Berlín - V Německu se loni poprvé vyrobilo více energie z větru než z uhlí. Podíl obnovitelných zdrojů energie na výrobě proudu se dostal na rekordních 47 procent ze 42,3 procenta v roce 2019. S odkazem na údaje německého statistického úřadu o tom na svém webu informuje týdeník Die Zeit.

Podíl větrných elektráren na množství proudu dodávaného do německých rozvodových sítí činil 25,6 procenta. Obnovitelný zdroj energie tak vůbec poprvé obsadil první příčku v německém energetickém mixu.

Podíl uhlí se snížil na 24,8 a podíl jaderné energie klesl na 12,1 procenta. Plynové elektrárny loni dodaly do firem a domácností 13,6 procenta elektrického proudu a tedy více než kdykoli předtím.

Celkem se loni vyrobilo elektřiny méně, protože především na jaře vinou uzávěry kvůli pandemii klesla poptávka. Do německých rozvodových sítí směřovalo 502,6 miliardy kilowatthodin doma vyrobené elektřiny, to je o 5,9 procenta méně než loni. Vývoz elektřiny se sice snížil o osm procent na 67 miliard kilowatthodin, byl ale stále vyšší než dovoz. Ten se propadl o 19,7 procenta na 40,1 miliardy kilowatthodin, citoval Die Zeit údaje statistického úřadu.

Přeshraniční obchod byl silný zvláště s Francií, která stále spoléhá na výrobu elektřiny z jádra. Německo ji kvůli obavám o bezpečnost naopak opouští. Z toho důvodu tři ze zbývajících šesti jaderných reaktorů v Německu mají být do konce letošního roku odstaveny z provozu. Německo se také zavázalo, že do roku 2038 upustí od výroby elektřiny z uhlí, aby splnilo závazky v ochraně klimatu a dekarbonizace svého energetického systému. To by podle analytiků mohlo v budoucnu zvýšit energetickou závislost Německa na sousedních zemích.