V Německu začíná sezona chřestu, i na ni dopadá koronavirus

Berlín - V Německu v těchto dnech začíná sezona chřestu, letos je ale zvláštní. Dopady rychle se šířícího koronaviru se totiž nevyhýbají ani této pochutině, u Němců tak oblíbené. Kvůli epidemii museli pěstitelé zrušit všechny tradiční oslavy začátku sezony a nyní počítají s tím, že se chřestu vypěstuje o poznání méně než obvykle. Navíc nejspíš bude stoupat jeho cena. V rozhovoru s ČTK to řekl šéf jihoněmeckého sdružení pěstitelů chřestu a jahod Simon Schumacher.

"Je to naprosto výjimečná situace. Nic takového od Černobylu nepamatujeme," připomíná Schumacher jadernou katastrofu z 26. dubna 1986, po které se jaderný spad rozšířil do velké části Evropy, což mělo vážné dopady i na zemědělce.

Jedním z hlavních problémů, kterým němečtí farmáři čelí letos, je nedostatek sezonních pracovníků, kteří na sklizeň nejčastěji přijížděli z Rumunska a Polska. Právě řada Poláků se kvůli koronaviru podle Schumachera rozhodla raději zůstat doma. Rumunským i dalším pracovníkům zase zprvu příjezd zakázala německá vláda. Nakonec mohou pěstitelé speciálně vypravenými letadly a za dodržení přísných hygienických opatření do Německa dopravit 40.000 sezonních pracovníků v dubnu a dalších 40.000 v květnu.

Ani to ale stačit nebude. Podle Schumachera, jehož organizace zastupuje na 600 členů, pěstitelé chřestu a jahod v Německu každoročně potřebují kolem 148.000 sběračů a dalších pomocníků. Na tento počet se však nedostanou ani se zhruba 10.000 Němci, s jejichž několikaměsíční pomocí při fyzicky velmi namáhavé sklizni Schumacher v letošním výjimečném roce počítá.

"Bude méně chřestu, to je jisté," shrnuje v jedné větě, k čemu to povede. "Těžko se odhaduje o kolik, ale zhruba o 20 až 30 procent méně než loni to pravděpodobně bude," dodává. Nahoru podle něj naopak půjde cena "krále zeleniny", jak se zde chřestu přezdívá.

Loni se v celém Německu vypěstovalo 130.000 tun chřestu. Každý občan v průměru v sezoně, která končí 24. června, spořádá 1,7 kilogramu této plodiny, jejíž výhonky se nejčastěji připravují s holandskou omáčkou, bramborami a máslem. V restauracích se jich Němci zatím nedočkají, což pro pěstitele představuje další vážný problém. "Řada podniků se specializuje na to, že dodává chřest restauracím, a ty jsou zavřené," konstatoval Schumacher, podle něhož loni do restaurací šlo kolem 30 procent celkové úrody.

"Otázkou je, zda se podaří rychle najít jiné prodejní cesty," říká šéf jihoněmeckého sdružení. Naštěstí podle něj zatím pěstitelům pomáhá vysoká poptávka u obyčejných Němců, kteří si rádi pro bílé nebo zelené výhonky sami zajedou na hospodářství po celé zemi. "Mnoho lidí si teď nemůže užívat běžný život, nemohou si vyrazit do restaurace, do divadla nebo kina, a tak si to rádi udělají pěkné doma. A k tomu v Německu patří chřest," dodává.