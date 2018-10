Sofia - V Německu byl v úterý pozdě večer zatčen muž z Bulharska, který je podezřelý v souvislosti s vraždou bulharské novinářky Viktorije Marinovové. Z tohoto zločinu už byl také obviněn. Řekli to dnes v Sofii ministr vnitra Mladen Marinov a generální prokurátor Sotir Cacarov s tím, že zřejmě jde o zločin spáchaný se sexuálním motivem. Podle agentury DPA policie muže zatkla ve městě Stade u Hamburku. Tělo novinářky se našlo v sobotu v severobulharském městě Ruse.

Marinov řekl, že existuje shoda DNA zadrženého s biologickým vzorkem z místa činu. Podle ministra, jehož citovala bulharská média, je zadrženým jednadvacetiletý Severin Krasimirov z Ruse, který je policii z minulosti už znám. Kriminální záznam má z roku 2017 v souvislosti s krádežemi barevných kovů.

Krasimirov byl v souvislosti se zločinem už obviněn ze dvou trestných činů - ze znásilnění a z vraždy, řekl Cacarov. Dodal, že pachateli za to hrozí trest odnětí svobody v délce do dvaceti let nebo doživotí.

Cacarov rovněž zopakoval, byť obezřetně, dosavadní předpoklad vyšetřovatelů, že pravděpodobnost souvislosti vraždy Marinovové s její novinářskou prací je malá. "V současné etapě nemohu tvrdit, že vražda Viktorije Marinovové byla spáchána kvůli její profesionální činnosti," řekl prokurátor. Nicméně hned dodal: "Všechny verze se prověřují."

"Dosud zjištěné důkazy naznačují, že šlo o spontánní útok na oběť motivovaný sexuálním násilím. Způsobená zranění, která měla za následek smrt Viktorije Marinovové, jsou svou povahou mimořádně brutální a těžká," řekl dále Cacarov. V této souvislosti také poznamenal, že Krasimirov trénoval box a že v době, než byl zločin spáchán, vypil velké množství alkoholu. Bydlel také v domě sousedícím s bydlištěm novinářky.

Dolnosaský kriminální úřad dnes podle agentury DPA sdělil, že muž hledaný v souvislosti s vraždou Marinovové byl vystopován a následně zadržen speciální policejní jednotkou v úterý večer ve Stade u Hamburku.

Německá prokuratura v Celle nyní podle DPA zkoumá podmínky pro vydání muže k trestnímu stíhání v Bulharska, které o extradici již požádalo. Zároveň navrhla příslušnému soudu uvalení vazby na dotyčného po dobu vydávacího řízení.

Marinovová pracovala pro regionální televizi TVN v Ruse. Byla mimo jiné moderátorkou investigativního pořadu, který upozorňoval na korupci a podvody například s fondy EU. Jejím posledním příspěvkem byl rozhovor s bulharským a rumunským novinářem, kteří spolupracovali při zkoumání korupční aféry odhalující tunelování unijních fondů bulharskou společností GP.

V úterý policie zadržela v Ruse v souvislosti se smrtí Marinovové jiného muže, rumunského občana ukrajinského původu. První informace o tom, že tento muž je z vraždy podezřelý, později ministerstvo vnitra upřesnilo, že byl jen zadržen na 24 hodin a prověřuje se jeho alibi na dobu vraždy. Dnes o tomto člověku zatím žádné informace zveřejněny nebyly.