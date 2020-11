V Německu začíná karanténa, Itálie zpřísní restrikce

Berlín/Řím/Brusel/Atény - Německá kancléřka Angela Merkelová vyzvala veřejnost k dodržování listopadové karantény. Epidemická situace je podle ní kvůli nastupující zimě složitější než na jaře. Zpřísnění koronavirových opatření oznámil v italském parlamentu premiér Guiseppe Conte. V zemi se mj. uzavřou nákupní centra o víkendech a zaveden bude noční zákaz vycházení. Belgie vstoupila do nové fáze koronavirových omezení zavřením většiny obchodů a nařízením práce z domova. Sever Řecka čeká na dva týdny plošná uzávěra a noční zákaz vycházení.

Merkelová vyzvala Němce k dodržování listopadové karantény

Německá kancléřka Angela Merkelová dnes vyzvala veřejnost k dodržování listopadové karantény, neboť je nutné před zimou dostat šíření koronaviru pod kontrolu. Varovala, že nyní je epidemická situace kvůli nastupující zimě složitější než na jaře. Rovněž Němcům řekla, že jim nemůže slíbit, že se od prosince vrátí k normálnímu životu.

"Stále panují pochyby, skepse a odmítání, proto chci znovu vysvětlit, proč to děláme," řekla Merkelová na tiskové konferenci. "Žijeme s pandemií," uvedla. Zároveň vyslovila pochopení pro to, že lidé jsou ze situace unaveni, neboť trvá již dlouho a světlo na konci tunelu je stále velmi vzdálené.

"Nelibost a rozmrzelost mohu pochopit, ale i tak musím vyzvat k dodržování opatření," prohlásila. Upozornila, že v Německu s 83 miliony obyvatel může být koronavirus nebezpečný zhruba 30 procentům populace.

K nynějším vysokým číslům počtu případů nákazy, jejichž růst považuje za exponenciální, poznamenala, že odrážejí situaci před 14 dny. "To, co dnes vidíme, je stav před dvěma týdny," řekla. Zavedení listopadové karantény proto Merkelová vysvětluje i snahou ochránit německý zdravotnický systém před přetížením.

Za cíl považuje kancléřka dostat se na hodnoty pod 50 nakažených na 100.000 obyvatel za dobu sedmi dní. Překročení této hranice znamená, že daná oblast je považována za epidemicky rizikovou. Institut Roberta Kocha nyní v Německu eviduje 120 nakažených na 100.000 obyvatel za sedm dní.

Merkelová zdůraznila, že je nezbytné na minimum omezit kontakty s ostatními včetně rodiny. "Pokud jeden měsíc vše dodržíme, může to znamenat obrat," uvedla. Dodala, že ani v takovém případě nemůže slíbit, že se život od prosince vrátí do předkoronavirových kolejí. Pokud se ale situaci podaří opět dostat pod kontrolu, nebudou Němce čekat tak osamělé Vánoce, jak by se nyní mohlo zdát. S bujarými novoročními oslavami ale Němci počítat nemohou.

Za dva týdny bude Merkelová opět jednat s premiéry spolkových zemí, aby společně vyhodnotili dopady karantény a aby případně rozhodli o dalších opatřeních. O tom, jak přesně bude v prosinci situace vypadat, ale nechtěla spekulovat.

Merkelová zopakovala, že Německo je připraveno finančně podpořit podniky, které musí být kvůli listopadové karanténě uzavřené. Vláda jim chce proplatit až tři čtvrtiny ušlých listopadových tržeb, vyčlenila na to deset miliard eur (bezmála 273 miliard eur). Německo si podle kancléřky může dosavadní podpůrná opatření dovolit, neboť je díky předchozím rokům v dobré finanční kondici.

Itálie omezí vycházení v noci, o víkendech zavře nákupní centra

Itálie kvůli zhoršující se epidemické situaci zpřísní koronavirová opatření, zavře mimo jiné nákupní centra o víkendech a zavede noční zákaz vycházení. Nová opatření, která mají podle agentury ANSA zahrnovat i uzávěry oblastí s nejvyšším výskytem nákazy, představil dnes poslancům italský premiér Guiseppe Conte. Příslušný dekret podepíše zřejmě v úterý. Předchozí zpřísnění, zahrnují zkrácení otvírací doby restaurací na 18:00, vyvolalo v Itálii protesty.

"(Epidemická) situace je velmi znepokojivá a v některých regionech kritická," prohlásil dnes Conte v dolní komoře parlamentu, když obhajoval zpřísnění restrikcí. Varoval také, že 15 ze 20 regionů by se mohlo do měsíce dostat na kritickou úroveň v počtu lůžek intenzivní péče. Conte ale zatím neřekl, od kolika hodin by měl v celé zemi platit zákaz nočního vycházení, který už dříve zavedly některé regiony. Místní média píší o 21. hodině nebo o 18. hodině.

Itálie minulý týden registrovala výrazný nárůst v počtu denně potvrzených nákaz koronavirem SARS-CoV-2. V sobotu zaznamenala téměř 32.000 případů, což byl nejvyšší počet za den od počátku pandemie, i v neděli v této zemi se 60 miliony obyvatel přibylo skoro 30.000 potvrzených nákaz. V Itálii se dosud potvrdilo na 709.300 nakažených koronavirem, který se poprvé objevil loni koncem roku v Číně. Úmrtí spojených s nákazou eviduje Itálie 38.826, což je šestý nejvyšší počet ve světě.

Itálie patřila k nejhůře postiženým zemím v této pandemii už na jaře, tehdy registrovala denně v době vrcholu krize kolem 4500 nákaz, maximum bylo ve druhé polovině března asi 6500. Úmrtí s nemocí covid-19, kterou tento koronavirus způsobuje, tehdy v Itálii přibývaly stovky denně, koncem března jich jeden den bylo i přes 900.

