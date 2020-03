V Německu se nakazilo přes 36.500 lidí, Španělsko prodlužuje stav nouze

Berlín/Madrid/Vídeň - Německo má podle nové bilance více než 36.500 potvrzených případů nákazy koronavirem. Počet obětí nemoci COVID-19 si zvýšil o 50 na 198. V Rakousku překonal počet nakažených hranici 6000. Španělsko do 11. dubna prodloužilo stav nouze vyhlášený kvůli koronaviru, schválil to parlament.

V Německu se nakazilo přes 36.500 lidí, 198 zemřelo

Německo má podle nové bilance více než 36.500 potvrzených případů nákazy koronavirem. Počet obětí nemoci COVID-19, kterou virus SARS-CoV-2 způsobuje, se za posledních 24 hodin zvýšil o padesát. Celkem si tak onemocnění vyžádalo v Německu již 198 obětí, informoval dnes na svých stránkách Institut Roberta Kocha (RKI).

Od středečního rána přibylo v Německu téměř pět tisíc nových případů nákazy koronavirem. Nyní jich je celkem 36.508.

Největší počet případů hlásí Bavorsko (7993), jen těsně za ním je ve statistice případů nejlidnatější německá spolková země Severní Porýní-Vestfálsko (7924). Bádensko-Württembersko na jihozápadě Německa zůstává dlouhodobě třetí nejvíce zasaženou spolkovou zemí (7283 případů). Zároveň má nejvyšší počet obětí nemoci COVID-19 (56).

V přepočtu na 100.000 obyvatel je nejhorší situace v Hamburku, který hlásí 1265 potvrzených případů nákazy (69,1 na 100.000 obyvatel).

Seehofer: Opatření nelze předčasně zmírnit, ani kvůli ekonomice

Opatření přijatá kvůli koronaviru nelze předčasně zmírnit, a to ani z ekonomických důvodů, je přesvědčen německý ministr vnitra Horst Seehofer. Řekl to listu Süddeutsche Zeitung. Němci podle něj s výraznými omezeními běžného života musí počítat nejméně do Velikonoc.

Spolková republika přijala řadu opatření, aby zamezila šíření koronaviru. Zakázána jsou shromáždění více než dvou lidí na veřejných místech, zavřena je velká většina obchodů, nefungují restaurace, v mnoha městech byla omezena veřejná doprava. Německá ekonomika se kvůli těmto opatřením podle odborníků letos propadne nejméně o jednotky procent, a stále častěji se proto objevují hlasy, že je třeba začít plánovat, jak a kdy se zase vrátit k běžnému životu.

Seehofer dnes ale důrazně varoval před tím, aby ekonomické zájmy převážily nad ochranou životů. "Dokud virus tak řádí, neexistuje žádná alternativa k ochraně lidí," poznamenal. Začít se vracet k normálu bude podle něj možné, až se podaří zastavit rychlé šíření koronaviru, jehož nákaza se jen za středu v Německu potvrdila v téměř 5000 případech.

Sedmdesátiletý politik také odmítl myšlenku, aby si díky rychlému šíření koronaviru v populaci během krátké doby velká část lidí vytvořila vůči nákaze imunitu. "Za prvé mi ještě žádný vědec neslíbil, že se pak člověk skutečně stane imunní. Za druhé by to znamenalo počítat s tím, že budou oběti. To považuji za neobhajitelnou strategii," uvedl.

Seehofer je proto pro přísná opatření zaměřená na zastavení šíření nákazy. Od občanů to podle něj bude vyžadovat velkou disciplínu zhruba do Velikonoc. Pak bude třeba situaci znovu zhodnotit.

Rakousko má už 6000 případů nákazy, 42 lidí zemřelo

V Rakousku překonal počet případů nákazy koronavirem hranici 6000. Čtyřicet dva pacientů na nemoc, kterou virus SARS-CoV-2 způsobuje, zemřelo. Novou bilanci dnes zveřejnilo rakouské ministerstvo zdravotnictví. Podle veřejnoprávní stanice ORF oproti středě výrazně vzrostl počet pacientů na jednotkách intenzivní péče. V Rakousku je nyní také přes 110.000 lidí, kteří trpí sezónní chřipkou.

