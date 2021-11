V Německu zemřelo přes 100.000 lidí nakažených covidem

Ilustrační foto - Zdravotnický personál přiváží 26. února 2020 do nemocnice v Düsseldorfu první osobu nakaženou koronavirem ve spolkové republice Severní Porýní-Vestfálsko.

Berlín - V Německu za poslední den zemřelo 351 nakažených koronavirem a pandemie covidu-19 už má celkem 100.119 obětí, vyplývá z údajů Institutu Roberta Kocha (RKI) z dnešního rána. Polsko hlásí 497 nových úmrtí s covidem-19, nejvíce v současné vlně epidemie. Na Slovensku znovu přibylo přes 10.000 infikovaných, v zemi platí nová omezení. Rusko během uplynulých 24 hodin zaznamenalo 33.796 nových případů nákazy koronavirem a 1238 úmrtí pacientů s covidem-19.

V Německu od začátku pandemie zemřelo přes 100.000 lidí nakažených covidem

V Německu za poslední den zemřelo 351 nakažených koronavirem a pandemie covidu-19 už má celkem 100.119 obětí, vyplývá z údajů Institutu Roberta Kocha (RKI) z dnešního rána. Zdravotníci za poslední den zachytili 75.961 pozitivních testů. Poprvé tento údaj překonal hranici 70.000 a je zároveň nejvyšší od začátku pandemie, uvedla DPA.

Německou je pátou evropskou zemí, která překročila tragickou bilanci 100.000 obětí covidu-19. Více úmrtí si pandemie vyžádala v Rusku, Británii, Itálii a Francii. Počty obětí jsou nicméně menší než loni v zimě, kdy se denní bilance nakažených v nejhorším období pohybovaly na mnohem nižší úrovni kolem 15.000. Podle odborníků se tak ukazuje příznivý efekt očkování.

Všechny ukazatele v Německu vykazují rekordně nepříznivé hodnoty. Vedle nejvyššího počtu nově nakažených prudce stoupá i incidence. V zemi s 83 miliony obyvatel je teď sedmidenní incidence 419,7 nakažených na 100.000 obyvatel; před týdnem to bylo 336,9 a před měsícem 110,1 infikovaných na 100.000 obyvatel.

Nejhorší situace panuje dál ve spolkové zemi Sasko, kde sedmidenní incidence dosáhla hodnoty 1075. To je ale stále méně než v Česku, kde je aktuálně týdenní incidence na čísle 1097, a je nyní druhá nejvyšší na světě po Slovensku. Ještě vyšší incidenci než celé Sasko mají některé těžce postižené saské a bavorské okresy, hodnotu 1000 případů na 100.000 obyvatel hlásí bezmála tři desítky z nich. Koncem minulého týdne bylo takové množství nakažených v 16 okresech.

Nemocnice v některých spolkových zemích už jsou tak vytížené, že budou nezbytné převozy pacientů, varoval už v pondělí Gernot Marx, mluvčí německých lékařů pracujících na jednotkách intenzivní péče. Šéf asociace nemocnic v Bavorsku Roland Engehausen dnes agentuře DPA řekl, že kolem Vánoc očekává kritickou situaci. "Všechny prognózy směřují k tomu, že počet pacientů bude dál stoupat a v Bavorsku nebudeme mít dostatečné kapacity," uvedl.

Ve středu vstoupil v Německu v platnost nový zákon o potírání infekčních chorob, který na pracovištích či ve veřejné dopravě zavádí povinnost předkládat doklad o očkování, prodělání nemoci nebo testu. Neočkovaní zaměstnanci musejí mít na pracovišti negativní test na koronavirus, samotestování pod dozorem zaměstnavatelů již není možné.

Polsko hlásí 497 nových úmrtí s covidem-19, nejvíce v současné vlně epidemie

Polsko za poslední den zaznamenalo 497 úmrtí spojených s covidem-19 a 28.128 nově nakažených koronavirem. Oznámilo to dnes polské ministerstvo zdravotnictví, podle nějž je dnešní bilance zemřelých nejvyšší v současné čtvrté vlně epidemie.

