsluhovat jednotlivé přístroje.

Proděkanka pro studijní a sociální záležitosti Marta Kolaříková řekla, že zájem o studium všeobecného ošetřovatelství čtyř- až pětinásobně převyšuje kapacitu. Hlásí se na něj nejen absolventi zdravotnických středních škol, ale i gymnázií. "Ročně máme přibližně 100 absolventů. Teď jich máme ve třetím ročníku 130, protože tam máme hodně studentů, kteří odkládali kvůli covidu a pracovnímu vytížení ukončení studia," dodala Kolaříková.