Conteho vláda více zpřísnila opatření proti šíření koronaviru od minulého pondělí: bary a restaurace musí zavírat v 18:00, zavřela se kina, divadla či posilovny i lyžařská střediska. Už dříve vláda nařídila nošení roušek mimo domov i venku. Proti opatřením platným od minulého týdne se v řadě italských měst konaly demonstrace, které někde přerostly ve vandalismus a střety s policií.

Nový dekret má podle Conteho také omezit cestování ve veřejných dopravních prostředcích na polovinu. Podle agentury ANSA by měl také druhý stupeň škol a střední školy zcela přejít na distanční výuku.

V Belgii kvůli covidu zavřely obchody, výjimek je víc než na jaře

Zavřením většiny obchodů a nařízením práce z domova vstoupila dnes Belgie do nové fáze omezení vynucených rychlým šířením covidové nákazy. V zemi, která má spolu s Českem v posledních týdnech největší nárůst nových případů, zůstalo otevřeno víc obchodů než na jaře, což rozpoutalo velkou debatu. S novým problémem se potýkají i belgické nemocnice, které dnes dostaly za úkol rozšířit kapacitu zaplňujících se jednotek intenzivní péče o více než třetinu.

Úřady jedenáctimilionové země dnes ohlásily přes 11.000 nových případů covidu-19, což je mírný pokles proti předchozím dnům. Týdenní průměr však zatím stále zůstává nad 15.000 a přibývá i pacientů v nemocnicích, z nichž se některé blíží naplnění kapacity. Každý den průměrně přibývá okolo 50 velmi vážných případů a lůžka na jednotkách intenzivní péče začínají docházet. Nemocnice proto ode dneška mají týden na to, aby k současným 2000 míst zajistily dalších 800. Většina z nich má sloužit výhradně pacientům s covidem-19.

"Jedna věc je teorie a úplně jiná věc je praxe. Lůžka jsou obsazena pacienty s jinými nemocemi. O ně je třeba se postarat," řekl stanici RTBF ředitel jednotek intenzivní péče nemocnic v Lutychu Philippe Devos. Složité bude podle něj nejen vyhradit dostatek lůžek, ale i sehnat potřebný pečující personál, neboť lékaři a zdravotníci jsou mnohdy velmi vytíženi již nyní.

Belgičtí politici o víkendu upozorňovali obyvatele, že se situace nevrátí k normálu zřejmě ani o Vánocích a že nejméně do poloviny prosince se budou muset v zájmu záchrany životů muset smířit mimo jiné s uzavřením části obchodů. Složitě připravovaný seznam, který se stal předmětem kritiky od majitelů zavíraných obchodů, počítá s výrazně menšími omezeními než jeho verze z jarní vlny pandemie. Vedle potravin, lékáren či drogerií mohou totiž tentokrát zůstat otevřená i knihkupectví, prodejny květin, železářství či autoservisy.

Belgie se přitom co do vytíženosti nemocnic blíží situaci z jarních měsíců, kdy s covidem-19 zemřelo téměř 10.000 lidí a počet obětí se pohyboval okolo 200 denně. V posledních dnech se tento údaj stabilně pohybuje nad stovkou a epidemiologové varují, že k jeho snížení budou potřeba další omezení.

"Bylo třeba to nějak rozhodnout...Je to v naší zemi extrémně složitá debata," řekl médiím ministr zdravotnictví Franck Vandenbroucke, který prosazuje rozšíření seznamu zavřených obchodů. Vláda však zároveň chce co nejméně zasáhnout do chodu belgické ekonomiky, a jiní ministři proto hájili více výjimek.

Velkou diskusi kromě toho vyvolal také šéf nejsilnější vlámské strany a starosta Antverp Bart De Wever, který v neděli obyvatele města upozornil, že mají poslední šanci nakoupit si a podpořit obchodníky, kteří na více než měsíc zavřou. Mezi experty i politiky nenašla jeho pobídka pochopení, neboť nákupní neděle podle mnohých z nich může zbytečně oddálit dobu, kdy začne nákaza v Belgii ustupovat.

Řecko uzavře do karantény sever země a pozastavuje lety

Sever Řecka čeká na dva týdny plošná uzávěra a noční zákaz vycházení od půlnoci do 05:00, uvedl list Kathimerini. Před odchodem z domu do práce nebo k lékaři bude potřeba se ohlásit přes SMS zprávu. V Soluni bude od úterý na dva týdny platit také až na výjimky zákaz domácích i mezinárodních letů. Nová opatření dnes oznámil mluvčí vlády Stelios Petsas.

Již v sobotu oznámil premiér Kyriakos Mitsotakis rozšíření nočního zákazu vycházení a uzavření barů a restaurací v nejhustěji obydlených částech země od úterý na jeden měsíc. Nadále zůstanou v provozu školy, maloobchodní prodejny, průmyslové podniky i služby jako hotely nebo kadeřnictví.

Noční zákaz vycházení se dosud omezuje jenom na nejhůře zasažené části Řecka, kam patří Atény a Soluň, od úterý se rozšíří na celé Řecko. Noční zákaz vycházení platí denně od půlnoci do 5:00 hodin ráno. Pro celé Řecko platí povinné nošení roušek na veřejnosti. Na rozdíl od jarní karantény se smí cestovat mezi regiony.

Řecko hlásí nižší počty nakažených koronavirem než většina Evropy, přesto počet nemocných v Řecku od začátku října začal výrazně stoupat. Za neděli země nahlásila 1678 případů nákazy koronavirem. Od února země eviduje 40.929 nemocných, 635 lidí s covidem-19 zemřelo.