Počet pacientů s nemocí covid-19 v polských nemocnicích za poslední den vzrostl o 380 na 19.087, z toho 1657 potřebuje k dýchání plicní ventilátor. Celkově má polské zdravotnictví k dispozici bezmála 25.000 lůžek pro covidové pacienty a 2300 plicních ventilátorů.

V Polsku, které má zhruba 38 milionů obyvatel, bylo od počátku epidemie potvrzeno 3,43 milionu případů koronavirové infekce a 82.186 úmrtí spojených s covidem-19.

Nizozemské nemocnice odkládají chemoterapie kvůli nárůstu pacientů s covidem

Některé nizozemské nemocnice odkládají chemoterapie a transplantace orgánů, aby uvolnily lůžka intenzivní péče pro rostoucí počet pacientů s onemocněním covid-19. Informovala o tom dnes agentura Reuters s odvoláním na místní úřady.

Nizozemská asociace nemocnic uvedla, že požádala ministra zdravotnictví Huga De Jongeho, aby zpřísnil protiepidemický režim do fáze, kdy bude zrušena veškerá běžná péče, která vyžaduje přenocování v nemocnici. Zdravotnická zařízení by také mohla požádat o vojáky a studenty, aby pomohli zdravotním sestrám.

Počet pacientů hospitalizovaných s covidem-19 dosáhl úrovně, kterou úřady nezaregistrovaly od jarní vlny infekcí. Odborníci varovali, že pokud se virus nepodaří dostat pod kontrolu, nemocnice dosáhnou plné kapacity přibližně za týden. Nizozemsko už začalo s převážením covidových pacientů do sousedního Německa, aby ulevilo přetíženým nemocnicím.

"V několika regionech jsou nemocnice, které omezují péči," řekl mluvčí asociace nemocnic. "Mluvíme o péči, která vyžaduje lůžko. To znamená, že mnoho termínů se ruší," dodal.

De Jonge ve středu uvedl, že vláda v pátek oznámí zpřísnění protiepidemického režimu. Přestože je v Nizozemsku plně naočkovaných asi 85 procent dospělé populace, zhruba 17milionová země ve středu registrovala rekordní přírůstek nakažených koronavirem. Přibylo 23.709 nových případů. V porovnání s předchozím týdnem je to asi 40procentní nárůst.

Nizozemsko od začátku pandemie zaznamenalo přes 2,5 milionu infikovaných a více než 19.000 úmrtí v souvislosti s onemocněním covid-19.

Poté, co vláda na konci záři zrušila většinu omezení proti šíření koronaviru, v listopadu znovu zavedla povinné rušení roušek a částečnou uzávěru. Bary a restaurace nyní musí zavírat v osm hodin večer. Vláda už také navrhla zpřísnit systém covidových pasů tak, aby do barů či restaurací a na další místa mohli jen ti obyvatelé, kteří mají potvrzení o vakcinaci proti covidu-19 nebo nedávno nemoc prodělali.

Na Slovensku znovu přibylo přes 10.000 infikovaných, v zemi platí nová omezení

Slovensko ve středu druhý den po sobě zaznamenalo prostřednictvím laboratorních testů přes 10.000 odhalených nových případů koronavirové nákazy. V přetížených nemocnicích nepatrně ubylo covidových pacientů. V zemi od dnešního dne platí celostátní uzávěra, která se v praxi projevuje výrazným omezením volného pohybu osob a uzavřením řady provozů. Novými restrikcemi chce kabinet premiéra Eduarda Hegera dosáhnout zpomalení infekce a snížit tlak na zdravotnická zařízení.

Na pětimilionovém Slovensku laboratoře zjistily za středu 10.165 infikovaných, o den dříve to bylo rekordních 10.315 případů. Po předchozím rychlém přírůstku hospitalizovaných s nemocí covid-19 klesl stav covidových pacientů o 12 na 3188. Hranice 3200 hospitalizovaných je podle slovenských úřadů kritická pro zajištění zdravotní péče.

Slovenská vláda podobně jako při dřívější druhé vlně koronavirové nákazy i tentokrát zavedla nouzový stav, výrazně omezila volný pohyb lidí a zakázala shromažďování více než šesti osob mimo členů jedné domácnosti. Na tři desítky výjimek ze zákazu vycházení se vztahují například na cesty do zaměstnání, do škol či na nákupy základních životních potřeb.

