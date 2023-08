V Německu v červenci překvapivě ubylo nezaměstnaných, vliv mají Ukrajinci

Berlín - Počet lidí bez práce v Německu v červenci podle sezonně přepočtených údajů klesl o 4000 na 2,604 milionu. V předběžné zprávě to dnes uvedl Spolkový úřad práce. Analytici naopak čekali nárůst počtu nezaměstnaných. Míra nezaměstnanosti se pak snížila o desetinu bodu na 5,6 procenta. Čísla ale zkreslují uprchlíci z Ukrajiny, bez nich by bylo lidí bez práce naopak více.

Analytici v anketě agentury Reuters čekali opačný vývoj. V průměru předpovídali, že počet lidí bez práce se zvýší zhruba o 20.000 a že míra nezaměstnanosti zůstane na 5,7 procenta. Vývoj tak podle nich ukazuje, že trh práce zůstává navzdory obtížným ekonomickým podmínkám odolný.

Bez sezonního přepočtu se počet lidí bez práce v červenci zvýšil o 62.000 na 2,617 milionu. Míra nezaměstnanosti pak vzrostla o dvě desetiny bodu na 5,7 procenta.

Pokud by se ale nebrali v úvahu uprchlíci z Ukrajiny, pak by se počet lidí bez práce v Německu zvýšil. Je to právě kvůli těžkostem, s nimiž se potýká hospodářství, upozornil úřad práce.

"Poptávka firem po práci zůstává omezená," řekla šéfka Spolkového úřadu práce Andrea Nahlesová.

Počet nezaměstnaných je o 147.000 vyšší než ve stejném měsíci loni. Letos v červenci bylo otevřeno 772.000 pracovních míst, což je o 108.000 méně než před rokem. Přestože Spolkový úřad práce zaznamenal v posledním roce zpomalení poptávky po práci, obecně zůstává poptávka na vysoké úrovni.