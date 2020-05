V Německu zemřelo za den 89 lidí, v Rusku denní přírůstek klesl

Berlín/Moskva/Londýn - V Itálii zemřelo 262 lidí s koronavirem, nejvíce za týden. V Německu za uplynulý den přibylo 89 úmrtí lidí s koronavirem a 933 nakažených. Mrtvých země eviduje už 7723. Informoval o tom Institut Roberta Kocha. Rusko hlásí 9974 nových případů. Poprvé od 2. května klesl denní přírůstek pod 10.000. Celkem se nakazilo více než čtvrt milionu Rusů. Ve Španělsku přibylo za den 506 potvrzených nakažených a 217 úmrtí, tyto údaje mírně rostou už tři dny po sobě. V Británii byla za den ohlášena úmrtí 428 lidí, oficiální bilance epidemie tak narostla méně než ve středu, je na čísle 33.614 mrtvých.

V Itálii zemřelo 262 lidí s koronavirem, nejvíce za týden

V Itálii za poslední den zemřelo 262 lidí s koronavirem, což je nejvíce za poslední týden. V pěti předcházejících dnech byla bilance úmrtí vždy nižší než 200. Oproti předchozímu dni o více než stovku stoupl i počet nově nakažených, kterých bylo 992. Informoval o tom dnes úřad civilní ochrany.

Celkový počet infikovaných v jihoevropské zemi překročil 223.000, z toho více než polovina - na 115.000 lidí - se už vyléčila. Aktuálně je nakažených 76.440. Mrtvých registrují úřady 31.368, což je nejvíce po Spojených státech a Británii.

Nejvíce nakažených je nadále v severoitalských regionech Lombardie, Piemont a Emilia Romagna, kde s virem nyní zápasí téměř 50.000 lidí, naproti tomu na jihu je infikovaných málo. Například v regionu Basilicata je 127 nakažených, v Kalábrii 542 a na Sicílii 1854.

Italové se po téměř dvou měsících přísné karantény začali minulý týden pomalu vracet k běžnému životu. Vláda začala s uvolňováním některých opatření, zavřené jsou ale dále školy, kina, divadla, většina obchodů, stejně jako bary a restaurace. To by se mělo změnit už v pondělí, kdy se ve většině regionů mají obchody, restaurace nebo kadeřnictví otevřít.

Komise odborníků, s níž spolupracuje vláda, varuje, že nyní je třeba čísla bedlivě sledovat a v případě prudšího nárůstu nakažených uvolňování zpomalit. "Musíme být velice opatrní, abychom při návratu do normálního stavu postupovali krok za krokem. V zemích, kde se restrikce uvolňovaly příliš rychle, se reprodukční číslo (určující počet osob, které infikovaná osoba dále nakazí) opět zvýšilo přes hranici 1," řekl dnes člen této komise Agostino Miozzo.

V současné chvíli se reprodukční číslo, které udává rychlost šíření nákazy, pohybuje v závislosti na regionu na hodnotě mezi 0,5 a 0,75.

V Německu zemřelo za den 89 lidí, nemocných přibylo

V Německu za uplynulý den přibylo 89 úmrtí lidí s koronavirem. Zemřelých tak země hlásí už 7723. Nově se nákaza potvrdila u 933 lidí, dosud spolková republika evidovala 172.239 nemocných. S odvoláním na údaje Institutu Roberta Kocha (RKI) o tom dnes napsala agentura Reuters. Zatímco počet nových úmrtí v Německu oproti předchozímu dni klesl, nárůst nakažených je vyšší. V úterý RKI hlásil denní nárůst 101 mrtvých a 798 nakažených.

Německo registruje podobný počet celkových případů koronaviru jako Francie, podle německých úřadů však v zemi s nákazou zemřelo několikanásobně méně lidí. Německo totiž provádí velké množství testů a řada dalších států jej sleduje jako příklad dobrého zvládnutí pandemie, poznamenala agentura Reuters.

Místní úřady se proto rozhodly částečně otevřít místní ekonomiku, bedlivě však monitorují další vývoj.

