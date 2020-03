V Německu se zavře většina obchodů či bary, potvrdila Merkelová

Berlín 16. března (ČTK) - V Německu musí zavřít všechny bary, kluby, divadla, zoo, veřejné plovárny, hřiště či nevěstince. Potvrdila to dnes večer německá kancléřka Angela Merkelová. Obchody s potravinami nebo lékárny zůstanou otevřené. Kancléřka podle agentury Reuters zdůraznila, že vláda bude usilovat o to, aby soubor opatření na zpomalení postupu epidemie nového koronaviru měl co nejmenší dopad na ekonomiku. Stav nouze dnes vyhlásilo Švýcarsko a oznámilo podobná opatření jako Německo.

Merkelová na tiskové konferenci řekla, že zůstanou otevřené obchody s potravinami nebo lékárny. Restaurace budou mít omezené otvírací hodiny a musí zajistit minimální vzdálenosti mezi stoly. Zavřou se také kulturní zařízení a zábavní podniky.

Podle agentury DPA Merkelová po jednání několika grémií, která se zabývají nynější krizí, rovněž oznámila konec cestování na dovolené v Německu i do zahraničí.

Podle deníku Bild se na zmíněných opatřeních dohodli zástupci vlády s šéfy vlád jednotlivých spolkových zemí. Na nich je, kdy přesně začnou zákazy a omezení u nich platit. Například Bavorsko ohlásilo už ráno, že obchody, které nejsou nezbytné pro zajištění základních potřeb, zavře ve středu.

"Dostaneme se přes tuto fázi tím dříve, čím více bude každý jednotlivec tyto povinnosti dodržovat," odpověděla podle DPA kancléřka na otázku, jak dlouho zůstanou zákazy a omezení všedního života v platnosti. "Jsou to opatření, která v naší zemi ještě nebyla," konstatovala kancléřka. Podle ní jde o to omezit kontakty mezi lidmi.

Merkelová dále zdůraznila, že vláda chce co nejvíce zachovat ekonomickou aktivitu. Ujistila, že bude dostatek peněz na pomoc firmám a bude zřízen zvláštní fond pro vážné případy.

Stav nouze dnes vyhlásilo Švýcarsko. V této alpské zemi musí od půlnoci zůstat zavřené téměř všechny obchody, všechny restaurace, trhy, muzea či zábavní podniky, oznámila v Bernu prezidentka Simonetta Sommarugaová. Stejně jako v Německu zůstanou otevřené obchody se zbožím denní potřeby a také čerpací stanice či pošty.