V praxi to znamená, že řada provozů, prodejen, podniků v cestovním ruchu či poskytovatelů volnočasových aktivit musela výrazně omezit nebo přerušit činnost. Cestování do zahraničí vláda nezakázala, omezení musejí na Slovensku dodržovat i lidé, kteří přijedou do země ze zahraničí.

Zmíněné restrikce, které jsou mírnější oproti návrhům konzilia odborníků, zůstanou v platnosti prozatím dva týdny. Slovenská média upozornila, že vláda stejně jako před rokem v plné míře nevyslyšela výzvy expertů na zavedení přísných omezení. Konference biskupů Slovenska zase kritizovala, že součástí opatření v katolické zemi je i plošný zákaz bohoslužeb.

Na Slovensku dál trvá zvýšený zájem obyvatel o očkování proti covidu-19, ve kterém země dosud zaostává za průměrem EU. Téměř 84 procent covidových pacientů ve slovenských nemocnicích není vůbec nebo plně naočkováno.

Rusko hlásí 33.796 nově nakažených a 1238 úmrtí

Rusko během uplynulých 24 hodin zaznamenalo 33.796 nových případů nákazy koronavirem a 1238 úmrtí pacientů s covidem-19. Oznámily to tiskové agentury s odvoláním na vládní krizový štáb. Bilance nových případů i zemřelých se už třetí den drží kolem hranice 34.000 infikovaných a 1240 zemřelých.

Podobné statistiky ohlásily úřady také v úterý, kdy přibylo 33.996 nakažených a 1243 zemřelých, a ve středu, kdy se nově infikovalo 33.558 lidí a 1240 zemřelo. Oba pandemické ukazatele v posledních týdnech mírně klesají.

V zemi s přibližně 146 miliony obyvatel se od začátku pandemie nakazilo více než 9,468 milionu lidí, z nichž podle vládního štábu 269.057 nákaze podlehlo. Ruský statistický úřad uvádí mnohem vyšší počty obětí. Tento rozpor vláda vysvětluje tím, že statistici do svých čísel zahrnují i mrtvé, u nichž se na nákazu přišlo až po smrti.

Izrael zmírnil pravidla testování před příletem do země

Izrael nově umožní vstup do země očkovaným cestujícím, kteří nejpozději 24 hodin před odletem absolvovali antigenní test na koronavirus s negativním výsledkem. Úpravu pravidel podle zpravodajského webu The Times of Israel ve středu schválila izraelská vláda.

Podmínkou vstupu do Izraele byl dosud maximálně 72 hodin starý negativní PCR test. Den starý antigenní test tak bude nově další možností. Média v této souvislosti uvádějí, že provedení antigenního testu je výrazně levnější než PCR test. Ministři úpravu pravidel schválili ve středu večer na základě doporučení izraelského ministerstva zdravotnictví. Nadále se však cestující na letišti a dalších hraničních přechodech budou podle izraelských médií muset podrobit PCR testu po příjezdu a zůstat v izolaci do obdržení negativního výsledku.

Izrael cestovní pravidla začal uvolňovat postupně díky ustupujícímu počtu infekci. Turistům se země otevřela 1. listopadu. Od začátku pandemie covidu-19 byla země uzavřena pro naprostou většinou cizinců.

Stávající pravidla umožňují vstup cizincům, kteří byli naočkováni proti covidu-19 během 180 dní před cestou do Izraele. Od podání druhé nebo třetí dávky vakcíny přitom musí uplynout dva týdny, v případě vakcíny Johnson & Johnson je požadována jedna dávka.

Zatímco otevření země cizincům uvítali lidé pracující v cestovním ruchu, názory zdravotníků nejsou tak jednoznačné; někteří se obávají, že obnovení turistiky vystaví Izraelce novým variantám koronaviru.

Navzdory vysoké proočkovanosti izraelské populace, začal počet nově potvrzených nákaz v zemi tento týden stoupat. Ve středu podle ministerstva zdravotnictví přibylo 600 nových případů. Představitelé zdravotnictví přitom varovali, že mohou být zavedeny nové restrikce, pokud denní počet nákaz překoná hranici 1000.