Rusko má přes čtvrt milionu nakažených, denní přírůstek klesl

Rusko dnes ohlásilo 9974 nových případů nákazy koronavirem během uplynulých 24 hodin. Poprvé od 2. května klesl denní přírůstek nových případů pod 10.000, upozornila agentura TASS s odvoláním na krizový štáb. Celkový počet potvrzených případů v nejrozlehlejší zemi světa s přibližně 146 miliony obyvatel překročil čtvrt milionu a dosáhl 252.245 od začátku pandemie.

Již v úterý se Rusko z hlediska počtu nakažených zařadilo na druhou příčku na světě po USA.

Nejhorší zůstává situace v Moskvě, která hlásí 4712 nových případů, celkem pak 130.716 nakažených. Moskevský starosta Sergej Sobjanin nicméně minulý týden upozornil, že skutečný počet nakažených je mnohem vyšší. V hlavním městě s téměř 13 miliony obyvatel podle něj může být nakažených pravděpodobně až 300.000.

V celé zemi podle štábu během uplynulých 24 hodin zemřelo 93 lidí s koronavirem, z toho 58 v Moskvě. Celkem v Rusku od začátku pandemie zemřelo 2305 lidí. Uzdravilo se 53.530 pacientů, poznamenala agentura Interfax.

Mnohem nižší úmrtnost na nákazu v Rusku než v okolním světě zaráží média. Úřady hovoří o rychlém rozpoznání nákazy a včasném přijetí opatření proti jejímu šíření. Podle kritiků ale úřady do statistik zahrnují jen úmrtí, u kterých byl covid-19 hlavní příčinou smrti.

Ruské ministerstvo zahraničí nyní podle Interfaxu požaduje od deníků Financial Times a The New York Times, aby zveřejnily dementi svých "neopodstatněných spekulací" a "dalších senzačních protiruských falešných zpráv" o tom, že skutečná úmrtnost na covid-19 v Moskvě a Petrohradu může být o 70 procent vyšší než oficiální statistiky. Ruští poslanci požadují zbavit zpravodaje obou deníků akreditace. The New York Times nicméně Interfaxu sdělil, že nepochybuje o přesnosti faktů a údajů, které zveřejnil.

Ve Španělsku opět mírně vzrostly denní počty nakažených i úmrtí

Ve Španělsku se opět mírně zvýšil počet nově potvrzených případů nákazy koronavirem i denní nárůst úmrtí z řad nakažených - za dne přibylo 506 nakažených a 217 úmrtí. Informovala o tom dnes místní média s odvoláním na ministerstvo zdravotnictví. Denní údaje v koronavirové statistice ve Španělsku mírně rostou už tři dny po sobě.

Ve Španělsku, které má 47 milionů obyvatel a v této pandemii patří k nejhůře postiženým zemím světa, se k dnešnímu dni od února potvrdilo celkem 229.540 případů nákazy. Z toho 27.321 lidí zemřelo a 143.374 se už uzdravilo. Španělská vláda ale už několik týdnů uvádí pouze případy nákazy potvrzené testy PCR.

Nárůst nových případů nákazy byl v posledních třech dnech 506, 439 a 426, předtím činil 373, což byl druhý nejnižší údaj od 9. března. Také počty nových úmrtí lidí s covidem-19 za den v posledních třech dnech rostly - dnes ministerstvo oznámilo 217 nových úmrtí, o den dříve to bylo 184, předtím 176 a 123, což byl nejnižší údaj od 18. března.

Také Španělsko už začalo s postupným uvolňováním omezení, která kvůli pandemii zavedlo v polovině března, odkdy mohli lidé jen na nákup základního zboží, k lékaři či do práce. Až koncem dubna směly na procházku poprvé po šesti týdnech děti a od 2. května mohou i ostatní na procházku, jít si zaběhat i vyjet na kole. Cestovat mimo domovskou provincii smí ale jen v odůvodněných případech.

Před týdnem se ve Španělsku po téměř dvou měsících otevřely obchody menší než 400 metrů čtverečních a tento týden vstoupila zhruba polovina země do další fáze uvolňování, která mimo jiné umožňuje i otevření zahrádek restaurací s poloviční obsazeností. Do jednotlivých fází vstupují oblasti různě podle místního vývoje epidemie po dohodě vedení regionů s centrální vládou. Uvolňování se má dovršit ve druhé polovině června, pokud se výrazně nezhorší epidemická situace.

