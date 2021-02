V Německu se otevřou další školy, Británie pozná plán uvolňování

Žáci v německém Frankfurtu nad Mohanem na cestě do školy na snímku z 16. února 2021.

Žáci v německém Frankfurtu nad Mohanem na cestě do školy na snímku z 16. února 2021. ČTK/AP/Michael Probst

Berlín/Londýn - V dalších čtyřech německých spolkových zemích se dnes do tříd vrátí vybrané ročníky základních škol poté, co tak už před týdnem učinilo Sasko. V Británii má premiér Boris Johnson nastínit harmonogram rozvolňování opatření proti epidemii covidu-19 v Anglii. Ve Skotsku se část dětí vrátí do škol, kde byly naposledy před Vánocemi. V Austrálii, která se pandemii zvládla bránit nepoměrně lépe než evropské země, teprve dnes začíná očkování proti covidu-19.

Německo, kde podobně jako v mnoha jiných evropských zemích platí přísná protiepidemická opatření, se zatím snaží obnovovat alespoň školní docházku.

V deseti z 16 spolkových zemích se dnes otevřou základní školy. Platí to i pro Berlín a okolní Braniborsko, pro Severní Porýní-Vestfálsko nebo také Bavorsko. Už před týdnem se vrátili do tříd žáci základních škol v Sasku.

Například učitelské odbory GEW ale s otvíráním škol nesouhlasí, protože podle nich návrat do tříd stále představuje příliš vysoké riziko. I Německo se obává šíření nakažlivějších mutací koronaviru a hrozící třetí vlny epidemie způsobené koronavirem. V posledních dnech v Německu, které je v režimu přísné uzávěry od poloviny prosince, poprvé po několika týdnech začaly růst počty nově infikovaných.

V neděli německý ministr zdravotnictví Jens Spahn uvedl, že chce uspíšit očkování učitelů a dalších zaměstnanců na základních školách. Ti by se podle ministra měli přesunout ze třetí do druhé očkovací skupiny.

Británie, která už proti covidu-19 naočkovala více než čtvrtinu obyvatel, vyhlíží rozvolňování svých lockdownů. Premiér Boris Johnson by dnes měl představit "opatrný" plán včetně prvních možných termínů otvírání ekonomiky.

Zatímco Británie má pátý nejvyšší celkový počet infikovaných koronavirem SARS-CoV-2 i souvisejících úmrtí, ve 25milionové Austrálii si s epidemií poradili mnohem lépe a dosud se tam nakazilo zhruba 29.000 lidí. V očkování má ale Austrálie za Británií i Evropskou unií, kde se začalo v prosinci, zpoždění. První vakcíny společností Pfizer a BioNTech tam podávají až dnes, i když australský premiér Scott Morrison se za přítomnosti televizních kamer nechal proti covidu-19 naočkovat už v neděli. Na tento týden má Austrálie připraveno nejméně 60.000 dávek.