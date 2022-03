V Německu roste tlak na Schrödera, aby se distancoval od Putina

Berlín - V Německu vzrůstá tlak na bývalého kancléře Gerharda Schrödera, aby se důrazně distancoval od ruského prezidenta Vladimira Putina a odešel z pozic ve firmách napojených na jeho režim. Schröder se k tomu ale zatím nemá, a není tak vyloučeno, že ho jeho mateřská sociální demokracie (SPD) potrestá.

Schröder považuje Putina za osobního přítele a v minulosti o něm říkal, jaký to je demokrat. Jeho blízkost k ruskému prezidentovi byla terčem kritiky už v minulosti. Po ruské invazi na Ukrajinu ale výrazně nabrala na síle, a to i v SPD, která byla v tomto ohledu vůči svému expředsedovi léta velmi shovívavá.

"Čas běží," vzkázal dnes přes web magazínu Der Spiegel sedmasedmdesátiletému Schröderovi nynější předseda sociálních demokratů Lars Klingbeil. Exkancléř podle něj musí složit funkce v ruských firmách, tedy v největší ruské ropné společnosti Rosněfť a firmách stojících za plynovody Nord Stream 1 a 2.

Schröder do poslední chvíle před válkou tvrdil, že je to Ukrajina, kdo "chrastí zbraněmi". Po ruském útoku sice vyjádřil požadavek, aby válka co nejrychleji skončila, a uvedl, že to je zodpovědnost ruského vedení. Putina ale konkrétně nejmenoval. Navíc hned upozornil na to, že chyby v minulých letech podle něj učinily obě strany, tedy Západ i Rusko, a vyslovil se pro to, aby se zcela nepřerušily politické a hospodářské vazby.

Kvůli jeho neochotě kritizovat Putina, který opakovaně lhal o tom, že na Ukrajinu nezaútočí, a odstoupit z pozic v ruských firmách teď dokonce někteří sociální demokraté požadují Schröderovo vyloučení ze strany, kterou v roce 1998 po dlouhých letech dovedl k vítězství ve volbách a do vlády. "Kdo podporuje Putina, nesdílí základní hodnoty mírové strany," uvedl podle agentury DPA například krajský předseda SPD v Heidelbergu Sören Michelsburg.

Vedení strany zvažuje, jestli proti Schröderovi přijme nějaké opatření, kterým by mohlo být třeba pozastavení členství. Konkrétně už na postoj exkancléře reagoval Albrecht Funk, který více než 20 let vedl Schröderovu kancelář. V úterý svůj post opustil.