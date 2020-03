Německo hlásí 36.500 nakažených, ve Španělsku přes 4000 obětí

Berlín/Madrid/Vídeň - Počet obětí koronaviru ve Španělsku překročil 4000, nákaza byla potvrzena u více než 56.000 lidí. Německo má podle nové bilance více než 36.500 potvrzených případů nákazy koronavirem. Počet obětí nemoci COVID-19 si zvýšil o 50 na 198. V Rakousku překonal počet nakažených hranici 6000, ve Švýcarsku 10.000. Počet nakažených v Itálii překročil 80.000, mrtvých je 8215.

Počet nakažených v Itálii překročil 80.000, mrtvých je 8215 Koronavirem se už v Itálii nakazilo přes 80.000 lidí, 8215 z nich zemřelo. Za poslední den se tak bilance obětí nemoci COVID-19 zvýšila o 712, infikovaných přibylo od středy více než 6000. Informovala o tom dnes italská média. Globálně již podle propočtů agentury AP počet registrovaných infekcí přesáhl 500.000. Ačkoli v posledních dnech italští experti vyjadřovali opatrnou naději, že epidemie poněkud ztrácí na síle, nová statistika tomu příliš neodpovídá. Nově infikovaných je 6153, což je v absolutních číslech více, než v posledních čtyřech dnech. Nelepší se ani situace v nejhůře postiženém regionu Lombardie, kde dnes přibylo 2500 nakažených a 385 mrtvých. Civilní ochrana dnes ve svém oficiálním bulletinu uvedla, že obětí přibylo o 662. Agentura Reuters a italská média však poté upozornily, že úřad nejspíš v údaji o počtu obětí koronaviru udělal chybu, protože neuvedl žádné nové oběti v regionu Piemont, který je přitom co do počtu nakažených čtvrtý nejhůře zasažený v Itálii. Tamní úřady dnes informovaly o 50 dalších mrtvých pacientech s koronavirem. Podle civilní ochrany však data z tohoto regionu byla zaslána pozdě, a proto je do oficiálního součtu zahrne až v pátek. Podle civilní ochrany se z nemoci COVID-19 zotavilo více než 10.000 lidí, 3612 pacientů je nyní v kritickém stavu na jednotkách intenzivní péče. Španělsko má přes 4000 obětí koronaviru, nakazilo se 56.188 lidí

Počet obětí koronaviru ve Španělsku překročil 4000, když dnes ministerstvo zdravotnictví oznámilo 655 úmrtí za posledních 24 hodin. Informoval o tom deník El País. Třetinu obětí tvoří klienti z domovů pro seniory, kterých zemřelo nejméně 1307, uvedla rozhlasová stanice Cadena Ser. Nákaza se k dnešnímu dni ve Španělsku potvrdila u 56.188 lidí.

Denní nárůst obětí je dnes nižší než ve středu, ale počty nových případů jsou naopak vyšší, téměř 8600. Ve středu vzrostl počet obětí o 738, což byl dosud nejvyšší denní nárůst. Případů nákazy ale k dnešnímu dni za 24 hodin přibylo 8578‬. To je více než o den dříve, kdy to bylo 7937 nových potvrzených případů.

Epidemie ve Španělsku má zatím obrovské množství obětí mezi klienty domovů pro seniory. Ačkoli vláda oficiální čísla neposkytuje, spočítala stanice Cadena Ser, že v těchto zařízeních zemřelo nejméně 1307 lidí. Jen v oblasti Madridu infekci podlehlo 855 seniorů z pečovatelských domů.

Ve Španělsku se první případ nákazy koronavirem potvrdil 31. ledna na Kanárských ostrovech u německého turisty. Nejvíce výskytů infekce zaznamenal madridský autonomní region, kde se dosud potvrdilo skoro 17.200 případů nákazy. Na 2090 infikovaných v tomto regionu už zemřelo, což je zhruba polovina všech obětí ve Španělsku, a téměř 3900 lidí se v madridském regionu uzdravilo.

