V Německu vzrostl počet nakažených koronavirem o 286

Berlín - V Německu přibylo za posledních 24 hodin 286 případů nákazy koronavirem, což je téměř o 500 méně než předchozí den. Celkem zaznamenalo Německo od začátku epidemie 181.482 infikovaných. Informovala o tom dnes agentura DPA s odvoláním na údaje zveřejněné Institutem Roberta Kocha (RIK). Podle DPA mohou být denní údaje občas z technických důvodů nepřesné.

S covidem-19 v Německu od poloviny března zemřelo 8500 pacientů. Za uplynulý den přibylo mrtvých 11, což oproti pátečním 39 obětem znamená rovněž značný pokles. Uzdravených je 165.200.

Reprodukční číslo, které na základě týden a půl starých dat ukazuje, kolik jeden infikovaný v průměru nakazí dalších osob, je podle RKI v Německu 1,03. Jeden infikovaný tak v průměru nakazí další jednu osobu.

V Rusku se doposud už nakazilo koronavirem víc než 400.000 lidí

Počet potvrzených případů nákazy koronavirem v Rusku překročil hranici 400.000, když v sobotu přibylo dalších 9268 infikovaných. Proti předchozímu dni je to mírné zvýšení, zato opět výrazněji poklesl počet úmrtí spojených s nemocí covid-19. Vyplývá to z údajů, které dnes dopoledne zveřejnil krizový štáb.

Přírůstek nově nakažených se v Rusku postupně opět zvyšuje už čtvrtý den po sobě a od 23. května je jich poprvé znovu více než devět tisíc. V nejrozsáhlejší zemi světa se 146 miliony obyvatel testy od začátku vypuknutí epidemie prokázaly koronavirus SARS-CoV-2 už u 405.843 lidí.

Naopak druhý den od smutného rekordu se snížil počet úmrtí pacientů s covidem-19. Během čtvrtka skonalo v Rusku 232 nakažených, což je doposud nejvíc za jeden den. V pátek bylo zemřelých 174 a dnes jich krizový štáb za sobotu oznámil 138.

Celkem Rusko oficiálně eviduje 4693 úmrtí spojených s koronavirem, což je méně, než uvádějí některé země s nižším celkovým počtem nakažených. Kritici poukazují na to, že Moskva do bilance započítává pouze úmrtí, u nichž byl koronavirus hlavní příčinou, zatímco jiné státy zahrnují do čísel všechny zesnulé s pozitivním testem.