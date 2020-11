V Německu začíná karanténa, Slovensko zveřejní výsledky testů

Berlín/Bratislava/Brusel - Čím dál víc evropských zemí se kvůli rostoucím počtům lidí nakažených koronavirem vydává cestou restrikcí a opatření ode dneška podstatně zpřísní například Německo, Belgie nebo švýcarský kanton Ženeva. Další země včetně Itálie mají o dalších omezeních teprve rozhodnout. Slovensko by mělo dnes zveřejnit výsledky plošného testování na koronavirus, které úřady zorganizovaly o víkendu.

V Německu dnes začíná celostátní karanténa, která bude platit do konce měsíce. Během této doby budou uzavřené hospody, bary, restaurace, divadla či kina a omezená bude možnost shromažďování. Sejít se nově může maximálně deset lidí z nejvýše dvou domácností. Otevřené naopak zůstanou školy, školky nebo obchody.

V Belgii se naproti tomu obchody zavřou a fungovat budou jen ty, které prodávají nezbytné zboží jako jsou potraviny či léky. Firmám vláda doporučila nechat zaměstnance pracovat z domova a domácnostem zakázala pozvat si domů více než jednoho hosta. Restaurace, muzea, divadla a některé obchody se od dnešního večera zavřou také ve švýcarském kantonu Ženeva.

Tvrdší restrikce podle všeho nařídí také italská vláda. Spekuluje se, že by mezi ně mohly patřit lokální karantény v místech, kde se koronavirus nejrychleji šíří - například v regionu Lombardie či městech Janov a Neapol.

Slovenské úřady odhalí, jak dopadlo plošné testování, do kterého se mohli o víkendu bezplatně zapojit všichni obyvatelé země nad deset let. Zatím jsou známy jen částečné výsledky ze soboty, kdy mělo pozitivní test 25.850 lidí z asi 2,5 milionu testovaných. Účast testování nebyla povinná, vláda ale už dříve rozhodla, že na lidi s negativním výsledkem testu na koronavirus se od 2. do 8. listopadu nebude vztahovat zákaz vycházení.