Počet potvrzených případů nákazy se za posledních 24 hodin zvýšil o téměř 20 procent na 6001. Ve srovnání úterý a středy byl nárůst zhruba 18procentní, o den dříve činil 24 procent.

Nejvíce potvrzených případů nákazy hlásí nadále spolková země Tyrolsko (1593), která sousedí s Itálií, tedy nejpostiženější evropskou zemí. Na druhém místě statistiky infikovaných jsou Horní Rakousy (1022), které hraničí s Jihočeským krajem. Hlavní město Vídeň má 734 případů, a je tak po Dolních Rakousech až na čtvrtém místě v počtu infikovaných.

Na nemoc COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, zemřelo za posledních 24 hodin dalších dvanáct lidí, a celkem si tak v Rakousku onemocnění vyžádalo již 42 obětí. Uzdravilo se 112 pacientů.

Podle veřejnoprávní stanice ORF od středečního rána výrazně vzrostl počet lidí, o které musí lékaři pečovat na jednotkách intenzivní péče. Zatímco ve středu jich bylo 26, dnes ráno jich je již 96. Celkem je kvůli zdravotním problémům po nakažení koronavirem v rakouských nemocnicích 542 lidí. Ostatní se léčí doma.

Situaci kolem koronaviru komplikuje i skutečnost, že v Rakousku stále neskončila sezóna chřipky. Tímto onemocněním v současnosti trpí přes 110.000 lidí. Právě kombinace chřipky a nemoci COVID-19 představuje podle ORF zátěž pro rakouské zdravotnictví.

Od počátku epidemie nemoci COVID-19 provedlo Rakousko, které má 8,9 milionu obyvatel, téměř 36.000 testů. Místní úřady se chtějí v následujících dnech dostat až na 15.000 testů denně.

Španělsko prodlužuje tvrdá opatření do 11. dubna

Španělský parlament v noci na dnešek na návrh levicové vlády premiéra Pedra Sáncheze do 11. dubna prodloužil stav nouze zavedený kvůli šíření koronaviru. V zemi tak bude například dále platit výrazné omezení pohybu lidí. Španělské úřady ve středu evidovaly skoro 48.000 případů nákazy nemocí COVID-19, přes 3400 lidí jí podlehlo. To je více než v Číně, odkud se virus začátkem letošního roku rozšířil po světě.

Premiér Sánchez podle agentury DPA v parlamentu mluvil o "zlém snu", který ale "brzy skončí", a jeho vláda pro to prý udělá všechno. Prodloužení stavu nouze zákonodárci schválili po jedenáctihodinovém jednacím maratonu. Proti se nevyslovil nikdo z nich, ale 28 poslanců, mimo jiné katalánští separatisté a poslanci jedné baskické strany, se zdrželo.

Hlasování se kvůli koronavirové pandemii uskutečnilo na dálku. V sále bylo přítomno jen 43 poslanců, kteří seděli daleko od sebe, aby se případně nenakazili. Na dálku se schůze účastnilo 307 ostatních poslanců.

Opozice sice kritizuje vládu i za postup v této krizi, případné účty se ale podle místních médií budou skládat, až epidemie v zemi skončí. Už ve středu ale například šéf krajně pravicové strany Vox Santiago Abascal, který se sám z nákazy koronavirem už zotavil, prohlásil, že vláda "udělala všechno pozdě a špatně". Abascal jednání využil opět i ke kritice separatistické vlády Katalánska a vyzval premiéra Sáncheze, aby ji sesadil (tedy aby parlament schválil dočasné převzetí správy tohoto autonomního regionu).

Španělé od 15. března smějí z domova vycházet jedině do práce, k lékaři a na nákup nejnutnějšího zboží, jako jsou potraviny nebo léky. Ven mohou také tehdy, když se to týká péče o děti, staré lidi, nebo osoby odkázané na pomoc jiných. Povolené je také venčení psů. Na rozdíl třeba od Česka se ale Španělé nesmějí vydávat na zdravotní procházky do přírody, parky jsou zavřené. Otevřené jsou jen supermarkety, lékárny, banky, kiosky nebo čerpací stanice.

To, zda lidé restriktivní opatření dodržují, kontroluje policie. Za porušení opatření hrozí vysoké pokuty, nebo dokonce až rok vězení.

Španělsko je v současnosti čtvrtou zemí nejvíce zasaženou koronavirem po Číně, Itálii a USA.