Berlín - V Německu se po dramatických změnách, které přinesly nedělní bavorské volby, naplno rozběhla debata o budoucnosti šéfa Křesťanskosociální unie (CSU) Horsta Seehofera, ale také berlínské vlády velké koalice CDU/CSU a sociálních demokratů (SPD), v jejímž čele stojí kancléřka Angela Merkelová.

Seehofer, jehož CSU získala 37,2 procenta hlasů a dosáhla tak nejhoršího výsledku za téměř 70 let, dnes sice při příchodu na jednání vedení strany prohlásil, že nechce debatovat o své politické budoucnosti, diskuze se už ale stejně dala do pohybu.

Bývalý ministr dopravy za CSU Peter Ramsauer rozhlasové stanici Deutschlandfunk řekl, že po hořkých volebních ztrátách musí přijít debata o vedení strany. V případě výměny v čele Křesťanskosociální unie by se podle něj novým předsedou měl stát bavorský premiér Markus Söder, kterého dnes vedení strany znovu nominovalo na ministerského předsedu největší spolkové země.

Do diskuzí uvnitř CSU se navíc začínají zapojovat i politici sesterské Křesťanskodemokratické unie (CDU). Personální důsledky a také změnu ve vystupování CSU doporučil třeba ministerský předseda Šlesvicka-Holštýnska Daniel Günther. Chyby podle něj v uplynulém roce dělali jak Seehofer, tak Söder.

Silné dozvuky mají bavorské volby i v dalších stranách. V sociální demokracii, která v neděli dosáhla nejhoršího výsledku od druhé světové války a špatně je na tom i v celoněmeckých preferencích, znovu sílí hlasy, že by měla opustit spolkovou koalici s CDU/CSU a odejít do opozice. I šéfka SPD Andrea Nahlesová v neděli poznamenala, že něco se musí změnit. Vlivný předseda mladých sociálních demokratů Kevin Kühnert zase listu Rheinische Post řekl: "Buď zkusíme ještě jednou přivést koaliční partnery k rozumu, nebo půjdeme."

O tom, že tyto hlasy politici koaličních stran berou vážně, svědčí i slova místopředsedy CDU Thomase Strobla, podle něhož by v takovém případě nemusely nutně přijít předčasné volby, ale dalo by se vyjednávat o jiném vládním složení.

V CDU se zatím debatuje především o tom, jestli má dlouholetá šéfka strany Merkelová na prosincovém sjezdu znovu kandidovat na tento post. Merkelová už dala najevo, že s tím počítá. Od vlivných spolustraníků se jí zatím většinou dostává podpory, i když nikterak nadšené. Někteří poslanci už ale požadují, aby sjezd přinesl jasné změny. Svou nespokojenost se současným stavem dala většina z nich najevo už koncem září, když nečekaně navzdory vůli Merkelové zvolila šéfem poslanecké frakce Ralpha Brinkhause, a nikoli kandidáta předsedkyně CDU Volkera Kaudera.

Německá média píší o zemětřesení a debaklu pro CSU a SPD

O politickém zemětřesení, debaklu nebo těžké porážce pro CSU a SPD píší po volbách v Bavorsku německá média. Řada komentátorů je přesvědčena o tom, že dopad silně pocítí i Berlín, podle některých dokonce může padnout německá vláda velké koalice CDU/CSU a SPD vedená kancléřkou Merkelovou.

"Věčná vládní strana výrazně ztratila. Její s malými přestávkami desetiletí trvající jednobarevná vláda v Bavorsku je zřejmě navždy minulostí," píše server Spiegel Online o CSU, která se ziskem 37,2 procenta hlasů dosáhla nejhoršího výsledku za téměř 70 let. Můžou za to podle něj hlavně Zelení, kteří jsou nyní vnímáni jako věrohodná alternativa, a také to, že program CSU už neodpovídá dnešní době.

Jasné podle zpravodajského webu je, že ve funkci šéfa CSU brzy skončí Seehofer, který se navíc zřejmě neudrží ani jako spolkový ministr vnitra. Další, kdo by měl podle komentátora Spiegel Online opustit řady velké koalice, je sociální demokracie, která v celém Německu stále slábne. "Epicentrum tohoto politického zemětřesení se jménem zemské volby leží v Bavorsku. Může ale vyvolat přívalovou vlnu, která spláchne německou vládu," míní.

"Bezpochyby povede volební výsledek ke sporům a otřesům v Bavorsku a v Berlíně - pravděpodobně ale teprve za dva týdny po volbách v Hesensku," je přesvědčen list Sächsische Zeitung. Načasování ale podle něj jisté není, události mohou dostat takovou vnitřní dynamiku, že k výbuchu dojde i dříve. Zasáhnout by vedle Seehofera mohl také Merkelovou nebo šéfku SPD Andreu Nahlesovou, jejíž strana v Bavorsku dostala jen 9,7 procenta hlasů, což je její nejhorší výsledek od druhé světové války.

Možným dopadům na berlínskou koalici se věnuje také deník Berliner Morgenpost. "Pro velkou koalici, která už špatně začala, to teď bude s oškubanou CSU a poníženými sociálními demokraty ještě těžší," míní. Tlak podle listu stoupne jednak na Nahlesovou, aby její strana začala hledat cestu ven z vlády, neujde mu ale ani Merkelová. "Se špatným výsledkem sesterské strany se o kousek přiblížil politický konec Angely Merkelové," píše deník.

Také podle listu Die Welt může porážka CSU znamenat konec velké koalice pod taktovkou Merkelové. "Volební výsledek pro CSU je extrémní - a mohl by se rušivě projevit na spolkové úrovni," míní deník, podle něhož řada členů CSU beztak touží po odvetě vůči kancléřce, kterou část z nich viní za špatný výsledek své strany.