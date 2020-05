V Německu zemřelo za den 89 lidí, v Rusku denní přírůstek klesl

Berlín/Moskva/Paříž - V Německu za uplynulý den přibylo 89 úmrtí lidí s koronavirem a 933 nakažených. Mrtvých země eviduje už 7723. Informoval o tom Institut Roberta Kocha. Rusko hlásí 9974 nových případů. Poprvé od 2. května klesl denní přírůstek pod 10.000. Celkem se nakazilo více než čtvrt milionu Rusů. Podle Pasteurova ústavu se koronavirem nakazilo 4,4 procenta obyvatel Francie. To je více, než uvádějí statistiky, ale málo pro vznik kolektivní imunity.

V Německu zemřelo za den 89 lidí, nemocných přibylo

V Německu za uplynulý den přibylo 89 úmrtí lidí s koronavirem. Zemřelých tak země hlásí už 7723. Nově se nákaza potvrdila u 933 lidí, dosud spolková republika evidovala 172.239 nemocných. S odvoláním na údaje Institutu Roberta Kocha (RKI) o tom dnes napsala agentura Reuters. Zatímco počet nových úmrtí v Německu oproti předchozímu dni klesl, nárůst nakažených je vyšší. V úterý RKI hlásil denní nárůst 101 mrtvých a 798 nakažených.

Německo registruje podobný počet celkových případů koronaviru jako Francie, podle německých úřadů však v zemi s nákazou zemřelo několikanásobně méně lidí. Německo totiž provádí velké množství testů a řada dalších států jej sleduje jako příklad dobrého zvládnutí pandemie, poznamenala agentura Reuters.

Místní úřady se proto rozhodly částečně otevřít místní ekonomiku, bedlivě však monitorují další vývoj.

Rusko má přes čtvrt milionu nakažených, denní přírůstek klesl

Rusko dnes ohlásilo 9974 nových případů nákazy koronavirem během uplynulých 24 hodin. Poprvé od 2. května klesl denní přírůstek nových případů pod 10.000, upozornila agentura TASS s odvoláním na krizový štáb. Celkový počet potvrzených případů v nejrozlehlejší zemi světa s přibližně 146 miliony obyvatel překročil čtvrt milionu a dosáhl 252.245 od začátku pandemie.

Již v úterý se Rusko z hlediska počtu nakažených zařadilo na druhou příčku na světě po USA.

Nejhorší zůstává situace v Moskvě, která hlásí 4712 nových případů, celkem pak 130.716 nakažených. Moskevský starosta Sergej Sobjanin nicméně minulý týden upozornil, že skutečný počet nakažených je mnohem vyšší. V hlavním městě s téměř 13 miliony obyvatel podle něj může být nakažených pravděpodobně až 300.000.

V celé zemi podle štábu během uplynulých 24 hodin zemřelo 93 lidí s koronavirem, z toho 58 v Moskvě. Celkem v Rusku od začátku pandemie zemřelo 2305 lidí. Uzdravilo se 53.530 pacientů, poznamenala agentura Interfax.

Mnohem nižší úmrtnost na nákazu v Rusku než v okolním světě zaráží média. Úřady hovoří o rychlém rozpoznání nákazy a včasném přijetí opatření proti jejímu šíření. Podle kritiků ale úřady do statistik zahrnují jen úmrtí, u kterých byl covid-19 hlavní příčinou smrti.

Ruské ministerstvo zahraničí nyní podle Interfaxu požaduje od deníků Financial Times a The New York Times, aby zveřejnily dementi svých "neopodstatněných spekulací" a "dalších senzačních protiruských falešných zpráv" o tom, že skutečná úmrtnost na covid-19 v Moskvě a Petrohradu může být o 70 procent vyšší než oficiální statistiky. Ruští poslanci požadují zbavit zpravodaje obou deníků akreditace. The New York Times nicméně Interfaxu sdělil, že nepochybuje o přesnosti faktů a údajů, které zveřejnil.

Vědci: Koronavirem se nakazilo 4,4 procenta lidí ve Francii

Podle studie francouzského Pasteurova ústavu se koronavirem nakazilo 4,4 procenta obyvatel Francie, tedy asi 2,8 milionu lidí. Dnes o tom informuje agentura Reuters. Podle ní je toto číslo mnohem vyšší, než uvádějí oficiální statistiky nakažených, ale příliš nízké na to, aby si francouzská populace vytvořila kolektivní imunitu.

Ve studii, kterou ve středu zveřejnil časopis Science, vědci uvedli, že promořenost je nejvyšší v nejzasaženějších oblastech Francie - na východě země a v Paříži a jejím okolí. Koronavirovou infekci tu v průměru prodělalo devět až deset procent lidí. "Abychom mohli kontrolovat pandemii výhradně pomocí lidské obranyschopnosti, muselo by imunitu získat okolo 65 procent obyvatel," uvedli autoři studie.

Kolektivní imunita nastává, kdy dostatečný počet lidí je imunní vůči nějaké infekci, a šíření nemoci se tak přirozeně daří zastavit. Vědci z Pasteurova ústavu míru promořenosti zjišťovali k 11. květnu, což byl den, kdy Francie po téměř dvou měsících začala uvolňovat celostátní karanténu.

"Naše výsledky ukazují, že bez vakcíny nebude kolektivní imunita dostatečná pro to, abychom se po uvolnění karanténních opatření vyhnuli druhé vlně nákazy," zní závěr studie.

Počet nakažených koronavirem ve Francii je se 177.700 sedmý nejvyšší na světě, píše Reuters. Komplikacím způsobeným infekcí podle středeční bilance podlehlo 27.074 pacientů. Ve Francii žije necelých 67 milionů lidí.

Vědci z Pasteurova ústavu také uvedli, že díky celostátní karanténě, která začala platit 17. března a prakticky zastavila život v zemi na dalších 55 dnů, se takzvané reprodukční číslo snížilo z původních 2,9 na 0,67. Tento klíčový údaj udává, kolik dalších lidí infikuje jeden nakažený.

Ve středu zveřejněná studie promořenosti ve Španělsku ukázala, že asi pět procent obyvatel této jihoevropské země infekci prodělalo a že ani tamní populace si nevytvořila kolektivní imunitu. Také ve Španělsku jsou postupně uvolňována restriktivní opatření zavedená kvůli šíření nákazy. V Česku nedávný výzkum kolektivní imunity odhalil, že ve zdejší populaci jsou jen jednotky promile nakažených koronavirem.