V Německu za poslední den přibylo 25.464 nakažených koronavirem a 296 úmrtí

Berlín - V Německu za posledních 24 hodin přibylo 25.464 nových případů nákazy koronavirem a 296 úmrtí spojených s nemocí covid-19. Vyplývá to z dnešní statistiky Institutu Roberta Kocha (RKI), podle nějž je dnešní bilance patrně nižší než ve skutečnosti z důvodu slabšího testování během velikonočních prázdnin.

Přesně před týdnem zaznamenal RKI 21.888 nově nakažených za předchozí den a 232 zemřelých po nákaze koronavirem.

Celoněmecký počet nových případů nákazy na 100.000 obyvatel za posledních sedm dní se oproti předchozímu dni mírně zvýšil na 110,4; ve čtvrtek hlásil RKI hodnotu 105,7.

Země s 83 miliony obyvatel od počátku epidemie zaznamenala zhruba 2,96 milionu nakažených. Téměř 2,65 milionu lidí se z nemoci vyléčilo. Na 78.003 pacientů komplikacím spojeným s covidem-19 podlehlo.

Sedmidenní reprodukční číslo v Německu momentálně činí 0,80, předchozí den bylo na hodnotě 0,76. Znamená to, že 100 infikovaných lidí nakazilo v průměru zhruba 80 dalších. Pokud je číslo dlouhodobě pod hodnotou jedna, má se za to, že nákaza ustupuje. Nízké hodnoty R čísla evidované po velikonočních svátcích dává RKI rovněž do souvislosti se slabším testováním. Skutečné hodnoty bude podle něj možné určit až za několik dní.