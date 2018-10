Berlín - Pobouření vyvolal v Německu plán Alternativy pro Německo (AfD) vytvářet internetové stránky, na nichž by mohli žáci ohlašovat učitele, kteří vyjadřují své politické názory. Podle AfD tím totiž porušují zákony, podle kterých by neměli prosazovat ve výuce vlastní politické preference či světový názor. Protiimigrační strana by prostřednictvím anonymního formuláře také ráda dostávala informace o učitelích, kteří kritizují její politiku, napsala dnes agentura DPA.

"Organizované donašečství je prostředkem diktatur," kritizovala plány AfD na zřizování webů pro jednotlivé spolkové země německá ministryně spravedlnosti Katarina Barleyová. "Pokud chce nějaká strana něco takového využívat, aby odhalila učitele, kteří jí nejsou nakloněni, a postavila je na pranýř, odhaluje mnoho o svém vlastním chápání demokracie," dodala v rozhovoru poskytnutém list Frankfurter Allgemeine Zeitung.

První "Informační portál Neutrální školy" vznikl už v září v Hamburku, AfD ale chce podobné stránky založit i v dalších německých spolkových zemích včetně Bavorska či Saska. Hlásit by na nich žáci měli provinění proti principu neutrality ve školách, podle kterého by učitelé neměli prosazovat své stranické preference či světový názor. Informace by ale měli posílat i v případě, že učitelé vystupují kriticky proti AfD.

"Pranýřem pro učitele" se budou na dnešním zasedání v Berlíně zabývat i ministři kultury a školství šestnácti německých spolkových zemí. Ministr spolkové země Durynsko Helmut Holter učitelům, na které přijde přes stránky AfD udání, doporučil, aby se obrátili na ministerstvo, které by posoudilo, zda nedošlo k porušení osobnostních práv.

Také Německý svaz učitelů považuje plány AfD za výzvu k donášení na učitele. "A potom je to také pokus postavit se do role oběti, tvrdit, že němečtí učitelé informují jednostranně, pokus zastrašovat," uvedl předseda svazu Heinz-Peter Meidinger.

AfD kritiku odmítá. Podle člena jejího předsednictva Steffena Königera nejde straně o donášení, ale o osvětu a zachování pestrosti názorů. Učitelé podle něj totiž často žáky o tématech, jako je politika amerického prezidenta Donalda Trumpa, změny klimatu, islamizace či Evropská unie, informují jednostranně.