Druhým nejhůře zasaženým regionem ve Španělsku je Katalánsko, kde se koronavirus potvrdil u téměř 11.600 lidí a kde zemřelo 672 nakažených.

Španělsko je v současnosti čtvrtou zemí nejvíce zasaženou koronavirem po Číně, Itálii a USA.

V Německu se nakazilo přes 36.500 lidí, 198 zemřelo

Německo má podle nové bilance více než 36.500 potvrzených případů nákazy koronavirem. Počet obětí nemoci COVID-19, kterou virus SARS-CoV-2 způsobuje, se za posledních 24 hodin zvýšil o padesát. Celkem si tak onemocnění vyžádalo v Německu již 198 obětí, informoval dnes na svých stránkách Institut Roberta Kocha (RKI).

Od středečního rána přibylo v Německu téměř pět tisíc nových případů nákazy koronavirem. Nyní jich je celkem 36.508.

Největší počet případů hlásí Bavorsko (7993), jen těsně za ním je ve statistice případů nejlidnatější německá spolková země Severní Porýní-Vestfálsko (7924). Bádensko-Württembersko na jihozápadě Německa zůstává dlouhodobě třetí nejvíce zasaženou spolkovou zemí (7283 případů). Zároveň má nejvyšší počet obětí nemoci COVID-19 (56).

V přepočtu na 100.000 obyvatel je nejhorší situace v Hamburku, který hlásí 1265 potvrzených případů nákazy (69,1 na 100.000 obyvatel).

Seehofer: Opatření nelze předčasně zmírnit, ani kvůli ekonomice

Opatření přijatá kvůli koronaviru nelze předčasně zmírnit, a to ani z ekonomických důvodů, je přesvědčen německý ministr vnitra Horst Seehofer. Řekl to listu Süddeutsche Zeitung. Němci podle něj s výraznými omezeními běžného života musí počítat nejméně do Velikonoc.

Spolková republika přijala řadu opatření, aby zamezila šíření koronaviru. Zakázána jsou shromáždění více než dvou lidí na veřejných místech, zavřena je velká většina obchodů, nefungují restaurace, v mnoha městech byla omezena veřejná doprava. Německá ekonomika se kvůli těmto opatřením podle odborníků letos propadne nejméně o jednotky procent, a stále častěji se proto objevují hlasy, že je třeba začít plánovat, jak a kdy se zase vrátit k běžnému životu.

Seehofer dnes ale důrazně varoval před tím, aby ekonomické zájmy převážily nad ochranou životů. "Dokud virus tak řádí, neexistuje žádná alternativa k ochraně lidí," poznamenal. Začít se vracet k normálu bude podle něj možné, až se podaří zastavit rychlé šíření koronaviru, jehož nákaza se jen za středu v Německu potvrdila v téměř 5000 případech.

Sedmdesátiletý politik také odmítl myšlenku, aby si díky rychlému šíření koronaviru v populaci během krátké doby velká část lidí vytvořila vůči nákaze imunitu. "Za prvé mi ještě žádný vědec neslíbil, že se pak člověk skutečně stane imunní. Za druhé by to znamenalo počítat s tím, že budou oběti. To považuji za neobhajitelnou strategii," uvedl.

Seehofer je proto pro přísná opatření zaměřená na zastavení šíření nákazy. Od občanů to podle něj bude vyžadovat velkou disciplínu zhruba do Velikonoc. Pak bude třeba situaci znovu zhodnotit.

Švýcarsko má 10.000 nakažených koronavirem, Rakousko 6000

Ve Švýcarsku překonal počet případů nákazy koronavirem hranici 10.000, v Rakousku je nakažených přes 6000. Nové bilance dnes zveřejnily švýcarský zdravotnický úřad a rakouské ministerstvo zdravotnictví. V obou sousedních zemích vzrostl i počet obětí nemoci, kterou virus SARS-CoV-2 způsobuje: ve Švýcarsku na 161, v Rakousku na 42. Rakouská veřejnoprávní stanice ORF upozornila, že je v zemi nyní také 110.000 lidí, kteří trpí sezónní chřipkou.