Britská vláda eviduje dalších 428 úmrtí lidí s koronavirem

Britská vláda oznámila úmrtí dalších 428 lidí s koronavirem za 24 hodin, čímž oficiální bilance epidemie covidu-19 v Británii stoupla na 33.614 mrtvých. Nový denní počet ohlášených obětí je nižší než v úterý a ve středu a také nižší než přírůstek z minulého čtvrtka. Za poslední den přibylo 3446 známých případů nákazy koronavirem po prověření vzorků od skoro 72.000 lidí.

Od začátku jeho šíření se přítomnost viru SARS-CoV-2 v zemi prokázala u více než 233.000 lidí z bezmála 1,6 milionu testovaných. Více nakažených evidují pouze v Rusku, ve Španělsku a ve Spojených státech.

Růst britské bilance úmrtí od druhé poloviny dubna zpomaluje, minulý týden nicméně vládní součet překonal počet mrtvých hlášený z Itálie a stal se nejvyšším v Evropě. Skutečný počet obětí epidemie v Británii je přitom pravděpodobně ještě mnohem vyšší. Britský statistický úřad už za dobu jejího trvání eviduje ve srovnání s minulými roky "přebytek" celkové úmrtnosti přesahující 50.000 úmrtí.

Britská vláda ve snaze potlačit šíření nákazy od 24. března po obyvatelích požaduje, aby co nejméně vycházeli na ulici. Tento pokyn v zemi stále platí, Anglie i další části Spojeného království nicméně v posledních dnech karanténní režim mírně uvolnily. V Anglii si už například lidé mohou zajít na tenis nebo na golf, obnovit provoz mohla také zahradnictví.

Vědci: Koronavirem se nakazilo 4,4 procenta lidí ve Francii

Podle studie francouzského Pasteurova ústavu se koronavirem nakazilo 4,4 procenta obyvatel Francie, tedy asi 2,8 milionu lidí. Dnes o tom informuje agentura Reuters. Podle ní je toto číslo mnohem vyšší, než uvádějí oficiální statistiky nakažených, ale příliš nízké na to, aby si francouzská populace vytvořila kolektivní imunitu.

Ve studii, kterou ve středu zveřejnil časopis Science, vědci uvedli, že promořenost je nejvyšší v nejzasaženějších oblastech Francie - na východě země a v Paříži a jejím okolí. Koronavirovou infekci tu v průměru prodělalo devět až deset procent lidí. "Abychom mohli kontrolovat pandemii výhradně pomocí lidské obranyschopnosti, muselo by imunitu získat okolo 65 procent obyvatel," uvedli autoři studie.

Kolektivní imunita nastává, kdy dostatečný počet lidí je imunní vůči nějaké infekci, a šíření nemoci se tak přirozeně daří zastavit. Vědci z Pasteurova ústavu míru promořenosti zjišťovali k 11. květnu, což byl den, kdy Francie po téměř dvou měsících začala uvolňovat celostátní karanténu.

"Naše výsledky ukazují, že bez vakcíny nebude kolektivní imunita dostatečná pro to, abychom se po uvolnění karanténních opatření vyhnuli druhé vlně nákazy," zní závěr studie.

Počet nakažených koronavirem ve Francii je se 177.700 sedmý nejvyšší na světě, píše Reuters. Komplikacím způsobeným infekcí podle středeční bilance podlehlo 27.074 pacientů. Ve Francii žije necelých 67 milionů lidí.

Vědci z Pasteurova ústavu také uvedli, že díky celostátní karanténě, která začala platit 17. března a prakticky zastavila život v zemi na dalších 55 dnů, se takzvané reprodukční číslo snížilo z původních 2,9 na 0,67. Tento klíčový údaj udává, kolik dalších lidí infikuje jeden nakažený.

Ve středu zveřejněná studie promořenosti ve Španělsku ukázala, že asi pět procent obyvatel této jihoevropské země infekci prodělalo a že ani tamní populace si nevytvořila kolektivní imunitu. Také ve Španělsku jsou postupně uvolňována restriktivní opatření zavedená kvůli šíření nákazy. V Česku nedávný výzkum kolektivní imunity odhalil, že ve zdejší populaci jsou jen jednotky promile nakažených koronavirem.