Ve Švýcarsku, které do statistiky počítá i případy ze sousedního Lichtenštejnska, se nákaza koronavirem potvrdila již u 10.714 lidí. Za posledních 24 hodin tak počet nakažených vzrostl o více než tisíc.

Nejpostiženějším zůstává kanton Ticino, jehož jižní cíp leží jen zhruba padesát kilometrů od jedněch z nejpostiženějších italských měst: Milána a Bergama. Na 100.000 obyvatel z Ticina hlásí téměř 393 nakažených. Druhým kantonem s nejvyšším počtem nakažených na 100.000 obyvatel je Vaud/Waadt, který rovněž sousedí se severní Itálií. Na třetím a čtvrtém místě jsou velká města Basilej a Ženeva.

Ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku od počátku epidemie provedli už 91.400 testů na nemoc COVID-19. Pozitivních bylo 14 procent.

Počet potvrzených případů nákazy se za posledních 24 hodin zvýšil také v Rakousku a to na 6001, tedy téměř o 14 procent. Ve srovnání úterý a středy byl nárůst zhruba 18procentní, o den dříve činil 24 procent.

Nejvíce potvrzených případů nákazy v Rakousku hlásí nadále spolková země Tyrolsko (1593), která sousedí s Itálií, tedy nejpostiženější evropskou zemí. Na druhém místě statistiky infikovaných jsou Horní Rakousy (1022), které hraničí s Jihočeským krajem. Hlavní město Vídeň má 734 případů, a je tak po Dolních Rakousech až na čtvrtém místě v počtu infikovaných.

Na nemoc COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, zemřelo za posledních 24 hodin dalších dvanáct lidí, a celkem si tak v Rakousku onemocnění vyžádalo již 42 obětí. Uzdravilo se 112 pacientů.

Podle veřejnoprávní stanice ORF od středečního rána výrazně vzrostl počet lidí, o které musí lékaři pečovat na jednotkách intenzivní péče. Zatímco ve středu jich bylo 26, dnes ráno jich je již 96. Celkem je kvůli zdravotním problémům po nakažení koronavirem v rakouských nemocnicích 542 lidí. Ostatní se léčí doma.

Pro případ potřeby je nyní k dispozici 12.000 dodatečných lůžek pro nemocné. Brzy by měl jejich počet stoupnout na 20.000. Podle rakouského ministra zdravotnictví Rudolfa Anschobera jsou ale dál volné kapacity i na jednotkách intenzivní péče v nemocnicích. "To je dobrý start," řekl ministr a naznačil, že Rakousko je stále na počátku epidemie.

Situaci kolem koronaviru komplikuje i skutečnost, že v Rakousku stále neskončila sezóna chřipky. Tímto onemocněním v současnosti trpí přes 110.000 lidí. Právě kombinace chřipky a nemoci COVID-19 představuje podle ORF zátěž pro rakouské zdravotnictví.

Od počátku epidemie nemoci COVID-19 provedlo Rakousko, které má 8,9 milionu obyvatel, téměř 36.000 testů. Místní úřady se chtějí v následujících dnech dostat až na 15.000 testů denně.

V Británii rekordně vzrostl počet úmrtí na COVID-19, je jich 578

Počet lidí, kteří v Británii podlehli nemoci COVID-19, se za poslední den zvýšil o 115 na celkových 578, informovalo tamní ministerstvo zdravotnictví. Deník The Guardian uvádí, že pro zemi je to rekordní denní nárůst bilance. Počet známých případů nákazy koronavirem zároveň stoupl na 11.658, čímž se oproti předchozímu dni zvýšil o více než 2100.